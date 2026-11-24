Những thay đổi tưởng chừng bình thường trên cơ thể đôi khi lại là dấu hiệu cảnh báo gan đang gặp vấn đề.

Gan là cơ quan đảm nhiệm nhiều chức năng quan trọng như chuyển hóa chất dinh dưỡng, xử lý các chất có hại, dự trữ vitamin và hỗ trợ quá trình tiêu hóa. Tuy nhiên, khi gan gặp vấn đề, cơ thể không phải lúc nào cũng xuất hiện triệu chứng rõ rệt ngay từ đầu. Một số thay đổi có thể biểu hiện qua da, mắt, móng tay và hơi thở.

Những thay đổi bất thường trên cơ thể dù ít được chú ý đôi khi cũng có thể là dấu hiệu cảnh báo vấn đề sức khỏe, trong đó có các bệnh lý về gan (Ảnh: Bohe)

Vì vậy, trong quá trình sinh hoạt hằng ngày, việc chú ý đến những thay đổi trên cơ thể cũng là cách giúp chúng ta quan tâm hơn đến sức khỏe. Dưới đây là 4 nhóm dấu hiệu được đề cập trong bài viết.

1. Da xỉn màu, khô ráp hoặc thường xuyên ngứa

Màu sắc và tình trạng da có thể thay đổi khi sức khỏe gặp vấn đề. Trong một số trường hợp, những biểu hiện bất thường trên da có liên quan đến bệnh lý về gan.

Theo quan niệm của y học cổ truyền Trung Quốc, sắc mặt xỉn màu, thiếu sức sống, đặc biệt ở vùng mũi và gò má, có thể liên quan đến tình trạng khí huyết lưu thông không thuận lợi. Tuy nhiên, dưới góc độ y học hiện đại, da sẫm màu không phải dấu hiệu đặc hiệu của bệnh gan mà còn có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác như thiếu ngủ, rối loạn sắc tố hoặc các vấn đề sức khỏe.

Một biểu hiện khác cần chú ý là da khô, bong tróc và ngứa kéo dài. Ở người mắc một số bệnh lý về gan và đường mật, tình trạng ứ mật có thể khiến các chất liên quan đến mật tích tụ trong máu, gây ngứa ở nhiều vùng trên cơ thể. Người bệnh có thể gãi nhiều, khiến da trầy xước và để lại vết thâm.

Ngoài ra, một số người mắc bệnh gan mạn tính có thể xuất hiện các mạch máu nhỏ giãn ra, tạo thành hình mạng nhện trên da. Nếu những thay đổi này kéo dài hoặc đi kèm các triệu chứng khác, người bệnh nên đi khám để xác định nguyên nhân.

2. Mắt khô, nhìn mờ hoặc lòng trắng chuyển vàng

Mắt là một trong những vị trí có thể biểu hiện rõ tình trạng vàng da khi chức năng gan hoặc đường mật gặp vấn đề.

Bởi gan có mối liên hệ mật thiết với mắt thông qua chuyển hóa dưỡng chất, đào thải chất độc và cân bằng nội tiết. Tình trạng mỏi mắt, nhìn mờ, đỏ mắt hoặc tăng tiết dịch mắt thường được lý giải là có liên quan đến sự mất cân bằng của gan.

Tuy nhiên, những triệu chứng này cũng rất phổ biến ở người thường xuyên sử dụng máy tính, điện thoại, thiếu ngủ hoặc mắc các bệnh lý về mắt. Do đó, không thể chỉ dựa vào tình trạng khô mắt hay nhìn mờ để đánh giá chức năng gan.

Dấu hiệu đáng chú ý hơn là lòng trắng mắt chuyển sang màu vàng. Đây là biểu hiện của vàng da, thường xảy ra khi nồng độ bilirubin trong máu tăng cao. Bilirubin là sản phẩm được tạo ra trong quá trình phân hủy hồng cầu và được gan xử lý để đào thải ra ngoài.

Khi gan bị tổn thương hoặc đường mật gặp vấn đề, bilirubin có thể tích tụ trong cơ thể, khiến lòng trắng mắt và da chuyển vàng. Nếu hiện tượng này đi kèm nước tiểu sẫm màu, mệt mỏi hoặc các biểu hiện bất thường khác, người bệnh cần sớm đến cơ sở y tế kiểm tra.

3. Móng tay giòn, dễ gãy hoặc thay đổi hình dạng

Móng tay cũng là bộ phận cần quan sát khi theo dõi những thay đổi của cơ thể. Móng khỏe mạnh thường có màu sắc tương đối đồng đều, bề mặt nhẵn và không dễ gãy.

Nếu móng trở nên mỏng, giòn, dễ gãy hoặc xuất hiện nhiều đường vân dọc, đó có thể là dấu hiệu liên quan đến tuổi tác, thiếu hụt dinh dưỡng, tiếp xúc thường xuyên với hóa chất hoặc một số vấn đề sức khỏe.

Bên cạnh đó, tình trạng móng tay lõm ở giữa, hai bên bờ cong lên giống hình chiếc thìa được gọi là koilonychia. Biểu hiện này thường liên quan đến thiếu máu do thiếu sắt và một số tình trạng bệnh lý khác. Không nên xem đây là dấu hiệu đặc trưng của bệnh gan.

4. Môi khô, nứt nẻ và hơi thở có mùi bất thường

Tình trạng môi khô, nứt nẻ hoặc bong tróc có thể xuất hiện khi cơ thể thiếu nước, thời tiết hanh khô hoặc do thói quen sinh hoạt. Bài viết gốc cho rằng những người có biểu hiện môi đỏ sẫm, khô kéo dài có thể liên quan đến tình trạng gan hỏa theo quan niệm y học cổ truyền. Tuy nhiên, đây không phải dấu hiệu đủ căn cứ để xác định bệnh gan.

Một biểu hiện khác được đề cập là hơi thở có mùi bất thường. Trong những trường hợp suy gan nặng, người bệnh có thể xuất hiện hơi thở có mùi đặc trưng do những thay đổi trong quá trình chuyển hóa các chất trong cơ thể.

Tuy nhiên, hôi miệng thông thường thường liên quan đến các vấn đề răng miệng, khô miệng hoặc bệnh lý tiêu hóa, chứ không đồng nghĩa với chức năng gan suy giảm.

Do đó, nếu hơi thở có mùi kéo dài dù đã chú ý vệ sinh răng miệng, người bệnh nên kiểm tra để tìm nguyên nhân. Đặc biệt, nếu biểu hiện này đi kèm vàng da, mệt mỏi kéo dài hoặc các dấu hiệu bất thường khác, việc thăm khám càng cần thiết.

Việc dành vài phút mỗi ngày để quan sát da, mắt, móng tay và môi có thể giúp chúng ta nhận ra những thay đổi bất thường. Tuy nhiên, những biểu hiện bên ngoài không đủ để kết luận gan đang khỏe mạnh hay mắc bệnh.

Nhiều bệnh lý về gan có thể tiến triển âm thầm, không gây triệu chứng rõ ràng trong thời gian dài. Vì vậy, bên cạnh việc chú ý đến những thay đổi của cơ thể, mỗi người cần duy trì chế độ ăn uống cân bằng, hạn chế rượu bia, không tự ý sử dụng thuốc hoặc các sản phẩm được quảng cáo có tác dụng giải độc gan.

Nguồn: Bohe