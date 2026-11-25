Trước những quan niệm “Đưa bố mẹ vào trại dưỡng lão là bất hiếu”, nhiều cụ ông, cụ bà đang tham gia bán trú ban ngày tại Tây Hồ đã có những chia sẻ thẳng thắn.

“Ai bảo đưa bố mẹ vào viện dưỡng lão là bất hiếu? Không phải như thế!”. Đó là lời đáp thẳng thắn của cụ ông Nguyễn Văn Thinh (90 tuổi, tại Hà Nội) khi được hỏi về định kiến lâu nay của không ít người Việt. Với ông và nhiều người cao tuổi đang tham gia mô hình dưỡng lão bán trú tại Hà Nội, được gặp gỡ bạn bè, chăm sóc sức khỏe và có một ngày sống vui vẻ đôi khi còn quý hơn việc chỉ quanh quẩn ở nhà, chờ con cháu đi làm trở về.

Tuổi già không chỉ cần con cháu ở bên

Hơn 7 giờ sáng, cụ Nguyễn Văn Thinh rời nhà đến cơ sở dưỡng lão bán trú ở Tây Hồ (Hà Nội). Ở đó, ông có những người bạn cùng trang lứa, có các hoạt động chăm sóc sức khỏe và những câu chuyện để chia sẻ mỗi ngày.

Trước khi nghỉ hưu, ông từng có nhiều năm công tác trong ngành giao thông vận tải, công việc gắn với những chuyến đi khắp nơi, từ Hà Nội, TP.HCM đến các tỉnh miền Tây. Có những ngày bận rộn đến mức 10 giờ đêm vẫn phải nghe điện thoại, giải quyết công việc.

Khi nghỉ hưu, nhịp sống đột ngột thay đổi. Ông thừa nhận cũng có lúc buồn, hụt hẫng vì không còn được làm những công việc mình từng gắn bó. Ở nhà, con cháu đi làm, trẻ nhỏ đi học, ông chủ yếu đọc sách, làm những việc gia đình còn có thể tự làm.

“Ở nhà cũng buồn chứ. Nhưng nghỉ hưu rồi thì phải để lớp trẻ làm việc của lớp trẻ”, ông chia sẻ.

Cụ Nguyễn Văn Thinh đang đo huyết áp (ảnh: N.M)

Cuộc sống tuổi già của ông bắt đầu có thêm một lựa chọn khi con cháu tìm hiểu và gợi ý đến mô hình dưỡng lão bán trú. Ban đầu, đây là một trải nghiệm mới, nhưng sau khi tham gia, ông nhận thấy mình có thêm môi trường giao lưu, chăm sóc sức khỏe và duy trì các hoạt động thường ngày.

Ở cơ sở, các cụ được đo huyết áp, theo dõi sức khỏe, ngâm chân, massage, tập luyện và tham gia các hoạt động ngoài trời. Điều khiến ông thích thú hơn cả là được gặp những người cùng thế hệ.

Có những câu chuyện chỉ những người từng trải qua thời chiến mới hiểu, những kỷ niệm về công việc, cuộc sống và một thời tuổi trẻ. Người này kể, người kia nghe, đôi khi các cụ còn tranh luận, trò chuyện rất sôi nổi.

Ông cho rằng điều đáng quý của mô hình này không chỉ nằm ở cơ sở vật chất hay dịch vụ chăm sóc mà còn ở việc tạo ra một cộng đồng để người cao tuổi không phải sống trong cảnh cô quạnh.

Đặc biệt, những ngày nghỉ cuối tuần lại khiến ông cảm nhận rõ sự khác biệt. Thứ bảy, chủ nhật không đến trung tâm, ông có phần nhớ những người bạn mới quen.

“Đang có bạn vui, nghỉ hai ngày lại nhớ nhau. Đến sáng thứ hai lại bắt đầu gặp nhau, kể chuyện”, ông nói.

Với ông, định kiến đưa cha mẹ vào viện dưỡng lão là bất hiếu không phản ánh đúng câu chuyện của những người trong cuộc.

“Ai bảo thế? Không phải như thế. Bây giờ các cụ đến đây vui vẻ, được chăm sóc, có bạn bè. Tôi thấy mô hình này rất tốt, cần được nhân rộng”, ông thẳng thắn.

“Tôi muốn ở đây mãi mãi”

Cũng lựa chọn mô hình dưỡng lão bán trú, bà Trần Thị Nữ (80 tuổi) có lịch sinh hoạt khá đều đặn. Buổi sáng, bà dậy sớm tập thể dục, ăn sáng, chuẩn bị đồ đạc rồi được con đưa đến cơ sở lúc 8 giờ. Đến khoảng 16h30, bà trở về nhà.

Trước đây, phần lớn thời gian của bà chỉ quanh quẩn trong nhà. Bệnh thoái hóa xương khớp khiến việc đứng lên, ngồi xuống đã khó khăn, bà không còn đủ sức khỏe để trông cháu hay làm những công việc trước kia.

Con cái đi làm, các cháu đi học, bà ở nhà một mình. Muốn ra vườn hoa hay sang nhà ai chơi thì đi, nhưng cuộc sống lặp đi lặp lại khiến bà không tránh khỏi cảm giác buồn chán.

“Tôi ở nhà quanh quẩn cũng chán thật. Đến đây quá hợp lý rồi”, bà nói.

Hai tháng tham gia mô hình, bà đã quen với những người bạn mới. Mọi người cùng ăn, cùng tập luyện, cùng nghỉ ngơi nên dần trở nên thân thiết.

Bà Nữ đang chiếu đèn vùng cổ vai gáy (ảnh: N.M).

Một ngày của bà bắt đầu bằng việc đo huyết áp, tập luyện ngoài sân dưới sự hướng dẫn của nhân viên, sau đó tham gia các hoạt động phục hồi chức năng. Bà còn được ngâm chân, massage, chiếu đèn và chăm sóc bởi nhân viên y tế.

Bà đặc biệt hài lòng với sự quan tâm của đội ngũ nhân viên và các bác sĩ.

“Các bác sĩ chăm sóc đầy đủ, các cháu nhân viên cũng nhiệt tình. Tôi thấy ở đây rất thích hợp với người cao tuổi”, bà kể.

Không chỉ có các hoạt động chăm sóc sức khỏe, bà còn đánh giá cao bữa ăn tại trung tâm. Theo bà, mỗi ngày có nhiều món ăn, bảo đảm dinh dưỡng, đa dạng hơn so với những bữa cơm đơn giản khi ở nhà.

Về chi phí, bà cho biết tháng đầu tiên được phường hỗ trợ miễn phí. Từ tháng thứ hai, mỗi ngày đóng 100.000 đồng/ngày, bao gồm bữa ăn và các dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Bà cũng được xét nghiệm máu, nước tiểu định kỳ mỗi tháng một lần.

Với mức chi phí này, bà cho rằng dịch vụ khá phù hợp với khả năng của nhiều gia đình.

Khi được hỏi có muốn mô hình được nhân rộng để nhiều người cao tuổi có cơ hội tham gia hay không, bà không ngần ngại trả lời có.

“Tôi muốn như thế lắm. Tôi cũng muốn ở đây mãi mãi”, bà Nữ nói.

Nhưng đằng sau sự hài lòng ấy, bà cũng chỉ ra một khó khăn rất thực tế: việc đưa đón.

Hiện tại, con cái phải sắp xếp công việc để đưa bà đến trung tâm vào buổi sáng và đón về vào buổi chiều. Mỗi người đều có công việc riêng, không phải lúc nào cũng chủ động được thời gian.

“Nếu có xe dịch vụ đưa đi, đón về thì thích nhất. Đóng thêm phí cũng được, miễn là hợp lý”, bà chia sẻ.

Đó không phải một đòi hỏi quá lớn, mà là mong muốn để người cao tuổi có thể tiếp cận dịch vụ thuận tiện hơn, đồng thời giảm áp lực sắp xếp thời gian cho con cháu.