Cholesterol cao nên ăn sáng lúc nào? Thời điểm ăn hạ mỡ máu nhiều người dễ bỏ qua

Việc ăn một bữa sáng đầy đủ dinh dưỡng trong vòng 2 giờ sau khi thức dậy có thể giúp kiểm soát mức cholesterol cao. Các nghiên cứu chỉ ra rằng bỏ bữa sáng có thể dẫn đến tăng cholesterol LDL, làm gia tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch.

Ăn sáng trong vòng 2 giờ sau khi thức dậy

Bữa sáng không chỉ cung cấp năng lượng và giúp giảm cảm giác đói, mà còn hỗ trợ kiểm soát cholesterol. Đối với những người có mức cholesterol cao, nghiên cứu cho thấy việc ăn sáng trong vòng 2 giờ đầu tiên sau khi thức dậy có thể mang lại lợi ích. Dưới đây là lý do:

Ăn sáng hàng ngày có liên quan đến mức LDL thấp hơn: Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra mối liên hệ giữa thói quen này với mức cholesterol LDL thấp hơn và mức lipoprotein mật độ cao (HDL), hay còn gọi là cholesterol "tốt", cao hơn.

Bỏ bữa sáng có thể làm tăng nguy cơ cholesterol cao: Một cuộc khảo sát cho thấy việc bỏ bữa sáng làm tăng nguy cơ cholesterol cao ở thanh thiếu niên và người trẻ tuổi.

Ăn sáng lành mạnh có thể làm tăng mức HDL: Một nghiên cứu khác cho thấy khi người lớn tuổi ăn các bữa sáng chất lượng cao, họ đã tăng được mức HDL và giảm mức triglyceride.

Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu cũng lưu ý rằng cần có thêm các nghiên cứu sâu hơn để hiểu rõ tác động của thời điểm ăn sáng đối với mức cholesterol.

Tại sao bạn không nên bỏ bữa sáng?

Có lý do chính đáng để người ta gọi bữa sáng là bữa ăn quan trọng nhất trong ngày. Ngoài việc cung cấp năng lượng và chất dinh dưỡng, bữa sáng còn ảnh hưởng đến thói quen ăn uống hàng ngày, hoạt động thể chất, quá trình trao đổi chất và mức cholesterol của bạn.

Việc bỏ bữa sáng có thể góp phần gây ra:

Huyết áp cao: Khi phân tích nhiều nghiên cứu trên người trưởng thành (bao gồm cả người có và không mắc bệnh tiểu đường), các nhà nghiên cứu đã tìm thấy mối liên hệ giữa việc ăn sáng từ ba ngày trở xuống mỗi tuần với tình trạng huyết áp cao.

Tăng cân: Bên cạnh loại thực phẩm bạn tiêu thụ, thời điểm ăn sáng cũng có thể ảnh hưởng đến vòng eo và lượng mỡ trong cơ thể. Trong một nghiên cứu tổng hợp quy mô lớn, các nhà nghiên cứu kết luận rằng việc bỏ bữa sáng dẫn trực tiếp đến tình trạng tăng cân và béo phì.

Các bệnh về tim và động mạch: Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra mối liên hệ giữa việc bỏ bữa sáng với chứng xơ vữa động mạch (tình trạng thành động mạch bị cứng lại) và bệnh động mạch vành (sự tích tụ mảng bám trong các động mạch tim làm cản trở lưu thông máu). Những tình trạng này làm tăng nguy cơ đau tim và đột quỵ.

Bệnh tiểu đường loại 2: Trong một nghiên cứu tổng hợp quy mô lớn, các nhà nghiên cứu nhận thấy rằng người trưởng thành bỏ bữa sáng có nguy cơ cao mắc bệnh tiểu đường loại 2.

Các vấn đề về sức khỏe tâm thần: Khi phân tích dữ liệu từ hơn 300.000 trẻ em và người lớn (từ 6 đến trên 65 tuổi), các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng việc bỏ bữa ăn này làm tăng nguy cơ trầm cảm và căng thẳng ở mọi lứa tuổi, cũng như chứng lo âu ở thanh thiếu niên.

Các vấn đề về khả năng nhận thức: Các bằng chứng cũng cho thấy việc bỏ bữa sáng ảnh hưởng đến khả năng thực hiện các nhiệm vụ nhận thức, chẳng hạn như khả năng tập trung và trí nhớ làm việc.

Tận dụng bữa sáng để kiểm soát cholesterol

Ngoài việc đảm bảo ăn sáng, điều quan trọng là bữa ăn khởi đầu ngày mới của bạn phải lành mạnh và cân bằng dinh dưỡng. Dưới đây là những điều cần lưu ý:

Ăn trái cây và rau củ: Trái cây và rau củ chứa nhiều vitamin, khoáng chất, chất xơ và các hợp chất thực vật có lợi thiết yếu.

Tăng cường chất xơ: Các loại thực phẩm giàu chất xơ cho bữa sáng, chẳng hạn như ngũ cốc nguyên hạt, yến mạch và trái cây tươi, giúp cải thiện tiêu hóa và giảm lượng cholesterol hấp thụ vào ruột.

Tránh các loại thịt dùng cho bữa sáng: Do chứa hàm lượng cao chất béo bão hòa và natri (bao gồm muối và chất bảo quản), thịt xông khói, xúc xích và các loại thịt chế biến sẵn khác dùng vào buổi sáng có thể làm tăng mức cholesterol LDL.

Hạn chế thực phẩm nhiều muối: Các loại thực phẩm mặn và chứa nhiều natri tuy không ảnh hưởng trực tiếp đến mức cholesterol nhưng lại làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim, đau tim và các vấn đề liên quan.

Bổ sung omega-3: Cá hồi hun khói, cá hồi vân, các loại cá khác và nhiều loại sữa chua rất giàu axit béo có lợi gọi là omega-3. Việc tiêu thụ các thực phẩm này giúp giảm mức cholesterol LDL và triglyceride.

Tại sao mức cholesterol cao lại nguy hiểm?

Cholesterol là một chất dạng sáp có thể tích tụ trong các động mạch, những mạch máu có nhiệm vụ vận chuyển máu giàu oxy từ tim đi khắp cơ thể. Tình trạng cholesterol cao có thể dẫn đến:

Hình thành cục máu đông và tắc nghẽn mạch máu: Sự tích tụ cholesterol có thể làm hẹp lòng mạch, dẫn đến hình thành cục máu đông và gây tắc nghẽn.

Đau thắt ngực và nhồi máu cơ tim: Mức cholesterol cao có thể gây ra chứng đau thắt ngực và nhồi máu cơ tim.

Bệnh tim và đột quỵ: Cholesterol cao làm tăng nguy cơ mắc các bệnh về tim và đột quỵ.

Việc phát hiện cholesterol cao thường gặp khó khăn do tình trạng này hiếm khi gây ra các triệu chứng rõ rệt. Thông thường, cần phải thực hiện xét nghiệm máu để chẩn đoán bệnh. Nếu bạn lo lắng về chỉ số cholesterol của mình hoặc cần hỗ trợ kiểm soát mức cholesterol, hãy tham khảo ý kiến của chuyên gia y tế.

(Ảnh minh họa: Internet)

(Nguồn: Very Well Health)