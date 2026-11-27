Đôi khi, điều cơ thể cần không phải một chế độ ăn khắc nghiệt hay những buổi tập kiệt sức, mà là ăn uống đủ chất, vận động đều đặn, ngủ nghỉ hợp lý và được thăm khám khi xuất hiện những dấu hiệu bất thường.

Ở tuổi 24, Trương Viên cao 1,61m, nặng 90kg và từng có thời gian 6 tháng liên tiếp không có kinh nguyệt. Cô không quá để tâm đến sự bất thường ấy, cho đến khi cân nặng ngày một tăng và mẹ thúc giục đi khám. Năm năm sau, cô gái này nặng khoảng 52kg, tỷ lệ mỡ cơ thể giảm từ 40% xuống còn 14%, tổng cộng giảm khoảng 38kg.

Nhưng điều khiến Trương Viên thay đổi không chỉ là con số trên bàn cân. Với nữ nhân viên y tế đang làm việc tại Khoa Tai Mũi Họng, Bệnh viện Trung Tây y tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc), tập luyện giờ đây đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống. Cô chia sẻ rằng mục tiêu của mình không đơn thuần là giảm cân, mà là có sức khỏe tốt hơn.

Mất kinh 6 tháng, phát hiện buồng trứng có hình ảnh đa nang

Trương Viên bắt đầu nhận thấy cơ thể có điều bất thường vào mùa hè sau kỳ thi đại học. Suốt nửa năm, kinh nguyệt không xuất hiện. Khi ấy, cô thậm chí còn nghĩ việc này giúp mình bớt phiền toái, chưa nhận ra đây có thể là dấu hiệu cảnh báo sức khỏe.

Người đầu tiên nhận thấy vấn đề là mẹ cô. Dù không có kiến thức y khoa, bà vẫn cảm thấy việc con gái tăng cân liên tục và mất kinh kéo dài không bình thường nên khuyên con đến bệnh viện kiểm tra.

Kết quả siêu âm cho thấy hai buồng trứng có hình ảnh đa nang. Trước đó, Trương Viên từng sử dụng cả thuốc Tây y và Đông y. Trong thời gian dùng thuốc, kinh nguyệt trở lại, nhưng sau khi ngừng thuốc, tình trạng rối loạn lại tái diễn.

Cô không muốn mãi phụ thuộc vào thuốc để duy trì chu kỳ kinh nguyệt.

Tháng 8/2019, Trương Viên bắt đầu làm việc tại Bệnh viện Trung Tây y tỉnh Chiết Giang. Sau khi biết tình trạng của cô, các đồng nghiệp thuộc khoa Nội tiết gợi ý thử điều chỉnh lối sống, kết hợp vận động thể chất để hỗ trợ cải thiện các vấn đề chuyển hóa và nội tiết liên quan.

Đó cũng là thời điểm cô bắt đầu hành trình tập luyện nghiêm túc.

Từ đi bộ 10 phút đã thở dốc đến giảm 20kg sau 3 tháng

Những ngày đầu đến phòng tập không hề dễ dàng. Trương Viên kể rằng ban đầu, cô chỉ đi bộ chậm trên máy chạy khoảng 10 phút đã thở dốc đến mức không thể nói chuyện bình thường. Có những lúc cô muốn bỏ cuộc, nhưng cuối cùng vẫn cố gắng duy trì việc tập luyện.

Sau 3 tháng, cân nặng của cô giảm khoảng 20kg. Điều khiến Trương Viên bất ngờ hơn cả là kinh nguyệt bắt đầu trở lại mà không cần dùng thuốc để kích thích như trước. Sau khoảng 6 tháng, chu kỳ dần đều đặn hơn.

Năm năm kiên trì sau đó đã đưa cô đến một cột mốc khác: Cân nặng ổn định ở mức khoảng 52 kg, tỷ lệ mỡ cơ thể giảm từ 40% xuống 14%. Từ một người từng rất khó khăn khi mới bắt đầu vận động, Trương Viên hiện tập luyện đều đặn và chuẩn bị tham gia một cuộc thi thể hình.

Theo các bác sĩ nội tiết được bài báo Trung Quốc dẫn lời, ở phụ nữ thừa cân, lượng mỡ dư thừa, đặc biệt là mỡ nội tạng, có thể góp phần làm tăng tình trạng kháng insulin và ảnh hưởng đến hoạt động của hormone sinh dục. Đây là một trong những cơ chế có thể liên quan đến rối loạn kinh nguyệt ở người mắc hội chứng buồng trứng đa nang (PCOS).

Ở những người thừa cân hoặc béo phì, việc giảm cân hợp lý có thể giúp cải thiện độ nhạy insulin và một số biểu hiện chuyển hóa, nội tiết. Tuy nhiên, mức độ cải thiện khác nhau ở từng người; không phải cứ giảm cân là kinh nguyệt sẽ tự động trở lại bình thường.

Cũng cần lưu ý rằng hình ảnh buồng trứng đa nang trên siêu âm không đồng nghĩa chắc chắn mắc PCOS. Việc chẩn đoán cần dựa trên đánh giá tổng thể các triệu chứng, tiền sử và những nguyên nhân có thể gây rối loạn kinh nguyệt khác. Nếu mất kinh kéo dài, phụ nữ nên đi khám thay vì chỉ tập trung giảm cân.

Giảm mỡ nhưng không nhịn ăn: Vẫn cần cơm, khoai và chất béo

Một trong những sai lầm phổ biến khi giảm cân là cắt bỏ hoàn toàn tinh bột hoặc ăn càng ít càng tốt. Trương Viên không lựa chọn cách này. Với cô, muốn duy trì việc tập luyện lâu dài, cơ thể vẫn cần được cung cấp đủ năng lượng và dưỡng chất.

Trong chế độ ăn hằng ngày, cô vẫn sử dụng cơm, khoai lang, ngô và khoai tây. Thay vì loại bỏ tinh bột, cô chú ý lựa chọn thực phẩm và điều chỉnh khẩu phần phù hợp với nhu cầu vận động.

Protein cũng là thành phần không thể thiếu. Trứng, sữa, thịt gà, thịt bò, cá và tôm được đưa vào các bữa ăn để hỗ trợ duy trì và phục hồi cơ bắp sau tập luyện.

Bên cạnh đó, cô vẫn bổ sung chất béo từ các nguồn như các loại hạt, quả bơ và dầu ô liu. Chất béo đóng vai trò quan trọng trong cơ thể, bao gồm việc hấp thu các vitamin tan trong chất béo và duy trì hoạt động sinh lý bình thường. Vì vậy, cắt giảm chất béo quá mức không phải chiến lược giảm cân phù hợp.

Trương Viên cũng hạn chế trà sữa, bánh ngọt, đồ ăn vặt giàu năng lượng và các loại đồ uống nhiều đường. Đây là những thực phẩm dễ khiến tổng năng lượng nạp vào vượt quá nhu cầu nếu sử dụng thường xuyên.

Tuy nhiên, cô không ép bản thân phải kiêng khem tuyệt đối. Mỗi tuần, cô vẫn dành một bữa để thưởng thức món mình yêu thích.

Với Trương Viên, ăn uống cân bằng quan trọng hơn việc tính toán mọi thứ một cách cứng nhắc. Một chế độ có thể duy trì lâu dài sẽ hữu ích hơn cách ăn kiêng khắc nghiệt khiến cơ thể mệt mỏi và người thực hiện nhanh chóng bỏ cuộc.

5 năm tập luyện: Bí quyết không chỉ nằm ở ý chí

Trương Viên cho biết điều khó nhất không phải bắt đầu tập thể dục, mà là duy trì thói quen ấy qua nhiều năm.

Một trong những yếu tố giúp cô kiên trì là nhóm bạn cùng tập. Họ lập nhóm trò chuyện, thường xuyên nhắc nhở và hẹn nhau đến phòng gym. Những ngày thiếu động lực, chỉ cần một người rủ, cô lại có thêm lý do để xỏ giày và bắt đầu buổi tập.

Hiện tại, lịch tập của Trương Viên khá dày: Sau giờ làm, cô dành khoảng 1,5 giờ tập sức mạnh, sau đó tiếp tục khoảng 50 phút tập aerobic. Đây là lịch tập cá nhân của cô, không phải mục tiêu mà tất cả người mới giảm cân cần áp dụng ngay.

Với người mới bắt đầu, Trương Viên khuyên nên chú trọng kỹ thuật trước khi tăng cường độ. Thay vì vội vàng tập thật nhiều động tác gập bụng để giảm mỡ eo, người tập nên học cách thực hiện đúng các động tác nền tảng như đẩy, kéo và squat, đồng thời xây dựng lịch vận động phù hợp với thể lực.

Việc chia lịch tập theo các nhóm cơ cũng có thể giúp tổ chức buổi tập dễ dàng hơn. Tuy nhiên, lịch tập cụ thể cần được điều chỉnh theo kinh nghiệm, thời gian hồi phục và tình trạng sức khỏe của mỗi người.

Câu chuyện của Trương Viên không đơn thuần là màn thay đổi ngoại hình ngoạn mục sau khi giảm gần 40 kg. Đó là hành trình cô học cách lắng nghe cơ thể, xây dựng thói quen vận động và tìm ra cách sống có thể duy trì trong thời gian dài.