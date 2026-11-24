Khế là loại quả ít calo, chứa nhiều vitamin C, chất xơ và các dưỡng chất cần thiết cho cơ thể. Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể ăn khế. Đặc biệt, người mắc bệnh thận cần chú ý đến loại quả này.

Khế có tên khoa học là Averrhoa carambola, là một loại trái cây nhiệt đới, nhiều nước và có vị ngọt hoặc chua. Khế được trồng ở nhiều vùng của khu vực Đông Nam Á, trong đó có nước ta.

Không chỉ được dùng trong các món ăn dân dã, khế còn cung cấp nhiều lợi ích cho sức khỏe.

Cải thiện tiêu hóa

Khi ăn khế hệ thống tiêu hóa của bạn sẽ được cải thiện nhờ thành phần chất xơ tự nhiên có trong loại quả này giúp ngăn ngừa táo bón. Chất xơ trong khế cũng giúp duy trì trọng lượng lý tưởng, ngăn chặn sự hấp thu cholesterol từ thức ăn ở ruột, ngăn ngừa ung thư ruột kết, vì chất xơ có lợi bảo vệ màng nhầy trong ruột già và quét đi các chất độc hại.

Ngoài ra chất xơ hoà tan trong quả khế còn có khả năng phòng chống ung thư, hỗ trợ tiêu hóa, giảm lượng đường huyết, ngừa bệnh tim mạch… Chúng ta có thể ăn trực tiếp hoặc chế biến thành các món canh chua.

Có thể giúp kiểm soát cholesterol

Một số nghiên cứu cho thấy khế có thể mang lại lợi ích đối với mức cholesterol. Người có cholesterol cao có thể bổ sung khế vào chế độ ăn tốt cho tim mạch. Dù vậy, loại quả này không thể thay thế thuốc hoặc phương pháp điều trị của bác sĩ.

Tăng cường khả năng miễn dịch

Ảnh minh họa.

Vitamin C trong khế có thể đẩy độc tố ngoài ra và giúp tổng hợp collagen, đây là một thành phần quan trọng để hồi phục và hình thành xương, động mạch và mạch máu. Điều này là rất quan trọng để làm dịu những thiệt hại ở cấp độ tế bào và mô.

Khế có hàm lượng chất chống ôxy hóa và chất flavonoid cao, rất có lợi cho việc bảo vệ cơ thể khỏi các tình trạng viêm do gốc tự do gây ra.

Vitamin C đóng vai trò như một chất chống oxy hóa tự nhiên có lợi cho cơ thể, làm tăng miễn dịch của cơ thể trong việc ngăn chặn sự tấn công của các loại vi khuẩn và vi rút gây bệnh.

Các chất chống oxy hóa cũng có lợi trong việc ngăn ngừa ung thư cũng như loại bỏ một loạt các chất độc có hại cho cơ thể đồng thời giúp hấp thu chất sắt, hỗ trợ sự phát triển của xương, răng, tóc, móng tay và chăm sóc da.

Người mắc bệnh thận cần tránh ăn khế

Khế chứa axit oxalic và caramboxin, một chất độc thần kinh. Thận khỏe mạnh có thể đào thải chất này ra khỏi cơ thể. Nhưng khi chức năng thận suy giảm, caramboxin có thể tích tụ và gây tổn thương não, hệ thần kinh.

Trường hợp ngộ độc nặng có thể gây co giật, thậm chí đe dọa tính mạng. Người mắc bệnh thận, sỏi thận hoặc suy thận phải chạy thận nhân tạo cần tránh ăn khế. Ngoài ra, khế có thể làm thay đổi cách cơ thể phân giải một số loại thuốc, kể cả thuốc điều trị ung thư. Người đang dùng thuốc nên hỏi bác sĩ trước khi ăn loại quả này.

(t/h theo Sức khỏe & Đời sống, Thanh Niên)