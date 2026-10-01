Cả nhà bị ung thư gan nhòm ngó, nhiễm độc đáng sợ nếu rửa bát theo kiểu bác sĩ "rất chê" này!

Ai cũng cho rằng ăn xong thì rửa bát đũa lúc nào cũng được, rửa bằng giẻ và dầu rửa bát thế nào chẳng sạch trơn. Thực tế, thời điểm rửa bát rất quan trọng, giúp cả gia đình bạn phòng bệnh tật nữa đấy!

Sau những giờ làm việc mệt mỏi và một bữa tối no nê, kịch bản quen thuộc ở vô số căn bếp bắt đầu diễn ra: Chiếc bụng no căng khiến mắt dính lại, sự uể uả dâng trào và tiếng thở dài trước đống bát đĩa ngập bồn rửa. Thế là người ta bắt đầu chần chừ. Đợi 30 phút, rồi một tiếng, rồi tặc lưỡi tự hứa thôi ngâm đấy sáng mai ngủ dậy rửa sau hoặc đến bữa ăn rửa cũng không muộn.

Không nên ngâm bát đũa qua đêm hay nhiều giờ (Ảnh minh họa)

Cũng có những gia đình chẳng phải vì bận rộn hay lười biếng, mà lại cho rằng ngâm nước cả đêm thì cặn thức ăn cứng đầu, mảng bám dầu mỡ mới bở ra, sáng mai chỉ cần quẹt nhẹ giẻ lau là bát đĩa trôi sạch bóng. Nhiều gia đình cẩn thận hơn còn xịt thêm cả đống nước rửa bát vào bồn ngâm ngập mười mấy tiếng đồng hồ, đinh ninh xà phòng vừa giúp bong mỡ vừa diệt sạch vi khuẩn, chẳng lo nấm mốc hay bệnh tật.

Tuy nhiên, suy nghĩ tưởng chừng vừa tiện vừa sạch ấy lại là một cú "lừa" sức khỏe cực kỳ nguy hiểm. Giới chuyên gia cảnh báo đây chính là hành động gieo rắc độc tố âm thầm, đẩy các thành viên trong nhà đối mặt trực tiếp với nguy cơ ung thư gan và ngộ độc mạn tính đấy nhé!

Ổ vi khuẩn và nấm mốc bùng phát từ thói quen ngâm bát đũa qua đêm

Đánh giá về tác hại nghiêm trọng của thói quen này, bác sĩ Liêu Đan (Liao Dan), Khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện Chiết Giang (Chiết Giang, Trung Quốc) cảnh báo việc ngâm dụng cụ ăn uống bám bẩn đồ ăn qua đêm tạo ra một "lồng ấp" hoàn hảo cho vi khuẩn nhân bản theo cấp số nhân.

"Khi bát đĩa nằm chồng chất ngập trong nước suốt mười mấy tiếng, đây là cơ hội vàng để loài nấm mốc Aspergillus màu vàng bùng phát mạnh mẽ. Đây chính là chủng nấm sinh ra độc tố Aflatoxin, loại chất độc sinh học tàn phá tế bào gan và kích thích khối u ác tính hình thành cực kỳ tàn khốc. Việc xếp chồng chén đĩa bẩn còn tạo ra hiện tượng lây nhiễm chéo vi khuẩn giữa các đồ dùng với nhau", bà nói.

Bổ sung thêm, Phó Trưởng khoa Trương Lôi (Zhang Lei) chuyện gia về gan thuộc Bệnh viện Truyền nhiễm Tế Ninh (Sơn Đông, Trung Quốc) nhấn mạnh thói quen thêm rửa bát vào bồn ngâm qua đêm càng khiến tình hình tồi tệ hơn. Ông khẳng định nước xà phòng không những không tiêu diệt hết bào tử nấm mốc trong môi trường nước bẩn, mà còn khiến hóa chất tẩy rửa ngấm sâu vào bên trong cấu trúc xốp của đồ dùng khi ngâm quá lâu như vậy.

Hãy tập thói quen rửa bát đũa, dụng cụ nấu nướng càng sớm càng tốt sau bữa ăn (Ảnh minh họa)

"Đũa gỗ hay thớt gỗ là những vật dụng dễ "hút" hóa chất độc hại nhất. Việc ăn uống bằng những dụng cụ ngấm xà phòng lâu ngày sẽ khiến cơ thể nhiễm độc mạn tính, bên cạnh nguy cơ ung thư gan luôn rình rập", ông nói.

5 nguyên tắc rửa bát đũa an toàn được chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo

Để bát đũa luôn an toàn và bảo vệ sức khỏe của cả gia đình, bác sĩ Liêu Đan nhấn mạnh người dân cần loại bỏ ngay thói quen ngâm chén đĩa qua đêm. Bà khuyên tốt nhất nên rửa bát ngay sau khi ăn. Nếu xoong nồi bám dính cặn thức ăn quá cứng đầu, thời gian ngâm tối đa cũng chỉ nên kéo dài khoảng 15 phút rồi tiến hành chùi rửa ngay.

Cụ thể, khi rửa bát đĩa, bà cho rằng có 5 nguyên tắc giúp rửan sạch mà lại tránh rước bệnh cho chính mình và người thân:

- Dùng giấy ăn lau sạch bớt dầu mỡ thừa và cặn thức ăn bám trên bề mặt bát đĩa, xoong nồi trước khi xả nước.

- Đổ đầy nước ấm vào chậu, cho thêm lượng nước rửa bát vừa phải tương ứng với số lượng bát đũa cần làm sạch.

- Rửa sạch bằng nước rửa bát xong phải tráng lại thật kỹ nhiều lần dưới vòi nước chảy để trôi hoàn toàn hóa chất.

- Sau khi tráng sạch, tiến hành lau khô, sấy khô hoặc khử trùng bát đũa thường xuyên để ngăn ngừa nấm mốc tái bùng phát.

- Phơi bát đũa ở nơi thoáng gió rồi mới úp vào vị trí thường để và phù hợp trong nhà bếp.

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