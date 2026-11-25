Mùa đông, thời tiết lạnh và độ ẩm thấp khiến da dễ khô, bong tróc, ngứa ngáy. Tắm quá thường xuyên, sử dụng nước nóng hoặc xà phòng có tính tẩy rửa mạnh có thể khiến tình trạng này nghiêm trọng hơn. Vì vậy, vào những ngày lạnh, không phải ai cũng cần duy trì thói quen tắm hằng ngày.

Mùa đông, thời tiết lạnh khiến nhiều người ngại tắm và có xu hướng kéo dài thời gian giữa các lần vệ sinh cơ thể. Ngược lại, một số người vẫn duy trì thói quen tắm hằng ngày, thậm chí sử dụng nước nóng và tắm lâu hơn để thư giãn, giữ ấm.

Tuy nhiên, tắm bao nhiêu lần trong tuần mới phù hợp khi trời lạnh? Nên duy trì thói quen tắm mỗi ngày hay chuyển sang cách ngày để vừa đảm bảo vệ sinh, vừa bảo vệ làn da?

Mùa đông nên tắm cách ngày hay mỗi ngày?

Theo hướng dẫn chăm sóc da mùa đông của Harvard Health Publishing (đơn vị xuất bản thông tin sức khỏe thuộc Trường Y Harvard, Mỹ), tắm cách ngày có thể là lựa chọn phù hợp với nhiều người khi thời tiết lạnh. Việc giảm tần suất tắm giúp hạn chế da tiếp xúc quá nhiều với nước và các sản phẩm làm sạch, từ đó giảm nguy cơ mất độ ẩm tự nhiên.

Tương tự, UW Medicine (Hệ thống y tế thuộc Đại học Washington, Mỹ) dẫn khuyến nghị của chuyên gia da liễu rằng một số người có thể tắm cách ngày vào mùa đông. Bên cạnh đó, không nhất thiết phải sử dụng xà phòng làm sạch toàn thân trong mỗi lần tắm. Với những người có làn da khô, việc hạn chế sản phẩm tẩy rửa và tập trung làm sạch các vùng dễ tích tụ mồ hôi, gây mùi như nách, bẹn có thể giúp bảo vệ da tốt hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Dù vậy, tần suất tắm không có một công thức chung cho tất cả mọi người. Theo Cleveland Clinic (hệ thống y tế phi lợi nhuận tại Mỹ), nhu cầu tắm phụ thuộc vào thời tiết, mức độ vận động thể chất và đặc điểm làn da. Người thường xuyên tập thể dục, làm việc ngoài trời, đổ nhiều mồ hôi hoặc tiếp xúc với bụi bẩn có thể cần tắm hằng ngày. Ngược lại, người ít vận động, không ra nhiều mồ hôi và có làn da khô có thể giãn thời gian giữa các lần tắm.

Như vậy, vào mùa đông, người ít vận động và không đổ nhiều mồ hôi có thể cân nhắc tắm cách ngày thay vì bắt buộc tắm toàn thân mỗi ngày. Tuy nhiên, dù lựa chọn tần suất nào, việc vệ sinh những vùng cơ thể dễ tích tụ mồ hôi, thay quần áo sạch và giữ cơ thể khô thoáng vẫn rất cần thiết.

4 lưu ý để tắm mùa đông không gây hại cho da

Không chỉ tần suất, cách tắm cũng ảnh hưởng đáng kể đến độ ẩm và khả năng bảo vệ tự nhiên của làn da. Đặc biệt trong mùa đông, khi da dễ khô và nhạy cảm hơn, mọi người nên chú ý một số nguyên tắc sau:

Không tắm nước quá nóng

Nước nóng có thể làm mất lớp dầu tự nhiên trên bề mặt da. Dù cảm giác tắm nước nóng rất dễ chịu khi trời lạnh, nên ưu tiên nước ấm vừa phải, không gây đỏ da hoặc cảm giác bỏng rát.

Không tắm quá lâu

Cleveland Clinic khuyến nghị thời gian tắm nên dưới 5 phút để giảm nguy cơ da bị mất độ ẩm. Trong khi đó, Harvard Health khuyến nghị thời gian tắm khoảng 5–10 phút. Nhìn chung, vào mua đông, bạn nên tắm nhanh, tránh ngâm mình hoặc đứng dưới vòi nước quá lâu.

Ảnh minh họa: Internet

Dưỡng ẩm ngay sau khi tắm

Sau khi tắm, nên dùng khăn mềm thấm nhẹ nước trên da thay vì chà xát mạnh. Tiếp đó, thoa kem dưỡng ẩm khi da vẫn còn hơi ẩm để giúp giữ nước và hạn chế tình trạng khô ráp.

Harvard Health khuyến nghị ưu tiên các sản phẩm dưỡng ẩm dạng kem hoặc thuốc mỡ vì khả năng giữ ẩm thường tốt hơn so với lotion có kết cấu loãng. Đây cũng là bước quan trọng giúp duy trì hàng rào bảo vệ da trong những ngày thời tiết lạnh, hanh khô.

3 thời điểm cần tránh khi tắm để sống thọ hơn mỗi ngày

Bên cạnh việc điều chỉnh tần suất và cách tắm trong mùa đông, thời điểm tắm cũng là yếu tố cần quan tâm. Một số thời điểm cơ thể đang trong trạng thái mệt mỏi, vừa ăn no hoặc vừa trải qua hoạt động thể chất cường độ cao có thể khiến việc tắm gây cảm giác khó chịu, ảnh hưởng đến sức khỏe.

Không nên tắm khi cơ thể đang quá mệt hoặc bị sốt

Khi bị sốt, cảm cúm hoặc cơ thể suy nhược, nhiều người thường ngại vệ sinh cá nhân vì sợ bị lạnh. Ngược lại, cũng có người cố gắng tắm để cảm thấy sạch sẽ, dễ chịu hơn. Tuy nhiên, nếu đang sốt cao, rét run, chóng mặt hoặc kiệt sức, việc tắm có thể làm tăng nguy cơ choáng, ngã và khiến cơ thể thêm mệt mỏi.

Trong trường hợp này, nên ưu tiên nghỉ ngơi, uống đủ nước và theo dõi tình trạng sức khỏe. Nếu cần vệ sinh cơ thể, có thể dùng khăn mềm thấm nước ấm để lau người. Trường hợp vẫn có thể tắm, nên sử dụng nước ấm vừa phải, thực hiện nhanh trong phòng kín gió và lau khô người ngay sau đó.

Đặc biệt, nếu sốt cao kéo dài hoặc xuất hiện các triệu chứng bất thường, cần đi khám thay vì tự xử lý bằng việc tắm nước nóng hay nước lạnh.

Ảnh minh họa: Internet

Tránh tắm ngay sau khi ăn no

Sau khi ăn, cơ thể cần thời gian để tiêu hóa và hấp thụ thức ăn. Việc tắm ngay sau một bữa ăn lớn, đặc biệt bằng nước quá nóng, có thể khiến một số người cảm thấy khó chịu, chóng mặt hoặc buồn nôn.

Theo tiến sĩ, bác sĩ Swathi Reddy tại Bệnh viện Motherhood Hospitals, Bengaluru (Ấn Độ), tắm ngay sau khi ăn có thể gây khó chịu, co thắt dạ dày, khó tiêu hoặc đau bụng ở một số người.

Vì vậy, thay vì vào phòng tắm ngay sau bữa ăn, mọi người nên dành thời gian nghỉ ngơi. Có thể chờ khoảng 1–2 giờ sau khi ăn no rồi mới tắm để cơ thể có thêm thời gian tiêu hóa thức ăn. Đây cũng là cách giúp hạn chế cảm giác nặng bụng, khó chịu khi tắm.

Không tắm ngay sau khi tập thể dục

Sau khi tập luyện hoặc vận động mạnh, cơ thể thường ở trạng thái nóng, nhịp tim và nhịp thở tăng, mồ hôi tiết ra nhiều. Nhiều người có thói quen đi tắm ngay để loại bỏ mồ hôi và cảm thấy dễ chịu hơn. Tuy nhiên, đây không phải thời điểm lý tưởng để tắm khi cơ thể chưa kịp hồi phục.

Thay vì vào phòng tắm ngay sau khi kết thúc buổi tập, mọi người nên dành thời gian đi bộ chậm, thả lỏng cơ thể và lau bớt mồ hôi. Khi nhịp tim, nhịp thở dần trở về bình thường, cơ thể không còn quá nóng, mới nên bắt đầu tắm.

Thông thường, có thể nghỉ khoảng 15–30 phút tùy cường độ vận động và tình trạng cơ thể. Khi tắm, nên sử dụng nước ấm vừa phải, tránh thay đổi nhiệt độ đột ngột, đặc biệt trong những ngày mùa đông.

(Tổng hợp)