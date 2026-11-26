Dầu đậu nành thường bị cho là không tốt vì dễ oxy hóa, nhưng đây chưa phải điều đáng lo nhất. Có 3 nhóm chất béo và dầu ăn nhiều gia đình đang sử dụng cần chú ý hơn.

Trong căn bếp của nhiều gia đình, dầu đậu nành từng bị xem là lựa chọn kém lành mạnh. Không ít người lo ngại loại dầu này dễ bị oxy hóa khi đun nóng, từ đó chuyển sang dùng dầu dừa, mỡ lợn hoặc các sản phẩm được quảng cáo là "tự nhiên", "tốt cho sức khỏe".

Thực tế, đánh giá một loại dầu ăn không thể chỉ dựa vào tên gọi. Điều quan trọng hơn là thành phần axit béo, lượng sử dụng, nhiệt độ chế biến và cách bảo quản.

Dầu đậu nành chủ yếu chứa chất béo không bão hòa, trong đó có axit linoleic - một axit béo thiết yếu mà cơ thể không tự tổng hợp được. Vì vậy, không có cơ sở để xếp dầu đậu nành vào nhóm cần tránh tuyệt đối. Khi sử dụng hợp lý, loại dầu này vẫn có thể góp mặt trong chế độ ăn cân bằng.

Vậy đâu mới là những thứ cần kiểm tra trong căn bếp?

1. Dầu dừa, dầu cọ và mỡ động vật

Dầu dừa thường được quảng bá là sản phẩm tự nhiên, trong khi mỡ lợn lại được một số gia đình sử dụng trở lại vì quan niệm mỡ động vật truyền thống tốt hơn dầu thực vật. Tuy nhiên, cả hai đều chứa tỷ lệ chất béo bão hòa đáng kể và cần được dùng có chừng mực.

Chất béo bão hòa còn có trong mỡ bò, mỡ cừu, bơ và một số sản phẩm từ sữa nguyên kem. Nếu tiêu thụ quá nhiều trong thời gian dài, nhóm chất béo này có thể làm tăng cholesterol LDL - thường được gọi là cholesterol xấu, từ đó góp phần tăng nguy cơ bệnh tim mạch.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), chất béo bão hòa nên chiếm dưới 10% tổng năng lượng khẩu phần mỗi ngày. Người có cholesterol máu cao hoặc nguy cơ tim mạch càng cần chú ý kiểm soát nhóm chất béo này.

TS.BS Trần Châu Quyên, Trưởng khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện Ung bướu Hà Nội, từng chia sẻ trên Báo Sức khỏe và Đời, lưu ý không nên đơn giản chia dầu mỡ thành hai nhóm tốt và xấu. Việc lựa chọn loại chất béo, sử dụng lượng phù hợp và hạn chế cách chế biến khiến chất béo biến đổi đều rất quan trọng. Bà cũng nhấn mạnh thay thế chất béo bão hòa bằng chất béo không bão hòa có lợi cho việc kiểm soát cholesterol LDL.

Điều này không có nghĩa phải loại bỏ hoàn toàn dầu dừa hay mỡ lợn. Một lượng nhỏ dùng thỉnh thoảng không đáng lo bằng thói quen sử dụng chúng làm nguồn chất béo chính trong mọi bữa ăn. Nếu thường xuyên ăn thịt mỡ, nội tạng, bánh ngọt và đồ chiên rán, tổng lượng chất béo bão hòa có thể tăng cao.

Thay vì phụ thuộc vào mỡ động vật hoặc dầu dừa, bạn có thể ưu tiên các loại dầu thực vật giàu chất béo không bão hòa như dầu đậu nành, dầu cải, dầu ô liu và dầu lạc.

2. Chất béo chuyển hóa trong bánh ngọt, đồ ăn chế biến sẵn

Chất béo chuyển hóa không chỉ có trong đồ ăn nhanh mà còn có thể xuất hiện trong nhiều thực phẩm đóng gói. Đây là nhóm chất béo cần lưu ý vì có thể làm tăng cholesterol LDL và giảm cholesterol HDL - loại cholesterol thường được gọi là cholesterol tốt.

Một nguồn chất béo chuyển hóa công nghiệp là dầu thực vật hydro hóa một phần. Thành phần này có thể xuất hiện trong một số loại bơ thực vật, shortening, kem không sữa, bánh quy, bánh kem và thực phẩm ăn liền.

Vì vậy, thay vì chỉ quan tâm chai dầu đang dùng, bạn cũng nên kiểm tra nhãn thành phần của bánh kẹo và đồ ăn vặt. Hãy chú ý những cụm từ như "dầu thực vật hydro hóa một phần", "shortening" hoặc "mỡ thực vật". Nếu các thành phần này xuất hiện ở vị trí đầu danh sách, nên cân nhắc hạn chế sản phẩm.

WHO khuyến nghị chất béo chuyển hóa nên chiếm dưới 1% tổng năng lượng hằng ngày và khuyến khích loại bỏ chất béo chuyển hóa công nghiệp khỏi nguồn cung thực phẩm. Với người có rối loạn mỡ máu hoặc bệnh tim mạch, giảm thực phẩm chứa nhóm chất béo này là bước quan trọng trong việc điều chỉnh chế độ ăn.

Cần phân biệt chất béo chuyển hóa công nghiệp với lượng nhỏ có thể xuất hiện tự nhiên trong một số thực phẩm từ động vật. Mối quan tâm lớn nhất hiện nay là chất béo chuyển hóa được tạo ra trong quá trình chế biến công nghiệp.

3. Dầu đã chiên đi chiên lại nhiều lần

Sau khi chiên cá, nem hoặc thịt, một số gia đình thường lọc bỏ cặn rồi giữ lại dầu thừa để dùng cho lần nấu tiếp theo. Thói quen này có thể tiết kiệm chi phí nhưng không có lợi cho sức khỏe nếu lặp lại thường xuyên.

Khi được đun nóng ở nhiệt độ cao trong thời gian dài, dầu ăn trải qua nhiều biến đổi hóa học. Quá trình oxy hóa và phân hủy nhiệt có thể tạo ra các hợp chất như aldehyd, làm giảm chất lượng dầu.

Dầu không nhất thiết phải chuyển màu đen mới được xem là đã hỏng. Nếu dầu sẫm màu bất thường, trở nên đặc, có mùi khét hoặc mùi ôi, bạn nên bỏ đi. Việc lọc cặn chỉ giúp loại bỏ vụn thức ăn, không thể khôi phục chất lượng ban đầu của dầu.

Một sai lầm khác là đợi dầu bốc khói nghi ngút mới cho thực phẩm vào chảo. Khi dầu vượt quá điểm bốc khói, các thành phần trong dầu có thể phân hủy, tạo khói và những hợp chất gây kích ứng. Nên làm nóng dầu vừa đủ, tránh để dầu cháy khét trước khi nấu.

Tốt nhất, hãy ước lượng lượng dầu cần dùng cho mỗi lần chế biến để hạn chế dầu thừa. Không nên trộn dầu đã qua sử dụng với dầu mới hoặc tiếp tục dùng dầu cũ chỉ vì màu sắc vẫn còn trong.

Dùng dầu ăn thế nào để bảo vệ sức khỏe?

Thay vì chạy theo một loại dầu được quảng cáo là tốt nhất, bạn nên chú ý đến sự đa dạng và cách sử dụng. Dầu đậu nành, dầu hướng dương, dầu cải, dầu lạc và dầu ô liu có thành phần axit béo khác nhau. Có thể luân phiên các loại dầu phù hợp với món ăn, nhưng không nên dùng quá nhiều.

Với món trộn hoặc chế biến ở nhiệt độ thấp, có thể chọn dầu ô liu nguyên chất. Với các món xào thông thường, dầu đậu nành, dầu cải hoặc dầu lạc là những lựa chọn quen thuộc. Khi chiên rán, cần tránh đun dầu quá lâu và không sử dụng lại dầu đã biến chất.

Ngoài ra, hãy bảo quản dầu ở nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp và khu vực sát bếp nóng. Đậy kín nắp sau khi dùng, không để chai dầu mở lâu và tuân thủ hướng dẫn bảo quản trên nhãn sản phẩm.