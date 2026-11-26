Tin lời hàng xóm, người đàn ông 63 tuổi đến cơ sở tư nhân tiêm thuốc chữa đau xương khớp, sau đó phải phẫu thuật xử lý ổ áp xe do hoại tử cơ.

Dù liên tiếp cảnh báo nhưng thời gian qua, nhiều bệnh viện vẫn thường xuyên tiếp nhận các trường hợp nhập viện trong tình trạng hoại tử, áp xe cơ, nhiễm trùng lan rộng sau khi tự ý tiêm thuốc chữa đau xương khớp tại các cơ sở tư nhân không đảm bảo an toàn.

Điển hình là trường hợp một nam bệnh nhân 63 tuổi, trú tại xã Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ.

Thường xuyên bị các cơn đau nhức xương khớp hành hạ nhưng thay vì đến bệnh viện thăm khám, ông lại tìm đến một cơ sở tư nhân vì nghe hàng xóm mách tiêm ở đây xong sẽ khỏi đau ngay.

Thời gian đầu sau tiêm, các triệu chứng đau nhức giảm rõ rệt khiến bệnh nhân càng tin tưởng và tiếp tục đi tiêm mũi tiếp theo. Tuy nhiên, vài ngày sau, tại vị trí tiêm bắt đầu xuất hiện tình trạng đau tăng dần, vùng vai sưng nóng, phù nề kèm theo sốt cao.

Đến khám tại Trung tâm Y tế khu vực Cẩm Khê, bệnh nhân được chẩn đoán bị hoại tử cơ delta. Các bác sĩ sau đó đã phải phẫu thuật rạch dẫn lưu mủ, làm sạch ổ áp xe, kết hợp sử dụng kháng sinh liều cao và theo dõi sát sao để ngăn ngừa nguy cơ nhiễm trùng lan rộng.

Đáng chú ý, thống kê tại đơn vị này cho thấy, hầu như tuần nào các bác sĩ cũng tiếp nhận những ca biến chứng tương tự.

Bệnh nhân bị hoại tử cơ delta sau khi tiêm thuốc chữa đau xương khớp tại một cơ sở tư nhân. (Ảnh: BVCC)

Cùng chung tâm lý muốn “cắt” cơn đau xương khớp nhanh chóng, người đàn ông 54 tuổi ở Quảng Ninh cũng tìm đến phòng khám tư để tiêm thuốc.

Sau 2 lần tiêm đầu, cơn đau đỡ hẳn song đến mũi tiêm thứ 3 thì tình trạng sưng viêm và đau nhức bùng phát dữ dội. Tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, bệnh nhân được chẩn đoán nhiễm trùng nặng, viêm mủ khớp cổ tay, viêm hoại tử gân duỗi vùng cẳng bàn tay do tiêm corticoid vào khớp.

Theo PGS.TS Nguyễn Ngọc Châu, Khoa Nội Cơ xương khớp (Bệnh viện Trung ương Quân đội 108), tiêm corticoid vào khớp là một trong những biện pháp mang lại tác dụng giảm đau nhanh và có thể duy trì hiệu quả từ vài tuần tới vài tháng. Tuy nhiên, đây chỉ là một phần trong cả liệu trình điều trị cho một số bệnh lý nhất định như viêm khớp, thoái hóa khớp kèm phản ứng viêm bao hoạt dịch, viêm túi thanh dịch, viêm gân hay viêm điểm bám gân.

Thuốc corticoid chỉ có tác dụng ức chế phản ứng viêm để giảm đau tạm thời chứ hoàn toàn không điều trị dứt điểm được nguyên nhân gây bệnh, tình trạng viêm vẫn có thể tái phát. Do đó, phương pháp này bắt buộc phải do bác sĩ chuyên khoa khớp có kinh nghiệm thăm khám và chỉ định.

Trên thực tế, loại thuốc được sử dụng trong các mũi tiêm “giảm đau thần tốc” tại nhiều cơ sở tư nhân không phép đa phần đều chứa corticoid. Việc lạm dụng và thực hiện thủ thuật tại nơi không đủ tiêu chuẩn y tế tiềm ẩn hàng loạt biến chứng nguy hiểm.

Trước hết, tiêm nội khớp hay tiêm bắp sâu đòi hỏi quy trình sát khuẩn khắt khe như một ca phẫu thuật. Nếu dụng cụ, thuốc tiêm hoặc vùng da không được vô trùng tuyệt đối, vi khuẩn từ bên ngoài sẽ dễ dàng xâm nhập trực tiếp vào cơ và ổ khớp, gây nhiễm trùng, mưng mủ, hoại tử gân cơ, thậm chí nhiễm trùng huyết.

Tiêm nội khớp hay tiêm bắp đòi hỏi quy trình sát khuẩn khắt khe. (Ảnh minh họa)

Bên cạnh đó, nếu người thực hiện thiếu kinh nghiệm, không nắm rõ giải phẫu có thể tiêm sai vị trí khiến thuốc không tới được điểm viêm. Nghiêm trọng hơn, việc tiêm chệch vào cơ, mạch máu, dây thần kinh hay lạm dụng tiêm nhiều lần sẽ ức chế quá trình tái tạo sụn, dẫn đến bào mòn sụn khớp, tiêu xương, teo cơ, đứt gân tự phát và làm mất chức năng vận động.

PGS.TS Nguyễn Ngọc Châu cảnh báo, nhiều người bệnh vì thấy tác dụng giảm đau nhanh của corticoid nên dễ dãi chấp nhận thủ thuật này, dẫn đến nhiều hậu quả đáng tiếc.

Để đảm bảo an toàn, người dân nên đến khám tại các cơ sở y tế chuyên khoa để được chẩn đoán và điều trị đúng phác đồ. Nếu có chỉ định tiêm corticoid, thủ thuật phải được thực hiện bởi bác sĩ có kinh nghiệm trong điều kiện vô khuẩn tuyệt đối từ phòng tiêm, vị trí tiêm đến dụng cụ y tế.

Trước khi tiêm, bác sĩ và người bệnh cần rà soát kỹ tiền sử bệnh lý cũng như các loại thuốc đang sử dụng nhằm tránh tương tác thuốc hoặc làm trầm trọng thêm các bệnh nền sẵn có như đái tháo đường, nhiễm nấm. Đồng thời, dù thuốc mang lại hiệu quả giảm đau nhanh nhưng đây là nhóm thuốc hạn chế sử dụng do có rất nhiều tác dụng phụ, người dân tuyệt đối không lạm dụng hoặc tự ý tiêm tại nhà, cơ sở không phép.