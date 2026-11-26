Thời tiết miền Bắc chuyển lạnh, nhiều người dù xuất hiện các triệu chứng bất thường nhưng vẫn cố chịu đựng vì ngại đi khám. Đến khi nhập viện, bệnh đã tiến triển nặng.

Điển hình là trường hợp bệnh nhân 76 tuổi có tiền sử sỏi thận trái, xuất hiện đau lưng nhưng chỉ uống thuốc giảm đau. Khi cơn đau tái phát dữ dội, kèm rét run, ông được đưa đến Bệnh viện E và phát hiện thận trái ứ mủ do sỏi niệu quản gây tắc nghẽn.

Bác sĩ Mai Văn Lực, khoa Phẫu thuật Thận - Tiết niệu và Nam học, Bệnh viện E , cho biết khi nhập viện, người bệnh đau rõ vùng thắt lưng trái. Chỉ cần gõ nhẹ vùng hố thận, ông đã đau nhói. Các chỉ số xét nghiệm cũng cho thấy tình trạng nhiễm trùng tăng cao.

Trước những dấu hiệu này, bác sĩ cho người bệnh chụp cắt lớp vi tính (CT) hệ tiết niệu để xác định nguyên nhân.

Kết quả cho thấy một viên sỏi kích thước 10x15 mm đã rơi xuống, mắc kẹt ở niệu quản, gây bít tắc đường thoát nước tiểu. Phía trên vị trí tắc nghẽn, thận trái bị viêm, ứ mủ. Trong thận còn có ba viên sỏi nhỏ khác.

Theo bác sĩ Lực, sỏi tiết niệu gây tắc nghẽn kèm nhiễm khuẩn là tình trạng nguy hiểm, cần được xử trí khẩn trương. Nếu chỉ dùng thuốc giảm đau mà không giải quyết nguyên nhân tắc nghẽn, ổ nhiễm trùng trong thận có thể tiếp tục tiến triển.

Bác sĩ Lực cho biết, cơn đau là dấu hiệu cảnh báo của cơ thể, nhưng không phải là điều nguy hiểm nhất trong trường hợp này. Điều đáng lo là đường dẫn nước tiểu bị bít tắc, khiến mủ tích tụ trong thận và vi khuẩn có thể xâm nhập vào máu.

Nhiễm trùng thận (Ảnh: Preferred Vascular Group)

Nếu không được xử trí kịp thời, người bệnh có nguy cơ sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng, đe dọa tính mạng.

Nhờ được chẩn đoán sớm và can thiệp kịp thời, ca mổ cấp cứu diễn ra thuận lợi. Sau mổ, tình trạng nhiễm trùng được kiểm soát, sức khỏe người bệnh đang dần hồi phục.

Chớ chủ quan với những dấu hiệu cảnh báo bệnh thận

Bác sĩ Lực cho biết thời tiết miền Bắc chuyển lạnh, giao mùa thất thường cũng là thời điểm các khoa cấp cứu tiếp nhận nhiều trường hợp bệnh nặng khởi phát đột ngột.

Đáng chú ý, một số người bệnh có tâm lý cố chịu đựng, ngại đi khám khi trời lạnh. Chỉ đến khi cơn đau vượt quá ngưỡng chịu đựng, họ mới đến bệnh viện, khiến việc điều trị trở nên khó khăn hơn.

Đối với các bệnh lý thận - tiết niệu, bác sĩ Lực lưu ý người dân không nên chủ quan khi xuất hiện những dấu hiệu sau:

- Đau một bên thắt lưng: Cơn đau âm ỉ hoặc đau quặn vùng thắt lưng một bên, mức độ đau ngày càng tăng.

- Sốt cao: Sốt cao, gai rét, rét run, người mệt lả, đặc biệt khi đi kèm đau vùng thắt lưng.

- Bất thường khi đi tiểu: Tiểu buốt, nước tiểu đục hoặc xuất hiện những bất thường khác khi đi tiểu.

Đặc biệt, những người đã được phát hiện có sỏi thận hoặc sỏi niệu quản cần chú ý đến các biểu hiện bất thường của cơ thể. Sỏi có thể chưa gây ảnh hưởng rõ rệt trong một thời gian, nhưng khi di chuyển xuống niệu quản và gây tắc nghẽn, tình trạng bệnh có thể diễn biến nghiêm trọng.

Theo bác sĩ Lực, khi xuất hiện cơn đau bất thường, người dân không nên tự mua thuốc giảm đau hoặc thuốc hạ sốt uống cầm chừng tại nhà. Thuốc có thể làm giảm triệu chứng tạm thời nhưng không giải quyết được nguyên nhân gây tắc nghẽn hay nhiễm trùng.

Việc cố chịu đựng hoặc trì hoãn thăm khám có thể khiến người bệnh bỏ lỡ thời điểm điều trị thích hợp.

Bác sĩ khuyến cáo người dân giữ ấm cơ thể, uống đủ nước và chủ động theo dõi sức khỏe trong những ngày thời tiết chuyển lạnh. Khi có dấu hiệu đau dữ dội, đột ngột, đặc biệt là đau thắt lưng kèm sốt cao, rét run hoặc mệt lả, cần đến ngay cơ sở y tế để được thăm khám và xử trí kịp thời.

Với người có tiền sử sỏi thận, không nên chờ đến khi cơn đau không thể chịu đựng mới đi khám. Phát hiện và điều trị sớm tình trạng tắc nghẽn, nhiễm khuẩn có ý nghĩa quan trọng trong phòng ngừa những biến chứng nguy hiểm.