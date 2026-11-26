Ở tuổi 31, tôi vẫn đang loay hoay tìm câu trả lời cho nhiều chuyện. Còn bà ngoại 83 tuổi của tôi đã có hình xăm đầu tiên và đang lên kế hoạch cho hình thứ hai. Nhìn bà, tôi hiểu rằng già đi không có nghĩa là phải thu nhỏ cuộc đời mình lại.

Đêm trước đám cưới vào mùa hè năm 2024, tôi có buổi tụ tập cùng gia đình bên ngoại. Khi ấy, tôi sắp bước sang tuổi 31. Cũng lâu rồi tôi mới gặp lại bà ngoại. Trong khoảng thời gian đó, tôi đã có thêm vài hình xăm mới và khá hồi hộp không biết bà sẽ phản ứng thế nào. Tôi khá sợ bà, nên thú thật, tôi có chút lo lắng không biết bà sẽ nói gì khi nhìn thấy chúng.

Nhưng bà ngoại chỉ nắm lấy cánh tay có hình xăm của tôi, hào hứng nói: "Để bà xem nào!". Tôi đã tưởng bà sẽ không thích. Ai ngờ, bà ngắm nghía rồi xuýt xoa: "Đây là nghệ thuật!". Bà còn muốn tôi kể về ý nghĩa của từng hình. Tôi hào hứng kể cho bà nghe về hình xăm trừu tượng với những đường nét tinh tế quấn quanh cẳng tay, và ý nghĩa của hình trái tim trang trí ở mặt sau cánh tay phải.

Tôi không ngờ vài tháng sau, chính bà lại là người khiến tôi bất ngờ. Bà muốn xăm hình và nhờ tôi giúp chuẩn bị mọi thứ.

Một nhành ô liu và niềm vui chẳng phân biệt tuổi tác

Ở tuổi 83, bà bắt đầu nghĩ đến hình xăm đầu tiên của mình. Bà từng cân nhắc bốn chú chim nhỏ hoặc bốn bông hoa tượng trưng cho bốn người con. Có lúc, bà còn đùa rằng hay xăm hẳn chữ "YOLO" lên lưng - viết tắt của câu "You only live once", nghĩa là bạn chỉ sống một lần.

Nhưng tôi hiểu đó không hoàn toàn là một ý tưởng bông đùa. Bà đã nghĩ về chuyện xăm hình suốt nhiều năm, từng tự nhủ giá như mình trẻ hơn thì tốt biết mấy. Cho đến khi bà nhận ra, tuổi tác không nhất thiết phải là lý do để từ chối một điều mình muốn làm.

Tôi bắt đầu gửi cho bà những mẫu hình trên Instagram, Pinterest, tìm hiểu các nghệ sĩ xăm hình có đánh giá tốt. Tôi còn hỏi những người từng xăm cho mình xem làn da ở tuổi ngoài 80 có cần lưu ý gì đặc biệt không. Ngoài khả năng da cần nhiều thời gian hơn để lành, dường như chẳng có lý do gì khiến bà phải từ bỏ ý định.

Tôi muốn mọi thứ thật hoàn hảo cho bà. Nhưng càng chuẩn bị, tôi càng thấy vui. Câu chuyện ấy cũng giúp tôi tạm quên những điều đang khiến mình mệt mỏi.

Thời điểm đó, công việc phóng viên tự do của tôi gần như giậm chân tại chỗ. Tôi có cảm giác người khác đều trẻ hơn, giỏi hơn, thông minh hơn mình. Càng nhìn những người xung quanh tiến lên, tôi càng thấy bản thân đang bị bỏ lại. Chưa kể, tôi bắt đầu nghĩ đến chuyện sinh con, tự hỏi liệu mình có muốn làm mẹ không và nếu có thì khi nào mới là thời điểm thích hợp.

Tôi mới ngoài 30, nhưng đã có cảm giác mình sắp lỡ mất chuyến tàu của cuộc đời.

Thật kỳ lạ, trong khi tôi loay hoay với những cột mốc mà mình nghĩ phải đạt được trước một độ tuổi nhất định thì bà ngoại tôi lại đang hào hứng chuẩn bị cho một trải nghiệm hoàn toàn mới ở tuổi 83.

Tôi thích kể với mọi người về chuyện hai bà cháu chuẩn bị đi xăm hơn là những cuộc trò chuyện xã giao thông thường. Mẹ chồng tôi từng đùa rằng, người ta thường đưa bà đi spa khi bà đến thăm, còn tôi lại đưa bà đến tiệm xăm. Tôi bật cười, thầm nghĩ gia đình mình đúng là không giống số đông.

Cuối cùng, bà ngoại tôi chọn một nhành ô liu nhỏ trên đỉnh vai với lý do của bà rất giản dị: "Thế giới cần có thêm hòa bình".

Ngày đến tiệm xăm, bà cũng hồi hộp vì sợ đau. Nhưng sau đó, bà nói mình chẳng cảm thấy gì cả. Hai người dì của tôi cũng đi cùng và chúng tôi trò chuyện, cười đùa với nhau như thể chuyện một người phụ nữ 83 tuổi đi xăm hình là điều vẫn diễn ra thường xuyên trong gia đình.

Bà vô cùng thích thú với hình xăm đầu tiên. Điều khiến tôi bất ngờ hơn là chưa đầy một năm sau, bà đã nhờ tôi tìm ý tưởng cho hình xăm tiếp theo. Lần này, bà muốn một bông hoa đen mang phong cách bán trừu tượng trên vai còn lại.

Tôi không biết mình đã học được bao nhiêu điều từ một nhành ô liu nhỏ ấy. Nhưng nhìn bà, tôi bắt đầu nghĩ khác về tuổi tác.

Hóa ra, cuộc đời không có một hạn chót cho tất cả mọi thứ

Từ lâu, phụ nữ vẫn thường được nhắc nhở, dù trực tiếp hay gián tiếp, rằng tuổi trẻ là thứ quyết định giá trị của mình. Chúng ta phải đẹp khi còn trẻ, thành công đúng lúc, lập gia đình đúng thời điểm, sinh con trước khi quá muộn. Dường như cuộc đời có một lịch trình được định sẵn, và chỉ cần chậm hơn người khác một chút, ta sẽ có cảm giác mình đã đánh mất điều gì đó.

Tôi từng sống trong nỗi lo ấy. Tôi sợ mình không đủ giỏi, không đủ nhanh, không đạt được những điều đáng lẽ phải có ở tuổi 31. Nhưng bà ngoại tôi thì lại không có vẻ gì là bận tâm đến những giới hạn mà người khác thường gắn với tuổi 83. Bà chỉ muốn làm một việc mình đã nghĩ đến từ lâu, rồi vui vẻ bắt tay vào làm.

Bà không xăm hình để chứng minh mình còn trẻ. Bà cũng chẳng cần ai công nhận rằng mình vẫn năng động hay hiện đại. Bà đơn giản là không muốn bỏ lỡ một trải nghiệm chỉ vì tuổi tác.

Thỉnh thoảng, tôi vẫn có những ngày cảm thấy mình đã quá "tụt hậu", dù mới bước sang tuổi 30. Những lúc ấy, tôi lại nhắn tin cho bà ngoại, gửi bà vài mẫu hình xăm để hai bà cháu cùng xem. Và tôi nhớ ra rằng thời gian quả thực đang trôi, nhưng điều đó không có nghĩa là mình sắp già.

Có lẽ, điều khiến tôi thay đổi không phải là việc bà ngoại 83 tuổi dám xăm hình, mà là cách bà nhìn cuộc sống. Bà không xem những năm tháng đã qua là lý do để ngừng bắt đầu. Bà vẫn tò mò, vẫn muốn thử, vẫn có những điều háo hức chờ đợi ở phía trước.

Tôi từng nghĩ tuổi trẻ là lúc có thể làm mọi thứ, còn càng lớn tuổi thì những lựa chọn càng ít đi. Nhưng giờ đây, tôi hiểu rằng có những điều không nhất thiết phải hoàn thành trước một cột mốc nào đó. Cuộc sống cũng không phải cuộc đua mà ai về đích sớm hơn thì sẽ hạnh phúc hơn.

Ở tuổi 31, tôi vẫn đang loay hoay tìm câu trả lời cho nhiều chuyện. Còn bà ngoại 83 tuổi của tôi đã có hình xăm đầu tiên và đang lên kế hoạch cho hình thứ hai. Nhìn bà, tôi hiểu rằng già đi không có nghĩa là phải thu nhỏ cuộc đời mình lại. Đôi khi, điều chúng ta cần không phải là cố sống nhanh hơn, mà là thôi tự nhủ mình đã quá muộn.

(Chia sẻ bài và ảnh của Aidan Milan trên trang The Guardian)