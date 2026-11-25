Sau vụ nổ gas khiến 7 người tử vong, 9 người bị thương tại Hà Nội, sức khỏe các nạn nhân đang điều trị tại bệnh viện có tiến triển tốt.

Vụ nổ nghi do khí gas tại số 168 phố Nguyễn Văn Tuyết, phường Đống Đa, thành phố Hà Nội khiến 7 người tử vong, 9 người bị thương. Các bệnh viện đang tập trung nguồn lực cấp cứu, điều trị cho các nạn nhân. Theo thông tin cập nhật, sức khỏe các bệnh nhân sau phẫu thuật đang có tiến triển tốt.

Trong chiều qua, 6 bệnh nhân đã được phẫu thuật tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn và Bệnh viện Đại học Y Hà Nội. Ngay sau khi tiếp nhận các nạn nhân, các bệnh viện đã huy động những ê-kíp chuyên môn khẩn trương thăm khám, đánh giá tình trạng sức khỏe, thực hiện các xét nghiệm cần thiết và xây dựng phương án điều trị phù hợp với từng trường hợp.

Tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, hai bệnh nhân bị vết thương sọ não hở đã được phẫu thuật lấy dị vật. Hiện sức khỏe của cả hai tiến triển tốt và đang được theo dõi tại Khoa Hồi sức ngoại. Một bệnh nhân nữ 78 tuổi bị gãy liên mấu chuyển xương đùi phải cũng đang được các bác sĩ tích cực điều trị.

TS. Bác sĩ Trần Quang Hải, Trưởng khoa Gây mê hồi sức, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn cho biết, bệnh viện đã kích hoạt toàn viện để tập trung điều trị cho các nạn nhân. Đến nay, sức khỏe các bệnh nhân đều có tiến triển tốt.

Công tác theo dõi và điều trị tiếp tục được các bệnh viện triển khai, nhằm bảo đảm các điều kiện chăm sóc tốt nhất cho những người bị thương trong vụ nổ.