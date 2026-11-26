Một con chó nghi mắc bệnh dại ở Cà Mau chạy rông qua hai xã U Minh và Nguyễn Phích, tấn công khiến 7 người bị thương. Người dân sau đó đã vây bắt, xử lý và ném con chó xuống sông.

Ngày 26/11, thông tin từ Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Cà Mau, đơn vị vừa có báo cáo về vụ việc chó nghi mắc bệnh dại tấn công nhiều người dân tại xã U Minh và xã Nguyễn Phích.

Theo báo cáo của Trạm Chăn nuôi và Thú y khu vực U Minh, con chó này nặng khoảng 18kg, thuộc hộ gia đình ông Lâm Hồng Sơn (ngụ ấp Cái Tàu, xã U Minh).

Trong hai ngày 23 và 24/11, con chó bỗng dưng có biểu hiện hung dữ bất thường, chạy rông từ ấp Cái Tàu (xã U Minh) sang ấp 9 (xã Nguyễn Phích) và cắn 7 người dân bị thương.

Sau khi chó cắn người tại xã Nguyễn Phích, người dân địa phương đã vây bắt, xử lý và ném con chó xuống sông. Lực lượng thú y đã phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức tìm kiếm nhưng đến nay vẫn chưa tìm thấy xác chó, do đó chưa thể lấy mẫu xét nghiệm để xác định chính xác bệnh dại.

Một trong những người dân bị con chó nghi mắc bệnh dại cắn đang được theo dõi y tế. Ảnh: An An/Dân Việt

Hiện cả 7 trường hợp bị chó cắn đã được gia đình đưa đến cơ sở y tế xử lý vết thương và tiêm phòng dự phòng, và được nhân viên y tế phối hợp theo dõi.

Theo ngành thú y, đây là trường hợp động vật nghi mắc bệnh dại có nguy cơ cao, đặc biệt khi con vật đã tấn công nhiều người trên địa bàn 2 xã nhưng không còn xác để lấy mẫu xét nghiệm.

Hiện ngành chức năng đã triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống bệnh dại, không chờ kết quả xét nghiệm mới tổ chức xử lý như:

Phối hợp ngành Y tế và chính quyền địa phương rà soát, lập danh sách đầy đủ 7 trường hợp; chỉ đạo Trạm Chăn nuôi và Thú y phối hợp địa phương truy vết chó, mèo có tiếp xúc với con vật nghi dại hoặc bị cắn; đồng thời rà soát tổng đàn chó, mèo tại hai xã và khu vực giáp ranh để tổ chức tiêm phòng bao vây...

Tổ chức vệ sinh, tiêu độc khử trùng khu vực hộ nuôi, những nơi con chó di chuyển, các địa điểm xảy ra vụ việc và khu vực liên quan; tiếp tục tìm kiếm xác chó để kịp thời thu gom, tiêu hủy đúng quy định nếu phát hiện.

(t/h theo Tuổi Trẻ, Dân Việt)