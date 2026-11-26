Động tác đơn giản này có thể giúp giải tỏa căng cứng sau nhiều giờ ngồi làm việc, đồng thời hỗ trợ cải thiện tư thế - yếu tố ảnh hưởng đến diện mạo vùng cằm và cổ.

Chỉ với một chiếc khăn dài, bài tập kéo giãn cổ vai gáy của nữ huấn luyện viên yoga mặt người Nhật đang thu hút sự chú ý trên mạng xã hội.

Bạn từng soi gương vào buổi sáng và nhận thấy đường viền hàm không còn rõ nét, hai bên khóe miệng trông trễ xuống, rãnh mũi má ngày càng sâu? Những thay đổi này thường được cho là dấu hiệu lão hóa. Tuy nhiên, bên cạnh tuổi tác và sự thay đổi của cấu trúc da, tư thế sinh hoạt hằng ngày cũng có thể ảnh hưởng đến cách vùng mặt, cổ và cằm được nhìn thấy.

Đặc biệt, thói quen cúi đầu lướt điện thoại, ngồi hàng giờ trước máy tính hay khom lưng khi làm việc khiến cơ cổ và vai phải chịu áp lực kéo dài. Tình trạng này dễ gây đau mỏi, cứng cơ, đồng thời khiến tư thế đầu và cổ mất cân đối. Khi đầu thường xuyên đưa về phía trước, vùng dưới cằm có thể trông đầy hơn, đường viền hàm kém rõ ràng.

Đầu người trưởng thành nặng trung bình khoảng 4,5-5,5 kg. Khi đầu liên tục nghiêng về phía trước, các cơ vùng cổ phải hoạt động nhiều hơn để giữ thăng bằng. Vì vậy, bên cạnh việc điều chỉnh tư thế, dành thời gian thư giãn và vận động nhẹ nhàng cho vùng cổ vai gáy cũng là thói quen có ích cho sức khỏe.

Vì sao cổ vai gáy căng cứng có thể ảnh hưởng đến diện mạo khuôn mặt?

Cơ vùng mặt, cổ và vai có mối liên hệ về mặt giải phẫu, trong đó có các cơ và mô liên kết tham gia vận động, nâng đỡ vùng đầu cổ. Khi tư thế đầu cổ thay đổi, diện mạo vùng cằm và cổ cũng có thể thay đổi theo. Có 4 yếu tố đáng chú ý.

Thứ nhất, tư thế đầu đưa về phía trước có thể khiến đường viền hàm trông kém rõ. Khi cúi đầu, vùng da và mô mềm dưới cằm bị gấp lại, khiến nọng cằm dễ lộ hơn. Nếu duy trì tư thế này trong thời gian dài, tình trạng đau mỏi cổ vai gáy cũng có thể trở nên rõ rệt.

Thứ hai, tình trạng sưng phù có thể khiến khuôn mặt trông nặng nề hơn. Một số người nhận thấy vùng mặt, đặc biệt là quanh mắt và dưới cằm, trông phù hơn vào những thời điểm nhất định. Tuy nhiên, không nên mặc định nguyên nhân là do cổ vai gáy căng cứng hoặc tuần hoàn bị cản trở. Giấc ngủ, chế độ ăn, nội tiết và một số vấn đề sức khỏe cũng có thể góp phần gây phù mặt.

Thứ ba, tư thế cúi đầu làm nọng cằm dễ lộ rõ. Khi cằm tiến gần về phía ngực, mô mềm dưới hàm bị dồn lại, khiến vùng dưới cằm trông đầy hơn ngay cả ở người có vóc dáng mảnh mai. Đây là thay đổi về hình dáng nhìn thấy được khi thay đổi tư thế, không đồng nghĩa với việc lượng mỡ dưới cằm tăng lên.

Thứ tư, thói quen nghiêng đầu hoặc nghiến chặt răng có thể làm tăng cảm giác căng cơ. Việc thường xuyên nghiêng đầu về một bên, nhún vai khi nhìn màn hình hoặc siết chặt hàm có thể khiến các nhóm cơ chịu tải không đồng đều, gây khó chịu ở vùng cổ, vai và hàm.

Cần lưu ý rằng các yếu tố trên không có nghĩa căng cứng cổ vai gáy là nguyên nhân trực tiếp gây chảy xệ khuôn mặt hay hình thành rãnh mũi má. Những dấu hiệu lão hóa này còn liên quan đến tuổi tác, sự suy giảm collagen và elastin, thay đổi mô mỡ, cấu trúc xương cũng như đặc điểm biểu cảm của mỗi người.

Bài tập kéo giãn cổ vai gáy với khăn của nữ huấn luyện viên Nhật Bản

Hiromiin, huấn luyện viên yoga mặt người Nhật Bản 52 tuổi, gần đây chia sẻ trên tài khoản Instagram cá nhân bài tập kéo giãn cổ vai gáy chỉ cần một chiếc khăn dài. Theo bài viết gốc, video hướng dẫn đã thu hút hơn 710.000 lượt xem và được nhiều người chia sẻ lại trên mạng xã hội.

Bài tập gồm các động tác đơn giản, có thể thực hiện sau thời gian dài ngồi làm việc hoặc sử dụng điện thoại. Mục tiêu chính là hỗ trợ thư giãn các nhóm cơ vùng cổ và vai, giúp người tập chú ý hơn đến tư thế đầu cổ.

4 bước thực hiện bài tập với khăn

Bước 1: Đặt khăn vòng qua sau gáy. Chuẩn bị một chiếc khăn dài, giữ hai đầu khăn bằng hai tay và đưa khăn vòng qua phía sau cổ. Hai tay đặt phía trước ngực, có thể bắt chéo theo hướng dẫn trong video.

Bước 2: Đưa một đầu khăn lên gần tai. Dùng một tay giữ khăn ở vị trí gần bên má và tai cùng phía, điều chỉnh để khăn ôm nhẹ vùng cổ. Không kéo mạnh hoặc để khăn đè ép vào phía trước cổ.

Bước 3: Kéo giãn nhẹ nhàng theo hai hướng. Giữ hai đầu khăn và tạo lực kéo nhẹ theo hai hướng đối nhau, cảm nhận vùng cổ bên và vai được kéo giãn. Duy trì trong vài giây, thở đều, không giật mạnh hoặc cố kéo đến mức đau.

Bước 4: Đổi bên và thả lỏng. Thực hiện tương tự ở phía còn lại, luân phiên vài lần trong khoảng một phút. Sau khi hoàn thành, thả khăn, nhẹ nhàng xoay vai và vận động cổ trong phạm vi thoải mái.

Trong quá trình tập, nếu xuất hiện đau nhói, chóng mặt, tê bì hoặc cảm giác khó chịu bất thường, cần dừng lại. Người đang bị chấn thương cổ, có bệnh lý cột sống cổ hoặc triệu chứng chèn ép thần kinh nên hỏi ý kiến chuyên gia y tế trước khi thực hiện các động tác kéo giãn.

Có thể làm mờ rãnh mũi má, lấy lại đường viền hàm chỉ sau một phút mỗi ngày?

Bài tập với khăn có ưu điểm là dễ thực hiện, không cần dụng cụ chuyên biệt và phù hợp để thư giãn sau những khoảng thời gian ngồi lâu. Khi kết hợp với việc điều chỉnh tư thế đầu cổ, người tập có thể nhận thấy vùng cổ vai gáy dễ chịu hơn, tư thế cân đối hơn và đường nét dưới cằm trông thanh thoát hơn trong một số tư thế.

Tuy nhiên, cần hiểu đúng về tác dụng của phương pháp này. Hiện không có đủ bằng chứng khoa học để khẳng định bài tập kéo giãn cổ vai gáy bằng khăn có thể xóa rãnh mũi má, nâng cơ mặt hoặc làm săn chắc đường viền hàm chỉ sau một phút mỗi ngày.

Rãnh mũi má hình thành do nhiều yếu tố, bao gồm quá trình lão hóa, thay đổi cấu trúc mô mềm, sự phân bố mỡ và hoạt động của cơ mặt. Tương tự, nọng cằm có thể liên quan đến lượng mỡ dưới da, cấu trúc xương hàm, độ đàn hồi của da và tư thế đầu cổ. Vì vậy, kéo giãn cơ không thể thay thế các phương pháp điều trị chuyên biệt nếu một người muốn cải thiện rõ rệt những thay đổi này.

Để duy trì diện mạo khỏe khoắn theo thời gian, điều quan trọng vẫn là xây dựng những thói quen có lợi: giữ tư thế ngồi phù hợp, hạn chế cúi đầu liên tục khi sử dụng điện thoại, thường xuyên đứng dậy vận động, tập thể dục đều đặn, ngủ đủ giấc và duy trì chế độ ăn cân bằng.

Một phút vận động mỗi ngày có thể là khởi đầu dễ dàng cho việc chăm sóc bản thân. Nhưng thay vì kỳ vọng chiếc khăn có thể xóa đi dấu vết tuổi tác, hãy xem đây là cách thư giãn cổ vai gáy và xây dựng thói quen vận động đều đặn – những điều thiết thực hơn để cơ thể khỏe mạnh và diện mạo tự nhiên được duy trì lâu dài.