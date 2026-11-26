Trẻ 26 ngày tuổi nhập viện trong tình trạng chướng bụng, sau 5 ngày điều trị tại cơ sở y tế khác nhưng không cải thiện.

Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa

Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa vừa tiếp nhận một trường hợp viêm ruột thừa biến chứng áp xe ở trẻ sơ sinh 26 ngày tuổi. Đây là bệnh lý hiếm gặp, với tỷ lệ mắc khoảng 0,04% - 0,2% ở trẻ sơ sinh.

Theo thông tin từ bệnh viện, khoảng 6 ngày trước khi nhập viện, trẻ có biểu hiện khóc nhiều và sốt. Sau 5 ngày điều trị tại một bệnh viện nhưng tình trạng không cải thiện, trẻ được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa trong tình trạng chướng bụng.

Ngay sau khi tiếp nhận, các bác sĩ Đơn vị Hồi sức Sơ sinh (Khoa Nhi) phối hợp với Tổ Ngoại nhi (Khoa Ngoại Tổng quát) hội chẩn, chỉ định xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh. Kết quả siêu âm, chụp X-quang ghi nhận ổ áp xe vùng hố chậu phải, tắc ruột và khối choán chỗ vùng hố chậu trái. Bệnh nhi được chẩn đoán áp xe ruột thừa và chỉ định phẫu thuật cấp cứu.

Trong quá trình phẫu thuật, ekip ghi nhận ruột thừa viêm hoại tử nặng đến tận gốc, hình thành ổ áp xe trong ổ bụng. Các bác sĩ tiến hành xử trí tổn thương và kiểm soát ổ nhiễm trùng.

Theo Khoa Ngoại Tổng quát, trong khoảng 7 năm trở lại đây, khoa ghi nhận 3 trường hợp trẻ sơ sinh viêm ruột thừa. Trong đó, 2 trường hợp có nguyên nhân liên quan đến bệnh phình đại tràng bẩm sinh. Trường hợp lần này không có yếu tố nguyên nhân bẩm sinh nên càng hiếm gặp.

Viêm ruột thừa ở trẻ sơ sinh nguy hiểm do triệu chứng ban đầu thường không đặc hiệu. Trẻ chưa thể biểu đạt tình trạng đau bụng nên bệnh dễ bị nhầm lẫn với các bệnh lý tiêu hóa khác, có thể tiến triển thành viêm ruột thừa hoại tử, thủng ruột và áp xe ổ bụng.

Các dấu hiệu phụ huynh cần lưu ý gồm: trẻ quấy khóc bất thường, khó dỗ, bú kém hoặc bỏ bú, sốt hoặc hạ thân nhiệt, chướng bụng, nôn ói, thay đổi đại tiện, mệt mỏi hoặc li bì.

Khi trẻ có những biểu hiện bất thường, gia đình cần đưa trẻ đến cơ sở y tế thăm khám sớm, nhất là khi tình trạng không cải thiện hoặc nặng hơn sau điều trị.