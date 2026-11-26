Sau nhiều tháng đau đầu dai dẳng, dùng thuốc nhưng không thuyên giảm, người phụ nữ 68 tuổi đến Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 2 thăm khám.

Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 2

Qua kiểm tra và chẩn đoán hình ảnh, các bác sĩ phát hiện khối u màng não nền sọ vùng thái dương phải, bám dính vào xoang tĩnh mạch ngang - cấu trúc quan trọng trong hệ thống dẫn lưu máu tĩnh mạch não.

Đây là vị trí phẫu thuật phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ do khối u bám dính vào cấu trúc mạch máu quan trọng.

Ca phẫu thuật do BSCKII Hoàng Hải Hòa, Trưởng khoa Phẫu thuật Thần kinh Lồng ngực, trực tiếp thực hiện cùng ekip. Với sự hỗ trợ của kính hiển vi phẫu thuật, các bác sĩ tiến hành bóc tách khối u thận trọng, hướng tới bảo tồn các cấu trúc thần kinh và mạch máu quan trọng.

Kết quả xét nghiệm mô bệnh học xác định khối u là u màng não lành tính. Sau một tuần phẫu thuật, người bệnh tỉnh táo, sức khỏe ổn định và đủ điều kiện xuất viện.

Các bác sĩ khuyến cáo, người dân không nên chủ quan với tình trạng đau đầu kéo dài, đau tăng dần hoặc không thuyên giảm khi sử dụng thuốc. Đặc biệt, nếu đau đầu kèm buồn nôn, suy giảm thị lực, co giật hoặc yếu tay chân, cần đến cơ sở y tế để được thăm khám, chẩn đoán và điều trị kịp thời.