Từng có thu nhập ổn định, Thảo Nguyên (TP.HCM) phải bàn giao công việc khi bắt đầu chạy thận, còn chi phí điều trị và sinh hoạt dồn lên vai chồng.

Mùng 2 Tết Nguyên đán 2026, khi nhiều gia đình đang sum họp, Thảo Nguyên (sinh năm 1994, TP.HCM) phải đến bệnh viện chạy thận. Đó là cái Tết chị nhớ nhất kể từ khi mắc bệnh, cũng là thời điểm chị cảm nhận rõ cuộc sống của mình thay đổi hoàn toàn.

Năm 2023, Nguyên phát hiện mắc bệnh thận mạn giai đoạn cuối. Trong ba năm đầu, chị được điều trị bảo tồn, duy trì chế độ ăn uống kiêng khem và áp dụng các biện pháp hỗ trợ theo hướng dẫn. Nhờ vậy, sức khỏe tương đối ổn định, chị vẫn có thể đi làm, duy trì công việc và quán xuyến gia đình như trước.

Trước khi bệnh chuyển nặng, Nguyên giữ vị trí phó giám đốc điều hành tại một công ty dịch vụ trong lĩnh vực ô tô. Công việc bận rộn, chị quen với nhịp sống luôn tay luôn chân, vừa lo chuyện cơ quan, vừa chăm sóc gia đình. Tuy nhiên, đầu năm 2026, khi phải bắt đầu chạy thận định kỳ, chị buộc phải bàn giao toàn bộ công việc để tập trung điều trị.

Từ một người phụ nữ có công việc và thu nhập ổn định, Nguyên ở nhà toàn thời gian. Khoản thu nhập từ công việc trước đây gần như mất hẳn. Không chỉ hụt hẫng vì phải rời xa môi trường làm việc đã gắn bó, chị còn mất nhiều thời gian để thích nghi với cuộc sống mới.

“ Trước đây, tôi luôn bận rộn, từ công việc ở công ty đến việc nhà, giờ phải ở nhà suốt ngày, không thể làm những việc quen thuộc, tôi cảm thấy rất trống trải ”, Nguyên kể.

Chị từng thử tự tìm việc để làm tại nhà, sau đó bắt đầu bán hàng online, vừa để duy trì cảm giác được lao động, vừa có thêm khoản thu nhập. Nhưng sức khỏe không cho phép chị làm việc đều đặn như trước.

Trước khi bệnh chuyển nặng, Nguyên giữ vị trí Phó giám đốc điều hành tại một công ty dịch vụ. (Ảnh: NVCC)

Theo Nguyên, chạy thận là phương pháp duy trì sự sống cho người suy thận giai đoạn cuối , không phải cách chữa khỏi bệnh. Những ảnh hưởng của bệnh và quá trình lọc máu khiến thể trạng người bệnh suy giảm, kéo theo nhiều vấn đề sức khỏe. Lịch chạy thận xen kẽ trong tuần cũng khiến chị khó sắp xếp công việc, nhất là những công việc đòi hỏi phải có mặt thường xuyên và duy trì hiệu suất ổn định.

“ Chạy thận không có nghĩa là sức khỏe trở lại bình thường, tôi chỉ đang cố gắng duy trì sự sống. Có những việc muốn làm thêm để kiếm tiền nhưng cơ thể không đáp ứng được ”, chị nói.

Mất thu nhập, chi phí điều trị vẫn đè nặng

Việc phải nghỉ làm khiến Nguyên mất đi nguồn thu nhập cá nhân, trong khi các khoản chi cho bệnh tật vẫn liên tục phát sinh. Chi phí chạy thận được bảo hiểm y tế chi trả một phần, nhưng đó không phải khoản duy nhất gia đình phải lo.

Trong thời gian chuẩn bị hồ sơ ghép thận kéo dài khoảng 9 tháng, chị phải di chuyển qua nhiều bệnh viện để thăm khám, làm xét nghiệm và hoàn thiện các thủ tục cần thiết. Bên cạnh tiền đi lại còn có chi phí ăn uống, thuốc điều trị bổ sung, các lần khám và nhiều khoản phát sinh không dễ thống kê.

Quyết định ghép thận đến khá đột ngột nên gia đình chưa kịp chuẩn bị tài chính từ trước. Để ưu tiên việc điều trị, vợ chồng chị phải thắt chặt chi tiêu, cắt giảm những khoản không thực sự cần thiết như mua sắm, ăn uống bên ngoài.

May mắn, Nguyên không phải một mình xoay xở với gánh nặng này. Chồng chị là nguồn thu nhập chính của gia đình. Sau khi vợ mắc bệnh, anh tiếp tục gánh vác kinh tế, đồng thời nhận thêm sự hỗ trợ từ bố mẹ hai bên để trang trải sinh hoạt và điều trị.

Vợ chồng Nguyên hiện sống cùng bố mẹ ruột. Trong thời gian chị nằm viện, họ thay phiên chăm sóc, hỗ trợ đưa đón, chăm nom bé gái con chị Nguyên. Mọi người trong gia đình chủ động sắp xếp công việc để chị có thể yên tâm chữa bệnh.

“ Những lúc nằm viện, tôi mới thấy hết giá trị của gia đình. Không chỉ chồng, bố mẹ ruột mà cả bố mẹ chồng, người thân và bạn bè thân thiết đều ở bên, hỗ trợ hết sức. Nếu không có mọi người, tôi không biết mình sẽ xoay xở thế nào ”, chị chia sẻ.

Chạy thận khiến Thảo Nguyên phải nghỉ việc, mất nguồn thu nhập, cuộc sống đảo lộn. (Ảnh: NVCC)

Với Nguyên, sự hỗ trợ ấy không chỉ giúp chị giảm bớt áp lực tiền bạc mà còn giải quyết được bài toán khó hơn: ai chăm sóc người bệnh, ai lo việc nhà và ai thay chị chăm con trong những ngày điều trị.

Chạy thận không chỉ lấy đi khả năng lao động mà còn khiến người bệnh khó thực hiện những vai trò vốn quen thuộc trong gia đình. Khi người mẹ phải dành phần lớn thời gian cho bệnh viện, việc chăm sóc con cái và duy trì sinh hoạt thường ngày buộc phải chuyển sang vai những thành viên khác.

Sau ghép thận khoảng 2,5 tháng, sức khỏe Nguyên đang hồi phục ổn định. Chị chưa vội quay lại công việc vì cần thêm thời gian để cơ thể thích nghi và ổn định sau phẫu thuật. Dù vậy, chị bắt đầu tính toán hướng đi mới, lựa chọn công việc phù hợp với thể trạng để vừa có thể kiếm thêm thu nhập, vừa không ảnh hưởng đến sức khỏe.

Sau quãng thời gian phải phụ thuộc vào lịch chạy thận, bệnh viện và sự chăm sóc của người thân, Nguyên trân trọng hơn cuộc sống hiện tại. Chị hiểu mình cần thêm thời gian để trở lại nhịp sống trước đây, nhưng cũng không muốn tiếp tục phụ thuộc hoàn toàn vào thu nhập của chồng và gia đình.

“Với tôi lúc này, kiếm tiền và giữ gìn sức khỏe đều quan trọng. Tôi có một cuộc đời mới sau ghép thận nên muốn trân trọng cơ hội đó, nhưng cũng phải biết giới hạn của bản thân ”, chị nói.