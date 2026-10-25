Hết vợ đến chồng phát hiện mắc ung thư gan, bác sĩ thở dài: "Giá như ai cũng biết vứt nó vào sọt rác"

Chưa đầy 30 tuổi, không hút thuốc, không uống rượu, chăm ăn trái cây và rau củ nhưng lại cùng mắc ung thư gan, cặp vợ chồng này cảm thấy bản thân vô cùng oan ức.

Vợ chồng anh Thừa sinh sống tại thành phố Chu Hải (Quảng Đông, Trung Quốc) vốn kinh doanh một cửa hàng trái cây nhỏ. Cả hai đều ỏ cuối độ tuổi đôi mươi, không hút thuốc, không uống rượu, lại duy trì thói quen ăn rất nhiều hoa quả mỗi ngày. Thế nhưng thời gian gần đây, người vợ liên tục thấy chán ăn, mệt mỏi, làn da sạm hẳn đi. Ngay sau đó, anh Thừa cũng xuất hiện những cơn đau bụng thượng vị dữ dội, cơ thể sụt cân nhanh chóng.

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Chần chứ hết ngày này qua tháng khác, phải đến khi anh Thừa đau đớn, mệt mỏi không thể làm việc được cả hai mới đưa nhau đến Bệnh viện Sức khỏe Bà mẹ và Trẻ em Chu Hải (Quảng Đông, Trung Quốc). Sau khi thực hiện đầy đủ các xét nghiệm và chụp chiếu, bác sĩ đưa ra kết luận bàng hoàng: cả hai vợ chồng đều đã mắc ung thư gan giai đoạn tiến triển.

Cầm bản kết quả trên tay, cặp vợ chồng trẻ rơi vào hoảng loạn. Họ ngơ ngác không hiểu vì sao một căn bệnh tàn khốc như vậy lại tìm đến gia đình mình. Trong lúc trò chuyện để tìm hiểu nguyên nhân, bác sĩ gặng hỏi về thói quen sinh hoạt và ăn uống hàng ngày. Lúc này, người vợ mới sụt sùi chia sẻ rằng vì tiếc rẻ hàng tồn ở cửa hàng, những quả bị dập nát, thối hỏng hay nổi mốc nhẹ đều được họ gọt bỏ phần hỏng rồi cất tủ lạnh ăn dần.

Nghe đến đây, Bác sĩ Vương Hồng của bệnh viện liền hiểu ra tất cả. Ông chỉ biết lắc đầu thở dài đầy nuối tiếc mà nói: "Trái cây nấm mốc chứa độc tố, rất hại gan. Giá như ai cũng biết vứt nó vào sọt rác".

Thấy phản ứng của bác sĩ, hai vợ chồng bàng hoàng chất vấn trong nước mắt: "Chúng tôi không rượu bia, ăn nhiều trái cây tốt cho sức khỏe sao lại ung thư?". Hay "Trái cây vốn tốt, sao bác sĩ lại bảo ăn vào độc tố. Trong khi cả những quả bị mốc nhẹ chúng tôi đã cắt gọt rất kỹ phần hỏng rồi mới ăn!".

Bác sĩ Vương Hồng ôn tồn giải thích, trái cây vốn tốt nhưng không phải loại nào cũng tốy. Chính sự tiết kiệm sai lầm đã khiến họ nuốt độc tố vào người suốt nhiều năm. Bởi khi trái cây bắt đầu dập nát hay xuất hiện nấm mốc, vi sinh vật và độc tố Axlatoxin đã nhanh chóng lan truyền qua lượng nước dồi dào bên trong để xâm nhập sâu vào toàn bộ quả. Việc cắt bỏ phần mốc chỉ là giải pháp cảm tính, bởi phần thịt trông lành lặn thực chất đã bị nhiễm độc hoàn toàn.

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Hiểu ra sự thật nghiệt ngã, vợ chồng anh Thừa ôm nhau khóc hồi lâu ngay tại phòng khám vì hối hận. Chỉ vì tiếc rẻ hoa quả hỏng mà họ đã tự tay phá hủy sức khỏe của chính mình. Hiện tại, cả hai đang phải tạm dừng công việc kinh doanh để nhập viện tiếp nhận liệu trình điều trị tích cực, vừa can thiệp hóa trị vừa theo dõi sát sao để khống chế tế bào ung thư di căn.

Độc tố độc gấp 68 lần asen: Đun sôi hay rửa sạch đều vô tác dụng

Thứ độc tố âm thầm tàn phá lá gan của hai vợ chồng chính là aflatoxin, chất gây ung thư mạnh mẽ hàng đầu từng được phát hiện. Độc tính của aflatoxin cực kỳ kinh hoàng, gấp 68 lần asen (thạch tín) và gấp 10 lần kali xyanua, vượt xa nọc độc của các loài rắn độc. Chỉ cần hấp thụ một lượng cực nhỏ 1 mg/kg cũng đủ xếp vào nhóm nguy hiểm đến tính mạng.

Đáng sợ hơn, loại độc tố này có khả năng chịu nhiệt bền bỉ. bác sĩ Vương Hồng chia sẻ: "Aflatoxin không thể bị tiêu diệt hay phân hủy dù bạn rửa sạch dưới nước, cấp đông trong tủ lạnh hay đun nấu ở nhiệt độ cao tới 280 độ C. Khi đi vào cơ thể qua đường ăn uống, aflatoxin tấn công trực tiếp vào gan, tàn phá và gây hoại tử tế bào gan. Việc duy trì thói quen ăn hoa quả dập mốc kéo dài chính là hành động nạp độc tố liều nhỏ mỗi ngày, khiến nguy cơ ung thư gan bùng phát chỉ sau một thời gian ngắn".

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Ông cũng nhắc nhở, ngoài trái cây dập mốc, độc tố này còn có thể xuất hiện trong đũa gỗ dùng lâu ngày bị ẩm mốc, các loại hạt như đậu phộng, ngô bị mốc hoặc dầu ăn tự ép không đảm bảo quy trình. Bác sĩ khuyến cáo các gia đình nên vứt bỏ ngay lập tức toàn bộ thực phẩm khi thấy có dấu hiệu hư hỏng, đồng thời tạo thói quen thay đũa định kỳ 2 - 3 tháng một lần.

8 dấu hiệu cảnh báo sớm bệnh ung thư gan cần đi kiểm tra ngay

Ung thư gan ở giai đoạn đầu thường tiến triển rất âm thầm, khiến người bệnh dễ bỏ qua hoặc nhầm lẫn với các bệnh lý tiêu hóa thông thường. Bác sĩ Vương Hồng khuyến cáo, nếu nhận thấy cơ thể xuất hiện các bất thường dưới đây, bạn cần đến cơ sở y tế để tầm soát kịp thời thay vì cbur quan rồi bệnh nặng như cặp vợ chồng trên:

- Rối loạn tiêu hóa kéo dài: Thường xuyên chán ăn, ợ hơi, đầy bụng trên sau khi ăn, buồn nôn. Có khoảng 37% bệnh nhân giai đoạn đầu bị nhầm sang bệnh dạ dày.

- Chán ăn nghiêm trọng: Cảm giác ăn không ngon miệng, đặc biệt là tâm lý sợ hoặc buồn nôn khi nhìn thấy đồ ăn nhiều dầu mỡ.

- Vàng mắt và vàng da: Sắc tố da và lòng trắng mắt chuyển sang màu vàng sẫm rõ rệt do chức năng gan suy giảm.

- Sụt cân đột ngột: Cơ thể giảm cân nhanh chóng trong thời gian ngắn mà không rõ lý do hay không thực hiện chế độ ăn kiêng.

- Khô miệng và hơi thở có mùi: Cơ thể phát ra mùi hôi bất thường dù vệ sinh răng miệng rất sạch sẽ.

- Sốt dai dẳng không rõ nguyên nhân: Thường xuyên vã mồ hôi, sốt nhẹ về chiều nhưng uống thuốc hạ sốt vẫn không thuyên giảm.

- Môi tím tái và dễ cáu giận: Sắc môi chuyển màu thâm tím, tinh thần dễ nổi giận do độc tố tích tụ không thể đào thải.

- Da chân khô nứt: Bàn chân bị bong tróc, nẻ sâu kéo dài dù đã chăm sóc và dưỡng ẩm đầy đủ.

Nguồn và ảnh: iFeng, EBC, China Times