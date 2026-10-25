Mổ lấy thai ở tuần 34 cho sản phụ ung thư vú di căn nhiều vị trí

Sản phụ 38 tuổi mắc ung thư vú di căn xương, trung thất và màng phổi được phẫu thuật lấy thai an toàn tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương.

Sản phụ L.T.N. (38 tuổi), mang thai 34 tuần, nhập viện Bệnh viện Phụ sản Trung ương trong tình trạng đau dữ dội vùng cột sống, xương chậu và khó thở tăng dần. Người bệnh có tiền sử ung thư vú trái, đã phẫu thuật cắt toàn bộ tuyến vú và vét hạch cách đây 3 năm.

Kết quả thăm khám và chẩn đoán hình ảnh ghi nhận nhiều tổn thương di căn xương, ảnh hưởng đến các đốt sống, xương chậu và đầu trên xương đùi hai bên. Bệnh nhân còn có khối u trung thất kích thước hơn 10 cm chèn ép đường thở, kèm tràn dịch màng phổi, khiến tình trạng hô hấp trở nên nghiêm trọng.

Trước nguy cơ sức khỏe của mẹ và thai nhi diễn biến xấu, các bác sĩ hội chẩn và quyết định mổ lấy thai khẩn cấp. Tuy nhiên, việc lựa chọn phương pháp vô cảm đặt ra nhiều thách thức. Gây mê toàn thân tiềm ẩn nguy cơ khó kiểm soát đường thở do khối u trung thất chèn ép khí quản, trong khi gây tê vùng cũng phức tạp vì các tổn thương di căn cột sống và ống sống.

Sau khi đánh giá toàn diện, ekip gây mê hồi sức lựa chọn phối hợp gây tê tủy sống liều thấp và gây tê ngoài màng cứng. Các phương án dự phòng hồi sức được chuẩn bị kỹ lưỡng, gồm đặt đường truyền tĩnh mạch trung tâm, theo dõi huyết áp động mạch xâm lấn và chuẩn bị thuốc hỗ trợ huyết động.

Dưới sự phối hợp giữa ekip phẫu thuật sản khoa và gây mê hồi sức, ca mổ được tiến hành khẩn trương. Em bé chào đời ở tuần thai thứ 34, được các bác sĩ sơ sinh tiếp nhận chăm sóc. Sau phẫu thuật, sản phụ tỉnh táo, các chỉ số sinh tồn ổn định.

Theo Bệnh viện Phụ sản Trung ương, sau 2 ngày được theo dõi và chăm sóc hậu phẫu tích cực, sức khỏe và tinh thần của sản phụ ổn định. Người bệnh dự kiến được chuyển đến Bệnh viện Bạch Mai để tiếp tục điều trị ung thư.

Ca bệnh cho thấy những thách thức trong xử trí thai kỳ ở người mắc bệnh lý ác tính tiến triển, đặc biệt khi tổn thương ảnh hưởng đồng thời đến đường thở, hô hấp và cột sống. Việc hội chẩn đa chuyên khoa, lựa chọn phương pháp vô cảm phù hợp và chuẩn bị các phương án dự phòng đóng vai trò quan trọng trong bảo đảm an toàn cho cả mẹ và con.