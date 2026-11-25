Uống rượu bia không phải nguyên nhân duy nhất có khả năng gây ung thư gan, nhưng có hai thời điểm uống khiến gan phải chịu thêm áp lực mà nhiều người thường bỏ qua.

Tại các phòng khám Trung Quốc, không khó để bắt gặp những người đàn ông ngoài 50 tuổi cầm kết quả kiểm tra sức khỏe và hỏi bác sĩ: “Gan tôi không tốt, có phải do cả đời uống quá nhiều rượu bia nên sẽ mắc ung thư gan không?”. Ngược lại, cũng có người tự tin khẳng định: “Tôi không hút thuốc, không uống rượu bia thì gan chắc chắn không có vấn đề gì”.

Thế nhưng, kết quả siêu âm ổ bụng lại cho thấy gan nhiễm mỡ ở mức đáng kể, chỉ số men gan cũng vượt ngưỡng bình thường.

Sự trái ngược này không hiếm gặp tại các phòng khám chuyên khoa gan. Cho rằng ung thư gan hoàn toàn do uống rượu bia là một nhận thức sai lầm phổ biến; hoặc nghĩ rằng chỉ cần không uống nhiều rượu bia thì sẽ không có vấn đề gì cũng không đúng.

Trước hết, cần làm rõ quan niệm đầu tiên. Theo đồng thuận y khoa, ung thư gan là kết quả của quá trình tác động lâu dài từ nhiều yếu tố, bao gồm bệnh gan mạn tính, lối sống và nền tảng di truyền.

Tại Trung Quốc, viêm gan B và viêm gan C mạn tính là những nguyên nhân nền quan trọng. Bên cạnh đó, uống rượu bia quá mức trong thời gian dài, béo phì, gan nhiễm mỡ liên quan đến rối loạn chuyển hóa và aflatoxin trong thực phẩm bị nấm mốc cũng có thể góp phần thúc đẩy bệnh.

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Viêm gan B, rượu bia và gan nhiễm mỡ thường có thể cùng tồn tại, làm tình trạng tổn thương gan nghiêm trọng hơn, chứ không phải chỉ một yếu tố riêng lẻ khiến người bệnh tiến triển thành ung thư.

Nói cách khác, rượu bia là yếu tố gây hại cho gan đã được xác định, nhưng khẳng định “ung thư gan đều do uống rượu bia” vừa phóng đại vai trò riêng của cồn, vừa dễ khiến mọi người bỏ qua những nguy cơ thực sự cần được theo dõi định kỳ như viêm gan B và gan nhiễm mỡ.

Không ít người nhiều năm tự cho rằng gan mình khỏe mạnh nhưng thậm chí không biết bản thân có mang kháng nguyên bề mặt viêm gan B hay không. Đây là điều đáng lo ngại hơn việc thỉnh thoảng uống vài chén rượu.

Vậy rượu bia gây tổn thương gan như thế nào? Sau khi được hấp thu qua đường tiêu hóa, phần lớn lượng cồn đi vào cơ thể sẽ được chuyển hóa tại gan.

Trong quá trình này, các sản phẩm trung gian như acetaldehyde có thể trực tiếp gây kích ứng và tổn thương tế bào gan. Tình trạng tổn thương rồi sửa chữa lặp đi lặp lại trong thời gian dài có thể dẫn đến gan nhiễm mỡ do rượu, viêm gan, xơ hóa gan và cuối cùng là xơ gan.

Quá trình này không xảy ra chỉ sau một lần uống rượu mà tích lũy qua nhiều năm. Một hiểu lầm khác cũng thường gặp là nhiều người cho rằng mình uống khỏe, không dễ say thì gan cũng đủ sức chịu đựng.

Thực tế, khả năng uống rượu tốt chỉ cho thấy mức độ dung nạp cồn của cơ thể tăng lên, chứ không có nghĩa tế bào gan ít bị tổn thương hơn. Gan vốn là cơ quan ít biểu hiện triệu chứng khi mới bị tổn thương. Đến khi người bệnh cảm thấy tức nặng vùng bụng trên bên phải, sụt cân hoặc vàng da, vấn đề có thể đã kéo dài từ trước đó.

2 thời điểm uống rượu bia khiến gan chịu áp lực lớn hơn

Điều nhiều người quan tâm là thời điểm uống rượu bia cũng có thể ảnh hưởng đến mức độ cơ thể phải đối mặt với cồn. Có hai thời điểm cần được lưu ý.

Thứ nhất, uống rượu bia khi bụng đói.

Một thói quen thường thấy trong các cuộc nhậu là vừa ngồi xuống đã rót rượu, trong khi đồ ăn còn chưa được mang lên. Khi bụng đói, cồn được hấp thu nhanh hơn, khiến nồng độ cồn trong máu tăng cao trong thời gian ngắn. Điều này làm gan phải chịu áp lực chuyển hóa lớn hơn.

Dạ dày không có thức ăn để làm chậm quá trình hấp thu cũng phải chịu thêm kích thích từ cồn. Các tài liệu phổ biến kiến thức sức khỏe đã nhiều lần đề cập rằng uống rượu khi bụng đói hoặc pha trộn nhiều loại đồ uống có cồn có thể khiến cồn được hấp thu nhanh hơn và làm tăng tổn thương tế bào gan.

Nếu phải tham gia tiệc tùng, cách thận trọng hơn là ăn một chút tinh bột, rau xanh và thực phẩm giàu protein trước khi uống. Không nên để bụng đói rồi liên tục uống nhiều chén rượu.

Thứ hai, uống rượu bia ngay trước khi đi ngủ.

Một số người cho rằng uống chút rượu trước khi ngủ sẽ giúp dễ đi vào giấc ngủ hơn. Tuy nhiên, trạng thái buồn ngủ do cồn gây ra gần giống như bị “gây mê”. Ở nửa sau của giấc ngủ, người uống có thể ngủ nông hơn và dễ tỉnh giấc. Vì vậy, dựa vào rượu bia để đi vào giấc ngủ trong thời gian dài không phải là cách cải thiện chất lượng giấc ngủ.

Vào ban đêm, gan vẫn tiếp tục chuyển hóa cồn. Việc uống rượu trước khi ngủ có thể làm xáo trộn nhịp sinh học liên quan đến chuyển hóa và phục hồi của cơ thể. Thêm vào đó, sau khi uống rượu, nhiều người thường không vận động thêm, khiến việc kiểm soát lượng nước, năng lượng nạp vào và chuyển hóa chất béo trong cơ thể trở nên kém thuận lợi hơn.

Người lớn tuổi gặp vấn đề về giấc ngủ nên ưu tiên điều chỉnh giờ giấc sinh hoạt, vận động vừa phải vào ban ngày và hạn chế sử dụng điện thoại trước khi đi ngủ, thay vì dựa vào rượu bia để dễ ngủ.

Bảo vệ gan không thể chỉ tập trung vào việc hạn chế rượu bia

Trong sinh hoạt hằng ngày, để bảo vệ gan, mọi người có thể bắt đầu từ những việc cụ thể: kết hợp tinh bột tinh chế với ngũ cốc nguyên hạt, ăn nhiều rau xanh, hạn chế thực phẩm chiên rán, đồ uống có đường, thực phẩm muối chua hoặc bị nấm mốc. Mỗi tuần nên dành thời gian vận động vừa phải vài lần, chẳng hạn đi bộ nhanh hoặc đi dạo.

Bên cạnh đó, cần kiểm tra chức năng gan và siêu âm ổ bụng định kỳ tùy theo độ tuổi và bệnh lý nền. Người có tiền sử viêm gan B nên tái khám, kiểm tra chỉ số virus và thực hiện các phương pháp chẩn đoán hình ảnh theo hướng dẫn của bác sĩ.

Khi bước vào tuổi trung niên và cao tuổi, lá gan đã phải hoạt động suốt nhiều chục năm, không nên tiếp tục phải chịu những tác động có hại lặp đi lặp lại trong thời gian dài.

Với rượu bia, lựa chọn thận trọng nhất vẫn là uống ít hoặc không uống. Nếu phải tham gia tiệc tùng, hãy tránh uống khi bụng đói và không uống ngay trước giờ đi ngủ.

Ngoài ra, mọi người nên chú ý những biểu hiện như tức nặng kéo dài ở vùng bụng trên bên phải, mệt mỏi hoặc sụt cân không rõ nguyên nhân, chán ăn. Khi xuất hiện các dấu hiệu này, hãy đến cơ sở y tế để được bác sĩ đánh giá, thay vì tự tìm kiếm thông tin trên mạng rồi lo lắng.