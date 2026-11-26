Sau gần một năm chạy thận nhân tạo vì suy thận giai đoạn cuối, người phụ nữ này đã có thể sống độc lập với máy lọc máu nhờ quả thận lợn biến đổi gen.

Molly Falco, 58 tuổi, sống tại bang New Hampshire (Mỹ), vừa trở thành người đầu tiên sống được một năm với quả thận lợn biến đổi gen được cấy ghép vào cơ thể. Trước đó, bà phải chạy thận nhân tạo trong 11 tháng do mắc bệnh thận giai đoạn cuối.

Theo People, ca phẫu thuật được thực hiện tại Bệnh viện Đa khoa Massachusetts vào ngày 22/11/2025. Một năm sau, Falco cho biết sức khỏe của bà đã cải thiện đáng kể và bà không còn cảm thấy mình bị bệnh như trước.

Sau một năm ghép thận lợn biến đổi gen, Molly Falco cho biết sức khỏe đã cải thiện và bà hy vọng có thể trượt tuyết cùng các con vào mùa đông (Ảnh: People)

Đây là cột mốc đáng chú ý trong lĩnh vực ghép tạng khác loài, phương pháp sử dụng nội tạng từ động vật để cấy ghép cho người. Thành công bước đầu của ca ghép cũng làm dấy lên hy vọng về một hướng điều trị mới cho những bệnh nhân suy thận đang phải phụ thuộc vào máy lọc máu hoặc chờ đợi nguồn thận hiến tặng.

Từ 11 tháng chạy thận đến ca ghép thận đặc biệt

Falco mắc một căn bệnh được chẩn đoán từ thời thơ ấu, dẫn đến suy thận. Năm 2024, khi bệnh tiến triển đến giai đoạn cuối, bà phải bắt đầu chạy thận nhân tạo.

Trong gần một năm, việc điều trị khiến cuộc sống của người mẹ hai con bị ảnh hưởng đáng kể. Falco chia sẻ với WMUR-TV rằng điều duy nhất bà mong muốn khi bắt đầu chạy thận là có thể ngừng điều trị ngay lập tức.

Khi được đề nghị tham gia ca ghép thận lợn biến đổi gen, Falco gần như đồng ý ngay lập tức. Bà cho biết mình sẵn sàng thử bất cứ phương pháp nào có thể giúp cải thiện tình trạng sức khỏe.

“Tôi không hề sợ hãi, lo lắng hay hối hận chút nào”, Falco nói về quyết định tham gia ca phẫu thuật.

Ca ghép được thực hiện tại Bệnh viện Đa khoa Massachusetts vào ngày 22/11/2025. Falco là người thứ tư được ghép thận lợn biến đổi gen tại bệnh viện này.

Trước ca phẫu thuật, các nhân viên y tế đã nói với bà rằng họ có linh cảm tốt và tin bà có thể sống được một năm sau ghép. Tuy nhiên, Falco khi đó chỉ hy vọng mình có thể sống thêm một tháng.

Một năm sau, kết quả đã vượt qua kỳ vọng ban đầu của bà. Falco cho biết: “Tôi cảm thấy rất tốt, tôi không còn thấy ốm nữa”.

Dù vậy, cuộc sống sau ghép vẫn đòi hỏi những biện pháp phòng ngừa. Do phải sử dụng thuốc ức chế miễn dịch, Falco đeo khẩu trang khi đến nơi công cộng và thực hiện các biện pháp bảo vệ sức khỏe khác. Bà cũng cho biết mình vẫn dễ mệt mỏi.

Trong thời gian tới, Falco hy vọng có thể trượt tuyết cùng các con vào mùa đông và vận động nhiều hơn.

Thận lợn biến đổi gen và bước tiến của y học

Quả thận được cấy ghép cho Falco do công ty công nghệ sinh học eGenesis phát triển bằng kỹ thuật chỉnh sửa gen. Công nghệ này được kỳ vọng giúp các cơ quan từ động vật có khả năng tương thích tốt hơn với cơ thể người.

Theo Tiến sĩ Michael Curtis, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành eGenesis, việc Falco sống được một năm sau ca ghép là một cột mốc lịch sử trong lĩnh vực cấy ghép nội tạng.

Ông cho rằng kết quả này củng cố niềm tin vào tiềm năng của các cơ quan được tạo ra bằng kỹ thuật di truyền trong điều trị suy tạng. Công nghệ này có thể góp phần giải quyết một trong những rào cản lớn của ngành ghép tạng: nguồn nội tạng hiến tặng còn hạn chế.

Tiến sĩ Leonardo V. Riella, Giám đốc y khoa về ghép thận tại Bệnh viện Đa khoa Massachusetts và Trung tâm Ghép tạng Mass General Brigham, cho biết câu hỏi mà giới chuyên môn đặt ra đã thay đổi đáng kể trong những năm gần đây.

Trước đây, các nhà nghiên cứu tập trung tìm hiểu liệu thận lợn được chỉnh sửa gen có thể hoạt động trong cơ thể người hay không. Hiện nay, vấn đề được quan tâm là cơ quan này có thể duy trì chức năng trong bao lâu.

Sự thay đổi trong câu hỏi nghiên cứu cho thấy lĩnh vực ghép tạng khác loài đã có những bước tiến nhất định. Tuy nhiên, việc duy trì chức năng của cơ quan ghép trong thời gian dài vẫn là vấn đề cần tiếp tục được theo dõi.

Theo Tiến sĩ Riella, mục tiêu cuối cùng của nhóm nghiên cứu là đưa ghép tạng khác loài trở thành một giải pháp thay thế an toàn và lâu dài cho phương pháp lọc máu.

Ông kỳ vọng phương pháp này có thể giúp bệnh nhân không còn phải chờ đợi nhiều năm để tìm được một quả thận phù hợp, trong khi không phải ai cũng có cơ hội nhận được nội tạng hiến tặng.

Trường hợp của Falco mang đến một kết quả đáng chú ý đối với lĩnh vực ghép thận từ động vật sang người. Tuy nhiên, việc một bệnh nhân sống được một năm sau ghép chưa đồng nghĩa phương pháp này đã trở thành lựa chọn điều trị phổ biến.

Các chuyên gia vẫn cần theo dõi khả năng hoạt động lâu dài của thận ghép cũng như những vấn đề có thể phát sinh trong quá trình điều trị.

Nguồn: People