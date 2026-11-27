Một sản phụ mang thai hơn 38 tuần bất ngờ sinh con trên taxi khi đang trên đường đến bệnh viện. Nhờ sự hỗ trợ kịp thời của lực lượng cảnh sát giao thông, mẹ và bé nhanh chóng được đưa đến bệnh viện chăm sóc.

Bệnh viện Phụ sản Hà Nội ngày 27-11 cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận một sản phụ sinh con trên taxi khi đang trên đường đến bệnh viện. Nhờ sự hỗ trợ kịp thời của lực lượng cảnh sát giao thông, mẹ và bé được đưa đến viện an toàn.

Trước đó, khoảng 6 giờ ngày 26-11, chị T. mang thai lần thứ hai, ở tuần thai 38 tuần 2 ngày, xuất hiện dấu hiệu chuyển dạ. Gia đình gọi taxi đưa chị đến Bệnh viện Phụ sản Hà Nội. Tuy nhiên, khoảng 7 giờ 10, khi xe di chuyển trên đường Nguyễn Chí Thanh, bé gái bất ngờ chào đời ngay trên taxi.

Thượng úy Bùi Minh Chiến, cán bộ Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 3, Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Hà Nội, đã kịp thời hỗ trợ gia đình đưa hai mẹ con đến bệnh viện.

Khoảng 7 giờ 20, sản phụ và trẻ sơ sinh được tiếp nhận tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội. BS Phạm Xuân Trường cùng ê-kíp trực nhanh chóng kiểm tra sức khỏe. Bé gái nặng 3kg, da hồng hào, khóc tốt. Sau khi được chăm sóc ban đầu, sản phụ được chuyển đến khoa D3, còn trẻ được đưa đến khoa Sơ sinh để tiếp tục theo dõi.

Theo các bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, ở những tuần cuối thai kỳ, thai phụ cần chú ý các dấu hiệu chuyển dạ như đau bụng từng cơn, cơn co tử cung tăng dần về cường độ và tần suất, ra dịch nhầy âm đạo hoặc vỡ ối. Khi xuất hiện những dấu hiệu này, thai phụ cần liên hệ cơ sở y tế và đến viện để được thăm khám, theo dõi.

Trường hợp cơn co tử cung dồn dập, có cảm giác mót rặn hoặc nghi ngờ em bé sắp chào đời, gia đình cần gọi cấp cứu để được hỗ trợ, không nên cố tiếp tục di chuyển quãng đường dài.