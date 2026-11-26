Một nam thanh niên 25 tuổi ở Đắk Lắk tử vong do sốt xuất huyết Dengue sau nhiều ngày sốt cao, nhập viện cấp cứu và được chuyển tuyến điều trị.

Ngày 26/11, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Đắk Lắk cho biết, địa phương vừa ghi nhận thêm một trường hợp tử vong do sốt xuất huyết Dengue tại xã Ea Knốp. Đây là ca tử vong thứ 4 do bệnh này trên địa bàn tỉnh trong năm 2026.

Diệt lăng quăng, bọ gậy là biện pháp quan trọng nhằm phòng, chống dịch sốt xuất huyết.

Bệnh nhân là T.P.H. (nam, SN 2001, trú xã Ea Knốp). Ngày 18/11, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng sốt cao liên tục, tự dùng thuốc tại nhà nhưng không thuyên giảm. Hai ngày sau, người nhà đưa bệnh nhân đến Bệnh viện Đa khoa khu vực 333 khám, nhập viện.

Kết quả xét nghiệm nhanh kháng nguyên NS1 dương tính. Bệnh nhân được chẩn đoán sốc sốt xuất huyết Dengue ngày thứ 3, thừa cân và có hội chứng Down. Cùng ngày, bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc.

Đến 22h30 ngày 22/11, bệnh nhân tiếp tục được chuyển đến Bệnh viện Nhiệt đới TPHCM. Tuy nhiên, đến 2h ngày 23/11, bệnh nhân tử vong trên đường chuyển viện. Kết quả xét nghiệm PCR tại Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên xác định bệnh nhân dương tính với vi rút Dengue type D2.

Điều tra dịch tễ tại gia đình và 17 hộ dân xung quanh chưa ghi nhận trường hợp mắc sốt xuất huyết trong 7 ngày qua. Tuy nhiên, kết quả điều tra véc tơ tại cộng đồng thôn 1 cho thấy chỉ số BI là 41,1 và DI là 0,17 con/nhà.

Trước đó, UBND tỉnh Đắk Lắk đã ban hành Chỉ thị về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết Dengue; trong đó, yêu cầu các sở, ngành, địa phương xác định phòng, chống dịch là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách; không chủ quan, lơ là.

UBND tỉnh giao Sở Y tế tăng cường giám sát dịch tễ, đánh giá nguy cơ, hướng dẫn xử lý ổ dịch, phun hóa chất diệt muỗi; đồng thời bảo đảm nhân lực, thuốc, vật tư và giường bệnh phục vụ thu dung, điều trị.

Các địa phương phải đẩy mạnh vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng, bọ gậy; tổ chức kiểm tra, giám sát, kịp thời chấn chỉnh những đơn vị triển khai chậm, hình thức, kém hiệu quả.