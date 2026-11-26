Đang xem YouTube, cậu bé 7 tuổi bất ngờ nhận ra nhân vật trong bản tin chính là mình. Dù chưa hiểu nổi HIV là gì, nhưng nhìn thái độ của mẹ và mọi người xung quanh, em biết cuộc đời mình đã rơi vào bi kịch.

“Mẹ ơi, xem này, tin tức đang nói về con!”. Câu nói hồn nhiên của cậu bé 7 tuổi tại bang Jharkhand (Ấn Độ) khi chạy lại bên mẹ khiến cả căn phòng lặng đi. Đứa trẻ ngây thơ chưa thể hiểu hết ý nghĩa đằng sau bản tin trên YouTube về 5 bệnh nhi nhiễm HIV sau khi truyền máu tại bệnh viện Sadar ở Chaibasa, nhưng em lờ mờ nhận ra biến cố ấy đang bắt đầu ảnh hưởng tới cuộc đời mình thông qua thái độ của mọi người.

Bản tin trên YouTube khiến cậu bé vô tình phát hiện mình nhiễm HIV (Ảnh cut từ YouTube)

Những giọt máu cứu mạng bỗng hóa thành bi kịch

Cậu bé này được chẩn đoán mắc bệnh tan máu bẩm sinh từ khi mới vài tháng tuổi. Đây là bệnh lý di truyền khiến cơ thể không sản xuất đủ lượng hemoglobin khỏe mạnh, làm các tế bào hồng cầu dễ bị phá hủy sớm và gây thiếu máu mạn tính nghiêm trọng. Với nhiều bệnh nhi ở thể nặng, truyền máu định kỳ suốt đời là phương pháp bắt buộc để duy trì sự sống và giúp trẻ phát triển.

Suốt 3 năm qua, tuổi thơ của cậu bé gắn liền với những chuyến đi viện đằng đẵng. Có tháng em phải truyền máu tới 2 lần hoặc nhiều hơn mỗi khi sức khỏe chuyển biến xấu. Vì nhà cách xa cơ sở y tế, bố mẹ em phải đi bộ khoảng 5 km để bắt xe, vượt chặng đường khoảng 40 km tới bệnh viện, thậm chí thuê một căn phòng trọ với giá 3.000 rupee mỗi tháng để thuận tiện đưa con đi điều trị và cho em theo học gần đó.

Thế nhưng vào tháng 10/2025, những giọt máu vốn mang sứ mệnh cứu sống đứa trẻ lại vô tình trở thành nguồn cơn đẩy em vào một nghịch cảnh mới.

Bệnh viện nơi cậu bé đi truyền máu điều trị tan máu bẩm sinh (Ảnh cut từ YouTube)

Kết quả xét nghiệm xác nhận cậu bé cùng 4 bệnh nhi tan máu bẩm sinh khác đều dương tính với HIV sau khi nhận máu từ ngân hàng máu thuộc bệnh viện Sadar. Chính quyền địa phương đã lên tiếng xác nhận sự cố liên quan tới công tác truyền máu tại đây, đình chỉ một số nhân sự phụ trách và hỗ trợ mỗi gia đình 200.000 rupee.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), khi đơn vị máu nhiễm HIV được truyền trực tiếp vào tĩnh mạch, virus đi thẳng vào hệ tuần hoàn mà không gặp bất kỳ hàng rào bảo vệ tự nhiên nào của cơ thể nên nguy cơ lây nhiễm cực kỳ cao. Do đó, mọi đơn vị máu hiến bắt buộc phải trải qua quy trình sàng lọc nghiêm ngặt đối với HIV, viêm gan B, viêm gan C và giang mai trước khi sử dụng. Sự cố đau lòng tại Jharkhand là hồi chuông cảnh báo về lỗ hổng kiểm soát an toàn y tế, chứ không làm thay đổi vai trò cứu người không thể thay thế của hoạt động truyền máu đạt chuẩn.

Thuốc ARV giữ lại tương lai, nhưng sự kỳ thị lại đẩy đứa trẻ vào vực thẳm

Tin dữ ập đến khiến nhiều người lo sợ cánh cửa tương lai của đứa trẻ sẽ khép lại. Tuy nhiên, dưới góc độ y học hiện đại, nhiễm HIV ngày nay không còn đồng nghĩa với bản án tử hình.

Mới 7 tuổi, cậu bé phải cùng lúc gánh chịu 2 căn bệnh kéo dài suốt đời: Tan máu bẩm sinh và HIV (Ảnh minh họa)

Ngay sau khi phát hiện bệnh, cậu bé cùng các bệnh nhi khác đã được điều trị bằng thuốc kháng virus ARV. Khi tuân thủ uống thuốc đều đặn mỗi ngày và tái khám đúng lịch, ARV giúp ức chế mạnh mẽ sự nhân lên của virus, bảo vệ tế bào miễn dịch CD4 và đưa tải lượng virus xuống dưới ngưỡng phát hiện.

Ở trạng thái ổn định này, trẻ có thể phòng ngừa các bệnh nhiễm trùng cơ hội, duy trì thể trạng khỏe mạnh và không lây truyền virus cho bạn đời qua đường tình dục theo nguyên tắc khoa học không phát hiện bằng không lây truyền (K=K). Nhờ đó, đứa trẻ hoàn toàn có thể lớn lên, học tập, làm việc, lập gia đình và sống thọ gần như người bình thường.

Thế nhưng, điều khiến cậu bé 7 tuổi tổn thương sâu sắc nhất lúc này lại không đến từ virus HIV, mà từ chính ánh nhìn của những người xung quanh.

Người bố kể rằng ngay khi cộng đồng trong làng biết chuyện, chủ nhà đã yêu cầu gia đình chuyển đi. Họ phải rời căn phòng từng thuê gần bệnh viện và đưa con trở về quê. Những lời đồn ác ý cũng bắt đầu xuất hiện. Có người nói gia đình cố tình làm vậy để nhận tiền bồi thường, thậm chí cho rằng họ đã trở nên giàu có nhờ khoản hỗ trợ. Việc học của cậu bé cũng bị tạm dừng vì bố mẹ lo sợ con bị cô lập ngay trên lớp.

Người mẹ bật khóc khi kể về thái độ của nhân viên bệnh viện. Bà nói họ tỏ ra khó chịu, che mặt và nhìn gia đình đầy sợ hãi, như thể chính những đứa trẻ mới là người có lỗi. Bà nghẹn ngào nói trong phóng sự trên The India Express: “Đứa trẻ vô tội này thì có lỗi gì?”.

Thực tế khoa học đã khẳng định HIV hoàn toàn không lây qua các tiếp xúc sinh hoạt thông thường như ngồi học chung bàn, vui chơi, ôm ấp, bắt tay hay ăn uống cùng nhau. Chính sự thiếu hiểu biết và nỗi sợ hãi vô căn cứ của cộng đồng mới là rào cản tàn nhẫn nhất, âm thầm tước đi tuổi thơ và cơ hội hòa nhập của một đứa trẻ vốn đã chịu quá nhiều thiệt thòi vì bệnh tật.

Bi kịch nhiễm HIV của cậu bé 7 tuổi này đặt ra bài toán khắt khe hơn cho quy trình truyền máu (Ảnh minh họa)

Bi kịch tại Chaibasa không chỉ để lại vết thương tâm lý cho những đứa trẻ vô tội mà còn đặt ra bài toán khắt khe hơn cho quy trình an toàn truyền máu. Máu hiến tặng bắt buộc phải sàng lọc kỹ lưỡng trước khi truyền cho người bệnh, song thực tế vẫn tồn tại rủi ro ở "giai đoạn cửa sổ", thời điểm virus vừa xâm nhập cơ thể người hiến và dễ lọt qua các xét nghiệm sàng lọc thông thường.

Nguồn và ảnh: The India Express, India Today