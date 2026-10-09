Lời khuyên cho những gia đình dùng lưới lọc bồn rửa khi rửa bát

Vật dụng nhỏ, tác dụng lớn và không làm sạch thì cả nhà bạn dễ bị tổn hao sức khỏe.

Lưới lọc bồn rửa là vật dụng nhỏ nhưng thường xuyên tiếp xúc với vụn thức ăn, dầu mỡ và nước thải trong quá trình rửa bát. Tuy nhiên, không phải gia đình nào cũng có thói quen làm sạch bộ phận này sau mỗi lần sử dụng. Nếu cặn thức ăn tích tụ lâu ngày, khu vực quanh miệng thoát nước có thể xuất hiện mùi khó chịu và trở thành nơi tích tụ chất bẩn, vi sinh vật, nguy cơ lây nhiễm bệnh cho cả gia đình bạn.

Lưới lọc bồn rửa bẩn có thể ảnh hưởng đến vệ sinh nhà bếp, sức khỏe gia đình

Sau mỗi bữa ăn, vụn rau củ, cơm thừa, dầu mỡ và những mảnh thức ăn nhỏ thường bị cuốn theo dòng nước xuống bồn rửa. Một phần trong số đó được giữ lại ở lưới lọc. Nếu không được loại bỏ thường xuyên, cặn thức ăn có thể tích tụ, gây tắc nghẽn, phát sinh mùi hôi và khiến việc vệ sinh bồn rửa trở nên khó khăn hơn.

Đáng chú ý, bồn rửa nhà bếp không phải lúc nào cũng sạch như vẻ ngoài của nó. Theo Cơ quan Kiểm tra và An toàn thực phẩm thuộc Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), trong một nghiên cứu về vệ sinh thực phẩm tại gia đình, bồn rửa là một trong những bề mặt có tỷ lệ nhiễm vi khuẩn cao nhất sau quá trình chuẩn bị bữa ăn, nguy cơ ngộ độc thực phẩm cho cả nhà rất cao. Kết quả này cho thấy bồn rửa cần được chú ý trong quy trình vệ sinh nhà bếp, đặc biệt sau khi tiếp xúc với thịt, gia cầm hoặc hải sản sống.

Ngoài ra, cặn thức ăn và chất bẩn tích tụ trong khu vực thoát nước có thể tạo điều kiện cho màng sinh học hình thành. Đây là lớp tập hợp vi sinh vật bám trên bề mặt, có thể phát triển khi có đủ độ ẩm và nguồn dinh dưỡng. Vì vậy, việc chỉ xả nước qua lưới lọc mà không loại bỏ cặn bẩn có thể chưa đủ để làm sạch hoàn toàn.

Một vấn đề khác là nguy cơ lây nhiễm chéo. Khi bồn rửa hoặc khu vực xung quanh bị nhiễm bẩn, vi sinh vật có thể lan sang tay, dụng cụ nhà bếp hoặc thực phẩm nếu các bề mặt này tiếp xúc với nhau. Điều này đặc biệt đáng lưu ý khi sơ chế thực phẩm ăn sống hoặc thực phẩm đã nấu chín.

4 việc nên làm để giữ lưới lọc bồn rửa sạch sẽ, tránh nguy cơ lây nhiễm bệnh cho cả nhà

1. Loại bỏ vụn thức ăn sau mỗi lần rửa bát. Không nên để cơm thừa, rau củ hoặc thức ăn vụn mắc lại trong lưới lọc quá lâu. Hãy đổ phần cặn vào thùng rác phù hợp, sau đó rửa sạch lưới lọc để hạn chế tích tụ chất bẩn và mùi khó chịu.

2. Vệ sinh cả lưới lọc và khu vực xung quanh. Tháo lưới lọc nếu thiết kế cho phép, dùng nước rửa bát hoặc chất tẩy rửa phù hợp cùng bàn chải để làm sạch các khe, góc dễ bám cặn. Đừng chỉ làm sạch phần nhìn thấy được mà bỏ qua mặt dưới của lưới và khu vực tiếp xúc với miệng thoát nước.

3. Làm sạch bồn rửa sau khi xử lý thực phẩm sống. Sau khi sơ chế thịt, cá hoặc gia cầm sống, cần vệ sinh bồn rửa và những bề mặt có thể bị nhiễm dịch thực phẩm bằng phương pháp phù hợp. USDA khuyến nghị làm sạch trước bằng nước ấm và chất tẩy rửa, sau đó khử khuẩn khi cần thiết bằng sản phẩm phù hợp với bề mặt, đúng hướng dẫn của nhà sản xuất.

4. Kiểm tra và thay lưới lọc khi cần. Nếu lưới bị nứt, biến dạng, gỉ sét hoặc có cặn bẩn khó loại bỏ, nên cân nhắc thay mới. Với những loại lưới có thể tháo rời, việc vệ sinh định kỳ sẽ thuận tiện hơn. Tần suất làm sạch cần căn cứ vào mức độ sử dụng và lượng thức ăn thừa, thay vì áp dụng một thời hạn cứng cho mọi gia đình.

Một lưu ý quan trọng là không tự ý trộn các chất tẩy rửa với nhau, đặc biệt là thuốc tẩy chứa clo với axit hoặc chất tẩy có amoniac, vì có thể tạo ra khí độc, nếu hít phải sẽ gây tác hại lớn cho sức khỏe. Khi cần dùng sản phẩm khử khuẩn, hãy chọn loại phù hợp với khu vực nhà bếp và làm theo đúng hướng dẫn sử dụng.

(Ảnh minh họa: Internet)