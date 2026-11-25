Nhiều trường hợp nấm da đến khám tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ khi tổn thương đã lan rộng do tự ý mua thuốc điều trị.

Ảnh: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ

Nấm da là bệnh lý thường gặp do vi nấm gây ra, có thể xuất hiện ở nhiều vị trí như da đầu, mặt, thân mình, bẹn, bàn chân và móng. Bệnh thường biểu hiện bằng các mảng da đỏ, bong vảy, bờ tổn thương rõ, đôi khi có dạng hình vòng và kèm ngứa.

Bệnh phát triển thuận lợi trong môi trường nóng ẩm, nhất là ở những vùng da thường xuyên đổ mồ hôi, bí bách hoặc có nhiều nếp gấp. Nấm da có thể lây qua tiếp xúc trực tiếp với vùng da nhiễm nấm, người hoặc động vật mắc bệnh, hoặc dùng chung khăn tắm, quần áo, giày dép và vật dụng cá nhân.

Thời gian gần đây, Khoa Da liễu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ tiếp nhận nhiều trường hợp nấm da tự điều trị không đúng cách, khiến tổn thương lan rộng và gây khó khăn cho quá trình điều trị.

Điển hình là trường hợp người bệnh N.T.T. (50 tuổi, trú tại Thanh Sơn, Phú Thọ) xuất hiện các sẩn đỏ ở vùng bụng và lưng, kèm ngứa nhiều. Người bệnh tự mua thuốc điều trị tại nhà nhưng tình trạng không cải thiện, các tổn thương ngày càng lan rộng.

Tại bệnh viện, người bệnh được thăm khám và chỉ định xét nghiệm vi nấm soi tươi. Kết quả cho thấy có tế bào nấm sợi, xác định căn nguyên vi nấm gây bệnh. Sau khi đánh giá tình trạng, bác sĩ chỉ định nhập viện điều trị theo phác đồ chuyên môn.

Sau 7 ngày điều trị, triệu chứng ngứa giảm đáng kể, các tổn thương trên da giảm đỏ. Người bệnh ổn định, đủ điều kiện xuất viện và được hướng dẫn tiếp tục dùng thuốc, chăm sóc da tại nhà.

Theo ThS.BS Phí Thị Minh Huệ, Khoa Da liễu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, việc sử dụng thuốc bôi chứa corticoid không đúng chỉ định có thể làm giảm ngứa, đỏ tạm thời nhưng che lấp triệu chứng, khiến nấm tiếp tục phát triển và lan rộng.

Khi xuất hiện các dấu hiệu nghi ngờ nấm da, người dân cần đến cơ sở y tế để được thăm khám, chẩn đoán và điều trị phù hợp. Tùy vị trí, mức độ bệnh và tác nhân gây nhiễm, bác sĩ có thể chỉ định thuốc bôi hoặc thuốc uống. Người bệnh cần tuân thủ liều lượng, thời gian điều trị, không tự ý ngừng thuốc hoặc thay đổi phác đồ.

Để phòng bệnh và hạn chế tái nhiễm, cần giữ vệ sinh cơ thể, lau khô da sau khi tắm hoặc vận động ra nhiều mồ hôi; mặc quần áo rộng, thoáng; không dùng chung khăn tắm, quần áo, giày dép và vật dụng cá nhân. Khăn tắm, quần áo cần được giặt sạch, phơi khô thường xuyên.