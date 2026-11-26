Đây là hậu quả của việc tắm nước nóng sau khi làm rơi vỡ nhiệt kế thủy ngân, thủy ngăn có văng lên vùng nách và ngực trái.

Mạng xã hội đang chia sẻ lại một trường hợp nam thanh niên 19 tuổi phải nhập viện cấp cứu sau sự cố vỡ nhiệt kế thủy ngân tại nhà. Đáng chú ý, bệnh nhân hoàn toàn không có tiền sử bệnh lý trước đó.

Trước khi xuất hiện triệu chứng một ngày, nam thanh niên làm rơi vỡ nhiệt kế thủy ngân trong lúc đo thân nhiệt. Thủy ngân văng lên vùng nách và ngực trái. Nghĩ rằng tắm nước nóng có thể rửa sạch thủy ngân, bệnh nhân đã đi tắm ngay sau đó.

Hai ngày sau, nam thanh niên xuất hiện đau ngực, ho khan và sốt nên phải nhập khoa Cấp cứu.

Khi vào viện, bệnh nhân có biểu hiện nhịp tim nhanh 116 lần/phút, nhịp thở 28 lần/phút, thân nhiệt 38,3 độ C và độ bão hòa oxy trong máu chỉ đạt 91% khi thở khí phòng. Các xét nghiệm cho thấy số lượng bạch cầu tăng lên 15.600/μL, chỉ số viêm CRP tăng cao tới 123,3 mg/L.

Đáng chú ý, hình ảnh X-quang và chụp CT ngực ghi nhận nhiều đốm cản quang có tỷ trọng kim loại ở cả hai đáy phổi, một số nằm dọc theo cây phế quản. Nồng độ thủy ngân trong nước tiểu của bệnh nhân đạt 172 μg/g, cao hơn đáng kể so với giới hạn tham chiếu được báo cáo trong ca bệnh là 11,5-36,5 μg/g.

Hình ảnh thực tế đáng sợ của thủy ngân trong cơ thể đang lan truyền mạng xã hội khiến nhiều người kinh hãi. (Ảnh: FB)

Bệnh nhân được theo dõi nghiêm ngặt và điều trị hỗ trợ tại bệnh viện. Sau 10 ngày, các triệu chứng hô hấp biến mất, những chỉ số viêm trở về bình thường và người bệnh được xuất viện.

Trường hợp này là lời cảnh báo về nguy cơ phơi nhiễm thủy ngân khi nhiệt kế bị vỡ, đặc biệt nếu người dân không biết cách xử lý đúng.

Vì sao tắm nước nóng sau khi vỡ nhiệt kế thủy ngân có thể nguy hiểm?

Thủy ngân kim loại là chất lỏng có thể bay hơi ngay cả ở nhiệt độ phòng. Khi nhiệt độ tăng, tốc độ bay hơi của thủy ngân cũng tăng lên. Điều này đồng nghĩa với việc nếu thủy ngân văng lên cơ thể, quần áo hoặc sàn nhà, việc sử dụng nước nóng hay làm nóng khu vực có thủy ngân có thể khiến lượng hơi độc phát tán nhiều hơn.

"Đường phơi nhiễm đáng lo ngại nhất đối với thủy ngân kim loại là hít phải hơi thủy ngân. Khi đi vào đường hô hấp, hơi thủy ngân có thể được hấp thu vào máu, gây tổn thương phổi cấp tính, viêm phổi hóa học, suy hô hấp, thậm chí đe dọa tính mạng trong trường hợp phơi nhiễm nghiêm trọng", PGS.TS Trần Hồng Côn (khoa Hóa, Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN) cho biết.

Ngoài ra, thủy ngân còn có thể ảnh hưởng đến hệ thần kinh và thận. Các biểu hiện ngộ độc có thể bao gồm ho, khó thở, đau ngực, sốt, đau đầu, run tay, thay đổi hành vi hoặc các vấn đề về chức năng thận.

Cần phân biệt rằng nguy cơ từ việc chạm vào một lượng nhỏ thủy ngân trên da thường thấp hơn nguy cơ hít phải hơi thủy ngân. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa có thể chủ quan để thủy ngân tiếp xúc với cơ thể, quần áo hoặc phát tán trong không gian sống.

Nếu nhiệt kế thủy ngân bị vỡ thì cần làm gì?

Theo Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ (EPA), khi nhiệt kế thủy ngân bị vỡ, điều quan trọng nhất là tránh làm thủy ngân phát tán rộng hơn và hạn chế hít phải hơi thủy ngân.

Nếu nhiệt kế thủy ngân bị vỡ, điều quan trọng nhất là tránh làm thủy ngân phát tán rộng hơn và hạn chế hít phải hơi thủy ngân. (Ảnh: Internet)

Người dân nên thực hiện các bước sau:

1. Đưa mọi người và vật nuôi ra khỏi khu vực có thủy ngân

Nhanh chóng đưa trẻ nhỏ, người già, phụ nữ mang thai và vật nuôi ra khỏi phòng. Không để bất kỳ ai giẫm lên những giọt thủy ngân hoặc đi qua khu vực vừa xảy ra sự cố.

Mở cửa sổ hướng ra bên ngoài để thông gió, đồng thời đóng cửa thông sang những khu vực khác trong nhà nhằm hạn chế hơi thủy ngân lan rộng. Nếu hệ thống điều hòa hoặc thông gió trung tâm có thể đưa không khí từ khu vực nhiễm thủy ngân đi khắp nhà, cần tắt hệ thống này.

2. Tuyệt đối không dùng chổi hoặc máy hút bụi

Đây là một trong những sai lầm nguy hiểm nhất khi xử lý nhiệt kế thủy ngân bị vỡ.

Không dùng chổi để quét vì thao tác này có thể chia thủy ngân thành những giọt nhỏ hơn, khiến chúng phát tán và lọt vào các khe kẽ khó làm sạch.

Không sử dụng máy hút bụi vì thiết bị có thể làm thủy ngân phát tán thành hơi trong không khí, khiến người trong nhà tăng nguy cơ hít phải. Không dùng cây lau nhà để lau trực tiếp thủy ngân, không đổ thủy ngân xuống cống hoặc bồn rửa.

Đặc biệt, không sử dụng nước nóng, máy sấy hoặc bất kỳ nguồn nhiệt nào để làm sạch khu vực có thủy ngân.

Vỡ nhiệt kế thủy ngân rất nguy hiểm và cần cách xử lý đúng. (Ảnh: Internet)

3. Thu gom thủy ngân đúng cách

Với sự cố nhỏ tương đương lượng thủy ngân trong một chiếc nhiệt kế, xảy ra trên bề mặt cứng, nhẵn như gạch men hoặc sàn gỗ, người lớn có thể thu gom nếu có đủ phương tiện bảo hộ và thực hiện đúng hướng dẫn.

Trước tiên, đeo găng tay dùng một lần. Cẩn thận nhặt các mảnh kính vỡ, đặt vào túi nhựa có khóa kín.

Dùng một miếng bìa cứng hoặc dụng cụ tương tự để nhẹ nhàng gom những giọt thủy ngân lại với nhau. Có thể dùng ống nhỏ giọt để hút các giọt thủy ngân lớn. Sau đó, dùng băng dính để lấy những giọt nhỏ còn sót lại trên bề mặt.

Có thể sử dụng đèn pin chiếu sát mặt sàn để phát hiện các giọt thủy ngân nhỏ còn sót lại, bởi chúng có thể lăn đi khá xa hoặc mắc vào những khe nứt.

Toàn bộ thủy ngân, mảnh kính, găng tay và vật liệu đã sử dụng để thu gom cần được cho vào túi kín hoặc vật chứa phù hợp, dán nhãn và bảo quản riêng để xử lý như chất thải nguy hại theo hướng dẫn của cơ quan chức năng địa phương.

4. Tiếp tục thông gió và không vội quay lại khu vực vừa xảy ra sự cố

Sau khi thu gom, cần tiếp tục thông gió khu vực bị ảnh hưởng ra bên ngoài ít nhất 24 giờ theo khuyến cáo của EPA. Trẻ em và vật nuôi không nên tiếp cận khu vực này trong thời gian xử lý và thông gió.

Nếu thủy ngân rơi vào thảm, rèm cửa, đệm, ghế bọc vải hoặc những bề mặt thấm hút, không nên tự ý giặt hoặc tiếp tục sử dụng. Những vật dụng bị nhiễm bẩn cần được xử lý riêng theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn.

Nếu lượng thủy ngân bị đổ lớn hơn lượng có trong một chiếc nhiệt kế, hoặc thủy ngân rơi vào vị trí khó tiếp cận, người dân không nên tự xử lý mà cần liên hệ đơn vị có chuyên môn về xử lý hóa chất nguy hại.

5. Nếu thủy ngân văng lên người, cần làm gì?

Nếu thủy ngân tiếp xúc với da hoặc quần áo, cần nhanh chóng cởi bỏ quần áo bị nhiễm bẩn, tránh để thủy ngân tiếp tục dính sang những bề mặt khác. Cho quần áo và vật dụng nhiễm thủy ngân vào túi riêng để xử lý, không bỏ chung vào máy giặt cùng quần áo khác.

Rửa sạch vùng da tiếp xúc bằng nước và xà phòng, không dùng nước nóng để xử lý. Không cố gắng chà xát mạnh hoặc sử dụng hóa chất tùy tiện.

Nếu đã hít phải hơi thủy ngân, đặc biệt khi xuất hiện các biểu hiện như ho, đau ngực, khó thở, sốt, đau đầu hoặc chóng mặt, cần đến cơ sở y tế để được đánh giá. Không nên chờ đến khi triệu chứng trở nên nghiêm trọng mới đi khám. Cần thông báo rõ với bác sĩ về sự cố vỡ nhiệt kế, thời gian tiếp xúc và cách xử lý đã thực hiện.

Các trường hợp trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai hoặc người có bệnh nền hô hấp tiếp xúc với thủy ngân cũng cần được tư vấn y tế sớm, ngay cả khi chưa xuất hiện triệu chứng rõ ràng.

6. Thay nhiệt kế thủy ngân bằng nhiệt kế điện tử

Một chiếc nhiệt kế thủy ngân có thể trở thành nguồn phơi nhiễm hóa chất nếu bị rơi vỡ và xử lý không đúng cách. Vì vậy, người dân nên cân nhắc chuyển sang sử dụng nhiệt kế điện tử hoặc các loại nhiệt kế không chứa thủy ngân để giảm nguy cơ sự cố trong sinh hoạt hằng ngày.

Nếu trong nhà vẫn còn nhiệt kế thủy ngân, cần bảo quản trong hộp chắc chắn, đặt ở vị trí cao, xa tầm tay trẻ em và tránh những nơi dễ va đập.