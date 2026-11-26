Sau hơn 10 năm chịu đau đớn do thoái hóa khớp gối, người đàn ông 63 tuổi từ Turkmenistan đến Hà Nội phẫu thuật và có thể tập đi sau 3-4 ngày.

Suốt hơn 10 năm, ông O.S. (63 tuổi, quốc tịch Turkmenistan) phải chịu đựng những cơn đau dai dẳng do thoái hóa khớp gối. Bệnh tiến triển khiến hai chân ngày càng biến dạng, việc đi lại và sinh hoạt thường ngày trở nên khó khăn.

Khi đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, hai khớp gối của người bệnh đều vẹo trong, khả năng gấp và duỗi bị hạn chế nghiêm trọng. Sau khi tìm hiểu thông tin về các cơ sở y tế và phương pháp điều trị ở nhiều quốc gia, ông quyết định vượt hàng nghìn cây số đến Hà Nội với hy vọng cải thiện khả năng vận động.

Qua thăm khám và đánh giá, các bác sĩ xác định ông bị thoái hóa khớp gối độ IV ở cả hai bên, cần phẫu thuật thay khớp.

Khoảnh khắc sẻ chia giữa PGS.TS Nguyễn Mạnh Khánh với người bệnh quốc tế. (Ảnh: BVCC)

Theo PGS.TS Nguyễn Mạnh Khánh, Phó giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, với những trường hợp tổn thương nghiêm trọng ở cả hai khớp gối, việc lựa chọn phương án phẫu thuật cần được cân nhắc kỹ lưỡng.

Nếu thay từng bên, trong thời gian chờ phẫu thuật khớp còn lại, người bệnh vẫn phải chịu đau đớn, biến dạng và gặp khó khăn khi tập phục hồi chức năng. Phương án này cũng đồng nghĩa với hai lần phẫu thuật, nhập viện và thực hiện các xét nghiệm, kéo dài quá trình điều trị.

Sau hội chẩn và đánh giá toàn diện, ê-kíp quyết định thay đồng thời hai khớp gối trong một lần mổ. Tuy nhiên, đây không phải ca phẫu thuật đơn giản.

Bệnh kéo dài khiến phần mềm quanh khớp bị co rút, bao hoạt dịch viêm dính nhiều. Đáng chú ý, người bệnh nặng hơn 100 kg, làm tăng yêu cầu kiểm soát các nguy cơ trong quá trình phẫu thuật. Ê-kíp phải phối hợp với các bác sĩ gây mê hồi sức để đánh giá thể trạng, tiên lượng những tình huống có thể phát sinh.

Ca mổ kéo dài khoảng một giờ cho cả hai khớp gối và diễn ra thuận lợi. Sau phẫu thuật, hai chân người bệnh được đưa về tư thế duỗi thẳng, trục chi được điều chỉnh, tình trạng biến dạng vẹo trong trước đó được khắc phục.

Điều đáng mừng là chỉ sau 3-4 ngày, ông O.S. có thể tự đứng dậy, tập đi bằng khung trợ đỡ mà không cần người khác hỗ trợ. Hai khớp gối gấp được khoảng 90 độ, vết mổ khô, không ghi nhận tình trạng sưng nề. Hình ảnh X-quang sau mổ cho thấy trục chi và sự cân bằng của hai khớp gối được phục hồi.

Các bác sĩ tiếp tục hướng dẫn người bệnh tập phục hồi chức năng, chăm sóc vết mổ và duy trì chế độ dinh dưỡng phù hợp để cải thiện khả năng vận động, hạn chế biến chứng và bảo đảm kết quả lâu dài.