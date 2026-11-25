Đáng lo là kiểu ăn uống đẩy người đàn ông này vào bi kịch suy thận lại được rất nhiều người ưa chuộng vì vừa ngon, vừa tiện, vừa "hợp thời".

"Lúc nghe thông báo chức năng thận chỉ còn 58 điểm, tôi như chết lặng và nghĩ chắc bệnh viện đã trả nhầm hồ sơ của người khác", anh Lâm (35 tuổi, sống tại Đài Loan, Trung Quốc) bàng hoàng nhớ lại.

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Ở tuổi 35, anh Lâm luôn tự tin mình sở hữu nền tảng sức khỏe tốt. Anh cho rằng mình đang duy trì nhịp sinh hoạt điều độ hiếm thấy ở người trẻ: ăn đủ 3 bữa đúng giờ, nói không với rượu bia hay thuốc lá, không thức khuya và thỉnh thoảng vẫn chạy bộ rèn luyện thể lực. Tiền sử gia đình cũng hoàn toàn không có ai mắc bệnh nền như tiểu đường hay cao huyết áp.

Thế nhưng, suốt 6 tháng trước khi nhập viện, cơ thể anh liên tục phát ra những tín hiệu bất thường như tim đập nhanh, hụt hơi và nước tiểu nổi nhiều bọt lâu tan. Vì bận rộn công việc, anh tặc lưỡi cho qua. Chỉ đến khi những cơn đau âm ỉ vùng thắt lưng kèm theo sự kiệt sức kéo dài bủa vây, anh mới tìm đến phòng khám của bác sĩ chuyên khoa thận Hồng Vĩnh Tường (Hung Yung-hsiang, tại Đài Loan, Trung Quốc) để kiểm tra.

Kết quả siêu âm và xét nghiệm khiến bác sĩ Hồng không khỏi giật mình. Không chỉ mắc suy thận mạn tính giai đoạn 3, hệ thống mạch máu của người đàn ông trẻ tuổi này còn xuất hiện tình trạng vôi hóa nghiêm trọng, trở nên xơ cứng và mất hẳn độ đàn hồi tự nhiên.

Suy thận vì tói quen ăn uống "vừa ngon vừa tiện" rất phổ biến

Khi khai thác kỹ thói quen sinh hoạt để truy tìm nguyên nhân, bác sĩ Hồng nhận ra lỗ hổng chết người nằm ngay trên bàn ăn của bệnh nhân. Do tính chất công việc bận rộn, suốt nhiều năm qua, anh Lâm gần như phó mặc cả 3 bữa ăn mỗi ngày cho các cửa hàng tiện lợi và hàng quán bên ngoài.

Anh Lâm thừa nhận bản thân rất chuộng các loại thức ăn chế biến sẵn, đồ đóng hộp và suất ăn công nghiệp vì chúng "vừa ngon vừa tiện", lại tiết kiệm thời gian nấu nướng. Chính sự tiện lợi này đã biến cơ thể anh thành bãi chứa hóa chất và phụ gia thực phẩm khổng lồ.

Theo phân tích của bác sĩ Hồng Vĩnh Tường, bên cạnh lượng muối natri và chất béo bão hòa cao ngất ngưởng trong đồ ăn ngoài, thủ phạm trực tiếp đánh sập chức năng thận của anh Lâm chính là photpho vô cơ. Khác với photpho hữu cơ có sẵn trong thực phẩm tự nhiên chỉ được cơ thể hấp thụ khoảng 40 đến 60%, photpho vô cơ được nhà sản xuất thêm vào đồ ăn chế biến sẵn để tạo độ giòn dai và kéo dài hạn sử dụng lại có tỷ lệ hấp thụ lên tới 90 đến 100%. Thỉnh thoảng ăn thì không sao nhưng ăn đủ 3 bữa một ngày trong rất nhiều năm như anh Lâm thì bệnh tật kéo đến là điều khó tránh.

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"Việc nạp dồn dập photpho vô cơ trong thời gian dài khiến nồng độ chất này trong máu tăng vọt, kích hoạt quá trình biến đổi tế bào cơ trơn mạch máu thành dạng mô xương cứng giòn", bác sĩ Hồng cảnh báo. Tình trạng vôi hóa mạch máu này vừa là mồi lửa châm ngòi cho đột quỵ và nhồi máu cơ tim, vừa trực tiếp bóp nghẹt các vi mạch tại cầu thận, đẩy người bệnh tới sát ranh giới phải chạy thận nhân tạo.

May mắn là sau khi tuân thủ nghiêm ngặt phác đồ dùng thuốc gắn kết photpho kết hợp cắt bỏ hoàn toàn đồ ăn chế biến sẵn, chỉ số chức năng thận của anh Lâm đã phục hồi thêm 20 điểm, tạm thời thoát khỏi nguy cơ phải lọc máu suốt đời.

5 nguyên tắc ăn uống giúp bảo vệ thận trước "bẫy" thực phẩm tiện lợi

Từ trường hợp đáng tiếc của anh Lâm, bác sĩ Hồng Vĩnh Tường khuyến cáo người trẻ cần lập tức thay đổi thói quen ăn uống hàng ngày theo 5 nguyên tắc sau để giữ an toàn cho đôi thận:

- Ưu tiên thực phẩm tươi sống nguyên bản: Thay thế tối đa xúc xích, thịt viên, đồ đóng hộp bằng thịt cá tươi sống nhằm cắt giảm lượng phụ gia hóa học ngay từ đầu vào.

- Chần sơ nguyên liệu trước khi chế biến: Với các loại thịt đông lạnh hoặc viên thả lẩu bắt buộc phải dùng, hãy chần qua nước sôi từ 3 đến 5 phút để loại bỏ khoảng một nửa lượng photpho hòa tan.

- Hạn chế húp nước dùng và chấm đẫm gia vị: Muối natri và photpho vô cơ thường hòa tan đậm đặc trong nước lẩu, nước súp và các loại sốt chấm công nghiệp.

- Đọc kỹ bảng thành phần trên bao bì: Tránh chọn các sản phẩm chứa nhiều chất ổn định, chất bảo quản có gốc phốt phát trong danh mục phụ gia.

- Tăng cường rau xanh, trái cây và uống đủ nước lọc: Nguồn photpho tự nhiên từ thực vật rất an toàn cho thận, đồng thời việc uống đủ nước lọc mỗi ngày giúp hệ bài tiết đào thải cặn bã trơn tru hơn.

Nguồn và ảnh: MRD, TT