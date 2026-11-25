Trước tình hình sốt xuất huyết diễn biến phức tạp, số mắc tại Đắk Lắk còn cao, đã ghi nhận trường hợp tử vong, Bộ Y tế yêu cầu triển khai các biện pháp kiểm soát dịch.

Ảnh: Sở Y tế Đắk Lắk

Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) vừa ban hành Công văn số 2293/PB-BTN về việc tăng cường công tác phòng, chống sốt xuất huyết tại Đắk Lắk, gửi Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên và Sở Y tế tỉnh.

Theo Cục Phòng bệnh, dù đã có văn bản đề nghị các địa phương khu vực Tây Nguyên tăng cường phòng, chống sốt xuất huyết từ ngày 13/8/2026, tình hình dịch bệnh gần đây vẫn diễn biến phức tạp. Đặc biệt, tại Đắk Lắk, số mắc còn ở mức cao và đã ghi nhận trường hợp tử vong.

Để khẩn trương kiểm soát dịch, Cục Phòng bệnh đề nghị Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên tăng cường hướng dẫn, đôn đốc và giám sát công tác phòng, chống sốt xuất huyết tại các địa phương, nhất là Đắk Lắk và những nơi có diễn biến dịch phức tạp.

Viện cần tập trung hướng dẫn chuyên môn về giám sát, phát hiện, xử lý ổ dịch; tổ chức diệt lăng quăng, bọ gậy và kiểm soát véc tơ truyền bệnh tại các khu vực nguy cơ cao. Đồng thời, phối hợp với Sở Y tế tỉnh rà soát, đánh giá tình hình dịch, xác định những tồn tại, hạn chế để kịp thời khắc phục.

Cục Phòng bệnh cũng đề nghị Viện chủ động hỗ trợ chuyên môn trực tiếp tại các xã, phường có số mắc cao, dịch gia tăng kéo dài hoặc có nguy cơ bùng phát; theo dõi hiệu quả các biện pháp can thiệp và đề xuất giải pháp phù hợp.

Đối với Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk, Cục Phòng bệnh yêu cầu tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể và chính quyền địa phương phối hợp triển khai các biện pháp phòng, chống dịch. Các đơn vị y tế cần thực hiện nghiêm những văn bản chỉ đạo của Bộ Y tế và Cục Phòng bệnh về phòng, chống sốt xuất huyết.

Sở Y tế cần khẩn trương rà soát tình hình dịch tại từng xã, phường, xác định các ổ dịch đang hoạt động và khu vực nguy cơ cao để tập trung nguồn lực xử lý, không để dịch lan rộng và kéo dài.

Bên cạnh đó, cần huy động chính quyền địa phương, các ban, ngành, đoàn thể và cộng đồng tham gia vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng, bọ gậy, kiểm soát véc tơ truyền bệnh. Công tác kiểm tra, giám sát tại các địa bàn trọng điểm cũng cần được tăng cường, đánh giá hiệu quả sau xử lý ổ dịch và kịp thời chấn chỉnh những hạn chế.