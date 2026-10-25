Hôn mê sâu, suy đa tạng sau khi xông hơi

Sau khi tập thể dục và xông hơi hơn một giờ, bệnh nhân 73 tuổi rơi vào hôn mê sâu, sốc và suy đa tạng, phải điều trị tích cực trong 17 ngày.

Bệnh nhân 73 tuổi, quốc tịch Mỹ, được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Vinmec Smart City trong tình trạng nguy kịch sau khi tập thể dục và xông hơi kéo dài hơn một giờ. Bệnh nhân hôn mê sâu, sốc và có biểu hiện suy đa tạng.

Sau khi được xử trí ban đầu, bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Bạch Mai để tiếp tục điều trị chuyên sâu. Tại đây, các bác sĩ triển khai hồi sức tích cực, theo dõi sát chức năng các cơ quan và xử trí những rối loạn nghiêm trọng.

Quá trình điều trị đòi hỏi sự phối hợp của nhiều chuyên khoa nhằm duy trì các chức năng sống, kiểm soát tình trạng suy tạng và hỗ trợ cơ thể hồi phục. Sau nhiều ngày điều trị tích cực, tình trạng bệnh nhân từng bước cải thiện.

Sau 17 ngày điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai, bệnh nhân hồi phục, tình trạng sức khỏe ổn định và được xuất viện.

Trường hợp này cho thấy các biểu hiện bất thường nghiêm trọng sau vận động và xông hơi cần được cấp cứu kịp thời. Người dân nên tránh xông hơi kéo dài, đặc biệt sau khi tập luyện cường độ cao; cần dừng ngay khi xuất hiện chóng mặt, khó thở, buồn nôn hoặc cảm giác kiệt sức và tìm kiếm trợ giúp y tế nếu triệu chứng nghiêm trọng.