Một bé trai hơn 20 ngày tuổi bị bỏ lại tại Bệnh viện Quân y 15 (Gia Lai), sau khi người phụ nữ đưa bé đến đây nhờ một người dân bế giúp rồi rời đi không quay lại. Bên cạnh cháu bé là "tâm thư" nhắn nhủ khiến nhiều người xót xa.

Bệnh viện Quân y 15 (phường Thống Nhất, tỉnh Gia Lai) mới đây thông tin, bệnh viện đang chăm sóc một bé trai hơn 20 ngày tuổi bị bỏ rơi tại bệnh viện.

Theo thông tin từ bệnh viện, sáng cùng ngày, một phụ nữ bế theo bé trai đến Khoa Khám bệnh. Sau khi ngồi một lúc tại hành lang, người này nhờ một người dân đang ngồi gần đó bế giúp cháu bé.

Tuy nhiên, người phụ nữ sau đó rời đi và không quay trở lại. Khi kiểm tra đồ đạc của cháu bé, người dân phát hiện một tờ giấy được cho là lời nhắn của người mẹ để lại.

Bệnh viện Quân y 15 (phường Thống Nhất, tỉnh Gia Lai) mới đây thông tin, bệnh viện đang chăm sóc một bé trai hơn 20 ngày tuổi bị bỏ rơi tại bệnh viện. (Ảnh: BV)

Trong bức thư, người viết chia sẻ: "Cháu lỡ dại, cháu không đủ điều kiện nuôi con. Cháu kính xin cô, dì, chú, bác cưu mang con cháu, để cháu có cuộc sống tốt hơn. Cháu sinh ngày 3/11/2026. Cháu đội ơn nhiều, mong tha thứ cho cháu".

Những dòng chữ ngắn ngủi cho thấy người viết mong muốn con mình có được một cuộc sống tốt hơn dù bản thân không đủ điều kiện chăm sóc, nuôi dưỡng.

Theo lãnh đạo Bệnh viện Quân y 15, qua kiểm tra ban đầu, sức khỏe bé trai ổn định, phát triển bình thường. Hiện bệnh viện đang bố trí nhân viên chăm sóc cháu bé, đồng thời báo cáo UBND phường Thống Nhất để có hướng xử lý theo quy định.

Vụ việc khiến nhiều người không khỏi xót xa khi một em bé mới chào đời chưa đầy một tháng đã phải rời vòng tay mẹ. Thông tin đăng tải mạng xã hội hiện nay ngập tràn những lời xót xa thương cháu bé, có người thương cả mẹ cháu, cũng có người vừa giận vừa thương.

Một số bình luận của cư dân mạng... (Ảnh chụp màn hình)

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), 28 ngày đầu đời là giai đoạn sơ sinh, khi trẻ cần được chăm sóc và theo dõi sức khỏe đặc biệt cẩn thận. Mọi trẻ sơ sinh đều cần được bảo vệ khỏi nguy cơ nhiễm trùng, giữ ấm cơ thể, bảo đảm dinh dưỡng và được đánh giá sức khỏe để phát hiện sớm những bất thường.

WHO cũng nhấn mạnh việc chăm sóc trẻ sơ sinh không chỉ dừng lại ở ăn uống, vệ sinh mà còn bao gồm theo dõi thân nhiệt, tình trạng bú, hô hấp và các dấu hiệu cảnh báo bệnh lý. Với những em bé có hoàn cảnh đặc biệt như bị bỏ rơi, việc được cơ sở y tế tiếp nhận, kiểm tra sức khỏe và bố trí người chăm sóc phù hợp càng có ý nghĩa quan trọng, nhằm bảo đảm an toàn và sự phát triển của trẻ.

Mong rằng ngày mai mọi chuyện sẽ luôn tốt đẹp hơn với con!