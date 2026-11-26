Những bất thường liên quan tới giấc ngủ có thể làm tăng nguy cơ đột quỵ. Đặc biệt, người dưới 50 tuổi cần chú ý.

Nhiều người thường xuyên mất ngủ, trằn trọc hoặc thức dậy giữa đêm nhưng cho rằng đây chỉ là hệ quả của căng thẳng, làm việc quá sức. Tuy nhiên, nghiên cứu cho thấy những vấn đề tưởng chừng quen thuộc này có thể liên quan đến nguy cơ đột quỵ.

Tờ The Guardian thông tin, một nghiên cứu của các nhà khoa học Mỹ, công bố trên tạp chí Neurology năm 2023, đã theo dõi 31.126 người, độ tuổi trung bình 61, trong khoảng 9 năm. Tất cả đều chưa từng bị đột quỵ khi bắt đầu tham gia.

Trong thời gian nghiên cứu, 2.101 người bị đột quỵ. Sau khi tính đến các yếu tố như hút thuốc, uống rượu và mức độ vận động, nhóm có triệu chứng mất ngủ được ghi nhận có nguy cơ đột quỵ cao hơn nhóm không gặp vấn đề về giấc ngủ.

Các nhà khoa học tập trung đánh giá 4 biểu hiện bất thường dưới đây.

Thường xuyên có 4 dấu hiệu này khi ngủ, cẩn thận nguy cơ đột quỵ

1. Khó đi vào giấc ngủ

Cẩn thận nếu thường xuyên khó đi vào giấc ngủ (Ảnh: Getty)

Đây là tình trạng một người lên giường nhưng không thể ngủ ngay, thường xuyên trằn trọc dù đã cảm thấy mệt mỏi. Theo nhóm nghiên cứu, khó đi vào giấc ngủ là một trong những biểu hiện được sử dụng để đánh giá mức độ mất ngủ của người tham gia.

Nếu tình trạng này diễn ra thường xuyên, đặc biệt khi kéo dài và ảnh hưởng đến sinh hoạt hằng ngày, người mắc không nên xem nhẹ.

2. Thường xuyên tỉnh giấc giữa đêm

Một số người có thể đi vào giấc ngủ khá dễ dàng nhưng lại thường xuyên thức dậy giữa đêm, khiến giấc ngủ bị gián đoạn. Nhóm nghiên cứu đã khảo sát tần suất xuất hiện tình trạng này để đánh giá chất lượng giấc ngủ.

Việc liên tục tỉnh giấc có thể khiến thời gian ngủ không được duy trì liền mạch. Đây cũng là một trong những vấn đề cần được chú ý khi đánh giá chứng mất ngủ.

3. Thức dậy quá sớm và không thể ngủ lại

Không ít người thường xuyên tỉnh giấc lúc sáng sớm, dù chưa đến giờ thức dậy và vẫn muốn ngủ thêm. Điểm đáng chú ý là sau khi tỉnh giấc, họ rất khó hoặc không thể tiếp tục ngủ.

Theo nghiên cứu, tình trạng thức dậy quá sớm và không ngủ lại được là một trong 4 biểu hiện dùng để đánh giá mức độ nghiêm trọng của triệu chứng mất ngủ.

4. Thức dậy nhưng vẫn cảm thấy mệt mỏi

Đây là dấu hiệu dễ bị bỏ qua bởi nhiều người cho rằng chỉ cần ngủ đủ số giờ là cơ thể đã được nghỉ ngơi. Tuy nhiên, có những người thức dậy vào buổi sáng nhưng vẫn không cảm thấy tỉnh táo, khỏe khoắn.

Các nhà khoa học đã đưa câu hỏi về cảm giác được nghỉ ngơi sau giấc ngủ vào nghiên cứu. Người thường xuyên thức dậy mà không cảm thấy được nghỉ ngơi có thể đang gặp vấn đề về chất lượng giấc ngủ.

Nguy cơ đột quỵ tăng tới gần 4 lần ở một nhóm người trẻ

Đột quỵ ở người trẻ (Ảnh: Garden PMR Hospital)

Từ 4 biểu hiện trên, nhóm nghiên cứu sử dụng thang điểm 0-8 để đánh giá mức độ mất ngủ, điểm càng cao cho thấy tình trạng càng nghiêm trọng. Kết quả cho thấy, nhóm đạt 1-4 điểm có nguy cơ đột quỵ cao hơn 16%, trong khi nhóm đạt 5-8 điểm có nguy cơ cao hơn 51% so với những người không có triệu chứng.

Đặc biệt, ở người dưới 50 tuổi có mức điểm 5-8, nguy cơ đột quỵ cao gấp gần 4 lần. Trong khi đó, ở nhóm từ 50 tuổi trở lên có cùng mức điểm, nguy cơ tăng 38%.

Bác sĩ Wendemi Sawadogo, tác giả nghiên cứu tại Đại học Virginia Commonwealth (Mỹ), nhận định: "Có nhiều liệu pháp giúp mọi người cải thiện chất lượng giấc ngủ".

Theo ông, việc nhận diện sớm các vấn đề về giấc ngủ có thể giúp người bệnh được điều trị hoặc điều chỉnh hành vi kịp thời, qua đó có khả năng giảm nguy cơ đột quỵ về sau. Ông cũng cho rằng, sự khác biệt đáng chú ý giữa hai nhóm tuổi gợi ý việc kiểm soát mất ngủ từ khi còn trẻ có thể là một hướng phòng ngừa đột quỵ đáng quan tâm.

Tuy nhiên, nghiên cứu chỉ ghi nhận mối liên hệ, chưa chứng minh mất ngủ trực tiếp gây đột quỵ. Người thường xuyên gặp các vấn đề trên nên đi khám, đặc biệt nếu đồng thời mắc tăng huyết áp, tiểu đường hoặc bệnh tim mạch.