Bệnh viện cho biết bác sĩ cấp cứu đã khám sàng lọc, làm hồ sơ nhập viện cho bé, còn Sở Y tế TP.HCM đề nghị các bệnh viện rà soát việc phân loại cấp cứu.

Theo thống kê từ Sở Y tế TP.HCM , từ ngày 25/10 đến ngày 25/11/2026, Hệ thống tiếp nhận và xử lý phản ánh của người dân trong lĩnh vực y tế ghi nhận 132 phản ánh. Trong đó, 113 trường hợp được xử lý và phản hồi, 19 trường hợp đang được xác minh trong thời hạn quy định.

Tại một bệnh viện chuyên khoa, người nhà phản ánh trẻ 8 tháng tuổi sốt gần 40°C, quấy khóc nhiều. Do không co giật theo bảng tiêu chuẩn nhập khoa Cấp cứu của bệnh viện nên được yêu cầu đưa trẻ sang Khoa Khám bệnh để khám theo thứ tự.

Sở Y tế TP.HCM ghi nhận nhiều phản ánh của người dân. (Ảnh minh hoạ AI)

Theo giải trình của bệnh viện, bác sĩ Khoa Cấp cứu đã thăm khám, sàng lọc, hướng dẫn hạ sốt, lau mát và làm hồ sơ cho trẻ nhập viện theo dõi, điều trị. Bệnh viện rút kinh nghiệm về việc chưa hướng dẫn cụ thể, rõ ràng cho gia đình đang rất lo lắng.

Từ tình huống này, Sở Y tế TP.HCM đề nghị các bệnh viện cần rà soát để việc phân loại cấp cứu dựa trên đánh giá toàn diện theo lứa tuổi, không chỉ dựa vào dấu hiệu đơn lẻ; ghi nhận các mốc thời gian đến, phân loại, thăm khám; đánh giá lại khi diễn biến thay đổi.

Ở mọi mức ưu tiên, gia đình cần được biết kết quả đánh giá, bước tiếp theo và những dấu hiệu phải báo ngay. Thực hiện đúng chuyên môn cần đi cùng thông tin đầy đủ, dễ hiểu.

Tại khoa Phụ sản của một bệnh viện đa khoa, người nhà phản ánh người bệnh nội trú nôn ói nhiều lần trong đêm nhưng chưa được bác sĩ trực thăm khám; nữ hộ sinh giao tiếp chưa phù hợp và tư vấn người nhà mua thuốc chống nôn uống.

Bệnh viện thừa nhận thiếu sót khi bác sĩ trực chưa trực tiếp thăm khám, đồng thời giải trình rằng việc tư vấn chưa rõ khiến người nhà hiểu là phải mua thuốc bên ngoài. Bệnh viện đã giải thích, xin lỗi, yêu cầu ê-kíp rút kinh nghiệm, rà soát lịch trực và tập huấn lại.

Sở Y tế nhận định giải trình chưa làm rõ các nội dung phản ánh và yêu cầu bệnh viện rà soát toàn bộ quá trình tiếp nhận, theo dõi, thăm khám, xử trí, làm rõ trách nhiệm liên quan (nếu có). Bệnh viện có trách nhiệm báo cáo kết quả về Sở Y tế.

Người nhà bệnh nhi phản ánh kết quả xét nghiệm có từ 9 giờ 30 phút nhưng đến 11 giờ 30 phút trẻ vẫn chưa được khám lại. Theo báo cáo của bệnh viện, tại thời điểm xảy ra vụ việc, người bệnh đến khám tăng cao và tập trung trong cùng khung giờ.

Sở Y tế yêu cầu các cơ sở y tế không xem tình trạng đông bệnh nhân là lý do làm giảm trách nhiệm thông tin và điều phối. Quá trình từ khi có kết quả xét nghiệm đến lúc người bệnh được bác sĩ khám lại cần được quản lý chặt chẽ, có quy tắc xếp lượt, cảnh báo thời gian chờ và nhân viên điều phối.

Người bệnh cần được hướng dẫn rõ nơi quay lại, cách theo dõi lượt khám và đầu mối liên hệ khi phải chờ lâu. Các bệnh viện cũng cần theo dõi dữ liệu thời gian chờ theo từng khung giờ, ngày và phòng khám để bố trí nhân lực phù hợp, ưu tiên trẻ em, người cao tuổi và những trường hợp cần xử trí sớm.

Người dân cũng phản ánh một bệnh viện không cung ứng được thuốc BHYT và yêu cầu người bệnh tự mua. Kết quả xác minh cho thấy cơ sở không có sẵn thuốc phù hợp cho nhóm người bệnh ít gặp trong mô hình bệnh tật tại đơn vị. Người kê đơn chưa lựa chọn thuốc cùng nhóm tác dụng dược lý để thay thế và chưa giải thích rõ trước khi kê thuốc không thuộc phạm vi thanh toán BHYT.

Sở Y tế TP.HCM khẳng định, thiếu thuốc là rủi ro cần được quản lý ở cấp hệ thống. Cơ sở cần cảnh báo tồn kho cho người kê đơn, tổ chức hỗ trợ dược lâm sàng để xem xét phương án thay thế phù hợp, giải thích minh bạch về quyền lợi, chi phí và lựa chọn điều trị. Quyết định thay thuốc phải căn cứ tình trạng của từng người bệnh. Đơn vị cũng cần rà soát danh mục thuốc theo mô hình bệnh tật, xử lý kịp thời nhu cầu đột xuất và hướng dẫn thủ tục thanh toán trực tiếp khi người bệnh đủ điều kiện.

Một sinh viên ngụ khu vực Chợ Lớn , học tại khu vực Thủ Đức phản ánh việc được nhà trường yêu cầu khám sức khỏe trước ngày 30/11/2026. Tuy nhiên, khi sinh viên đến Trạm Y tế và bệnh viện đa khoa nơi sinh sống, cả hai nơi đều trả lời phải trả phí vì không đúng đối tượng.

Qua xác minh, việc hướng dẫn sinh viên, học viên quay về trường khi đến Trạm Y tế nơi cư trú, hoặc hướng dẫn khám tự chi trả khi đến bệnh viện công lập, là chưa phù hợp với các hướng dẫn đã ban hành.

Qua các tình huống trên, Sở Y tế đề nghị người đứng đầu các cơ sở y tế không dừng lại ở việc giải thích, xin lỗi hay yêu cầu cá nhân liên quan rút kinh nghiệm, mà phải chủ động nhận diện nguyên nhân, rà soát quy trình, khắc phục những bất cập trong tổ chức hoạt động và giám sát việc thực hiện các giải pháp khắc phục.

Sở Y tế TP.HCM sẽ tiếp tục theo dõi, giám sát kết quả khắc phục tại các đơn vị, đặc biệt đối với những nội dung được cảnh báo nhưng vẫn tái diễn.