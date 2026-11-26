Những thành tựu đạt được trong cuộc chiến chống HIV/AIDS suốt nhiều thập kỷ đang đứng trước nguy cơ bị đảo ngược.

Một bé gái 15 tuổi đang xét nghiệm HIV tại Bertoua, Cameroon. (Ảnh tư liệu: UNICEF)

Liên hợp quốc cảnh báo số ca nhiễm HIV mới trên toàn cầu có thể gia tăng trở lại, đe dọa mục tiêu chấm dứt AIDS như một mối đe dọa đối với sức khỏe cộng đồng vào năm 2030. Trong báo cáo công bố ngày 24/11, Chương trình phối hợp của Liên hợp quốc về HIV/AIDS (UNAIDS) cho biết thế giới đã đạt được những tiến bộ đáng kể trong kiểm soát dịch HIV/AIDS, song tình trạng cắt giảm nguồn tài chính quốc tế đang làm suy yếu các chương trình phòng ngừa, xét nghiệm và điều trị tại nhiều quốc gia.

Nhờ những tiến bộ của y học và việc mở rộng khả năng tiếp cận thuốc kháng virus (ARV), HIV từ một căn bệnh từng được coi là án tử đã trở thành tình trạng sức khỏe có thể kiểm soát đối với hàng triệu người. Dựa trên dữ liệu từ 172 quốc gia, UNAIDS ước tính năm 2025 có khoảng 41 triệu người sống chung với HIV trên toàn cầu, trong đó 32,1 triệu người được điều trị bằng thuốc ARV.

Số ca tử vong liên quan đến AIDS giảm xuống còn khoảng 570.000 ca, mức thấp nhất trong hơn hai thập kỷ, so với 600.000 ca năm 2024 và 1,3 triệu ca năm 2010. Tuy nhiên, con số này vẫn tương đương gần 1.600 người tử vong mỗi ngày. Số ca nhiễm HIV mới trong năm 2025 ước tính khoảng 1,2 triệu ca, giảm so với mức 1,3 triệu ca năm 2024 và thấp hơn đáng kể so với mức đỉnh 3,5 triệu ca ghi nhận năm 1994. Mặc dù vậy, UNAIDS cảnh báo những kết quả tích cực trên khó có thể được duy trì nếu tình trạng thiếu hụt nguồn lực tài chính tiếp diễn. Hiện các quốc gia có thu nhập thấp và trung bình đang thiếu khoảng 4,3 tỷ USD so với nhu cầu duy trì những thành quả phòng, chống HIV/AIDS.

Nguồn tài trợ quốc tế cho các chương trình HIV đã giảm 18% trong năm qua. Trong đó, mức đóng góp của Mỹ, quốc gia vẫn là nhà tài trợ quốc tế lớn nhất cho các chương trình HIV, giảm 26% trong giai đoạn 2024-2025. Nguồn giải ngân từ Quỹ Toàn cầu phòng, chống AIDS, lao và sốt rét cũng giảm 13% trong năm 2025. Các chương trình dự phòng lây nhiễm HIV là lĩnh vực chịu ảnh hưởng đặc biệt nghiêm trọng, ngay cả khi thế giới đang có thêm những công cụ phòng ngừa tiên tiến như lenacapavir, thuốc tiêm dự phòng trước phơi nhiễm HIV (PrEP) chỉ cần sử dụng hai lần mỗi năm.

Theo UNAIDS, tại các quốc gia cung cấp dữ liệu, số người được tiếp cận PrEP trong năm 2025 giảm khoảng 446.000 người so với năm trước. Mức độ sử dụng PrEP giảm mạnh trong các nhóm có nguy cơ lây nhiễm cao, với mức giảm 59% ở người bán dâm, 58% ở người tiêm chích ma túy, 23% ở người chuyển giới và 17% ở nam giới đồng tính và những nam giới khác có quan hệ tình dục đồng giới. Trong cùng giai đoạn, số bao cao su được phân phối trên toàn cầu giảm từ 3 tỷ xuống còn 2,7 tỷ, trong khi số ca cắt bao quy đầu tự nguyện bằng phương pháp y tế tại các quốc gia ưu tiên giảm 53%.

Giám đốc điều hành UNAIDS Winnie Byanyima cảnh báo: "Chúng ta biết điều gì sẽ xảy ra khi các chương trình dự phòng HIV sụp đổ. Số người nhiễm bệnh sẽ gia tăng, nhu cầu điều trị tăng lên, chi phí tăng vọt và nhiều sinh mạng sẽ bị mất đi".

Tình trạng cắt giảm tài trợ cũng ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động của các tổ chức xã hội dân sự và mạng lưới hỗ trợ cộng đồng. Một nghiên cứu cho thấy hơn 3/4 số tổ chức được khảo sát ghi nhận tình trạng gián đoạn dịch vụ, trong khi hơn 80% chỉ còn hoạt động ở mức dưới một nửa công suất vào cuối năm 2025. Theo bà Byanyima, các tổ chức cộng đồng giữ vai trò thiết yếu, bởi trong nhiều trường hợp, đây là cầu nối đáng tin cậy duy nhất giữa hệ thống y tế và những nhóm có nguy cơ lây nhiễm HIV cao nhất. Trong khi đó, khả năng bù đắp nguồn viện trợ bị cắt giảm của nhiều quốc gia đang phát triển còn rất hạn chế do gánh nặng nợ công. Tại nhiều nước, nghĩa vụ trả nợ hiện cao gấp 2-3 lần mức chi tiêu của chính phủ cho y tế.

Nguồn tài trợ bên ngoài chiếm tới 98% tổng nguồn lực phòng, chống HIV tại Nigeria, 94% tại Mozambique và 80% tại Uganda. Tại Eritrea và Zambia, các nhà tài trợ quốc tế chi trả toàn bộ kinh phí dự phòng HIV được báo cáo. UNAIDS nhận định những hậu quả nghiêm trọng nhất của việc cắt giảm tài trợ trong năm 2025 có thể vẫn chưa bộc lộ đầy đủ.

Những dấu hiệu đáng lo ngại hiện nay bao gồm số người được xét nghiệm HIV và bắt đầu điều trị suy giảm, năng lực xét nghiệm tại các phòng thí nghiệm bị suy yếu, trong khi các hệ thống hỗ trợ người bệnh duy trì điều trị đang dần bị thu hẹp. Việc phát hiện và điều trị HIV giai đoạn tiến triển cũng gặp nhiều khó khăn. Số lượt xét nghiệm nhằm phát hiện tình trạng này tại 6 quốc gia giảm 35% trong giai đoạn 2024-2025, làm hạn chế khả năng phát hiện thất bại điều trị và cung cấp dịch vụ chăm sóc kịp thời.

Bà Byanyima dự báo số liệu được công bố trong năm 2027 có thể bắt đầu phản ánh sự gia tăng trở lại của số ca nhiễm HIV mới. Tuy nhiên, UNAIDS khẳng định thế giới vẫn có khả năng thực hiện mục tiêu chấm dứt AIDS như một mối đe dọa đối với sức khỏe cộng đồng vào năm 2030, được đề ra trong khuôn khổ các Mục tiêu Phát triển bền vững của Liên hợp quốc năm 2015.

Việc đạt được mục tiêu này có thể giúp ngăn ngừa 3,2 triệu ca nhiễm HIV mới và tránh được 1,3 triệu ca tử vong liên quan đến AIDS vào cuối thập kỷ này. Để hiện thực hóa mục tiêu trên, UNAIDS kêu gọi các quốc gia đưa phòng, chống HIV/AIDS trở thành ưu tiên quốc gia, bảo đảm nguồn tài chính bền vững, tích hợp các dịch vụ HIV vào hệ thống y tế toàn diện dựa trên quyền con người, đồng thời đẩy mạnh các biện pháp xóa bỏ kỳ thị, phân biệt đối xử và tình trạng loại trừ xã hội.



