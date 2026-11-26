Ở tuổi 102, ông Sebastian Bosco vẫn minh mẫn, khỏe mạnh, thích làm việc chân tay và duy trì thói quen vận động mỗi ngày. Bí quyết sống thọ của cụ ông không nằm ở những phương pháp chăm sóc sức khỏe đắt đỏ mà đến từ lối sống giản dị.

Theo The Healthy, ông Sebastian hiện sống tại thị trấn Black Mountain, bang Bắc Carolina (Mỹ). Dù đã vượt qua tuổi 100, ông vẫn say mê làm mộc, tham gia các lớp yoga trên ghế và khiêu vũ. Những thói quen này được ông duy trì suốt nhiều năm, giúp cuộc sống tuổi già luôn năng động và có mục đích.

Ông Sebastian sinh năm 1924 tại Terryville, bang Connecticut, trong một gia đình nông dân. Từ nhỏ, ông đã quen với công việc đồng áng, đi bộ giao báo và làm nhiều việc chân tay. Sau khi học xong trung học, ông trở thành kỹ sư thiết kế trước khi nhập ngũ trong Thế chiến II.

Ngay từ khi còn trẻ, ông đã hình thành thói quen sinh hoạt lành mạnh. Trong thời gian phục vụ quân đội, khi nhiều đồng đội tụ tập uống bia rượu, ông thường từ chối. Thỉnh thoảng, ông chỉ uống một ly rượu vang trong bữa tối.

Chế độ ăn của ông cũng khá đơn giản, chủ yếu gồm rau xanh, trái cây, cá, mì ống, trứng và một ít socola đen. Ông hầu như không ăn thịt và đặc biệt không hút thuốc.

Cụ ông 102 tuổi vẫn chăm chỉ tập thể thao.

Theo một nghiên cứu năm 2024 đăng trên tạp chí Addiction, mỗi điếu thuốc lá có thể làm giảm trung bình khoảng 20 phút tuổi thọ. Đây cũng là một trong những lý do các chuyên gia khuyến cáo mọi người nên tránh xa thuốc lá để bảo vệ sức khỏe lâu dài.

Một trong những điều khiến con gái ông, bà Sally Bosco, tự hào là cha luôn tìm thấy niềm vui trong công việc. Sau khi vợ qua đời năm 1990, ông Sebastian bắt đầu học khiêu vũ để cuộc sống thêm vui vẻ và có ý nghĩa.

Ông còn tự xây dựng một xưởng mộc đầy đủ máy móc, dụng cụ trong gara, dành nhiều thời gian chế tác đồ gỗ.

Năm 94 tuổi, sau khi ngôi nhà bị ngập lụt, ông chuyển đến sống cùng con gái tại Bắc Carolina. Thay vì nghỉ ngơi, ông bắt tay cải tạo toàn bộ căn bếp cho gia đình.

Bà Sally kể, cha mình tự thiết kế và đóng lại toàn bộ hệ thống tủ bếp, sắp xếp mọi thứ gọn gàng, đẹp mắt. Công việc khiến nhiều người trẻ phải loay hoay ấy lại được ông thực hiện thành thạo dù đã ngoài 94 tuổi.

Hiện nay, ông vẫn thích làm những món đồ nhỏ như kệ xoay, giỏ, tủ quần áo, bàn làm việc và tủ trưng bày. Với ông, được làm việc bằng đôi tay không chỉ giúp duy trì sự linh hoạt mà còn mang lại niềm vui mỗi ngày.

Các nghiên cứu cũng cho thấy việc duy trì sở thích tích cực, đặc biệt là những hoạt động sáng tạo và thủ công, có thể góp phần cải thiện sức khỏe tinh thần, giảm nguy cơ trầm cảm và suy giảm nhận thức ở người cao tuổi.

Bí quyết sống thọ của cụ ông là thường xuyên vận động. Khoảng 10 năm qua, ông đều đặn đến trung tâm tham gia các lớp yoga trên ghế và khiêu vũ. Tần suất tập luyện của ông lên tới 5 ngày mỗi tuần.

Ông cho biết trung tâm này đóng vai trò quan trọng đối với sức khỏe và tinh thần của mình. Không chỉ tập thể dục, ông còn có cơ hội gặp gỡ, trò chuyện và kết bạn với nhiều người.

Dần dần, ông trở thành thành viên thân thuộc của trung tâm. Mỗi khi ông vắng mặt, những người cùng lớp đều hỏi thăm.

Ông thường khuyến khích những người ngại vận động hoặc ít giao tiếp hãy mạnh dạn tham gia các hoạt động tập thể. Theo ông, chỉ cần bước ra ngoài, vận động và gặp gỡ mọi người, mỗi người sẽ cảm nhận được niềm vui cũng như lợi ích đối với sức khỏe.

Ở tuổi 102, ông Sebastian vẫn duy trì cuộc sống chủ động, không ngừng học hỏi và làm những công việc mình yêu thích.