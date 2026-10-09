Lời khuyên cho những gia đình rửa bát bằng miếng bọt biển

Miếng bọt biển hay còn gọi là mút rửa bát là một vật dụng quen thuộc trong căn bếp của nhiều gia đình, tuy nhiên để sử dụng nó đúng cách thì không phải ai cũng biết.

Ưu điểm của miếng bọt biển

Có một điều rất dễ nhận thấy, đó chính là miếng bọt biển rửa bát sở hữu khả năng tạo bọt cực tốt giúp tiết kiệm tối đa nước rửa chén cho gia đình bạn. Cũng nhờ cấu trúc xốp mềm mại nên vật dụng này có thể dễ dàng làm sạch mọi vết bẩn cứng đầu mà không gây trầy xước bề mặt nồi chảo chống dính hay bát đĩa gốm sứ cao cấp.

Kiểu dáng nhỏ gọn cùng độ đàn hồi cao giúp người dùng dễ dàng cầm nắm và luồn lách vào từng góc khuất của ly tách hay hộp đựng thực phẩm. Giá thành của sản phẩm này lại vô cùng rẻ và dễ dàng tìm mua ở bất kỳ cửa hàng tạp hóa hay siêu thị nào.

Miếng bọt biển rửa bát có nhiều ưu điểm. (Ảnh: Happynest.vn)

Ngoài ra trọng lượng siêu nhẹ của miếng bọt biển cũng giúp giảm thiểu cảm giác mỏi tay khi bạn phải xử lý một lượng lớn bát đĩa sau mỗi bữa ăn. Khả năng thấm hút nước và dầu mỡ vượt trội của nó còn hỗ trợ việc lau chùi mặt bếp cũng như bồn rửa trở nên nhanh chóng và sạch sẽ hơn rất nhiều.

Với những lý do nêu trên mà miếng bọt biển (mút rửa bát) từ lâu đã trở thành vật dụng quen thuộc trong các căn bếp của nhiều gia đình Việt Nam. Tuy nhiên, có một điều mà ít người để ý, đó chính là miếng bọt biển tuy hữu dụng nhưng lại cũng đồng thời là nơi tích tụ nhiều vi khuẩn nhất trong nhà, thậm chí bẩn hơn cả bồn cầu nếu không được sử dụng và bảo quản đúng cách.

Do đó, để việc sử dụng miếng bọt biển được hiệu quả và an toàn cho sức khỏe của gia đình thì bạn hãy tham khảo những lưu ý sau.

1. Thay mới định kỳ (Quan trọng nhất)

Việc thay mới miếng bọt biển chính là ưu tiên hàng đầu để đảm bảo vệ sinh. Theo các chuyên gia, bạn hãy thay miếng bọt biển hai tuần một lần hoặc tối đa là một tháng một lần nếu ít sử dụng.

Đặc biệt, khi miếng bọt biển bắt đầu có mùi hôi đổi màu bị mủn hoặc giảm độ đàn hồi thì cần vứt bỏ ngay, đừng tiếc, vì mùi hôi chính là dấu hiệu cho thấy hàng triệu vi khuẩn đang sinh sôi nảy nở liên tục.

2. Vệ sinh và làm khô sau mỗi lần rửa

Nhớ giặt sạch và vắt khô miếng bọt biển sau mỗi lần sử dụng. (Ảnh: Happynest.vn)

Vi khuẩn phát triển mạnh trong môi trường ẩm ướt và có cặn thức ăn nên sau khi rửa bát bạn cần giặt sạch miếng bọt biển bằng xà phòng dưới vòi nước chảy vắt thật kiệt nước và đặt ở nơi khô ráo thông thoáng. Tuyệt đối không để miếng bọt biển ngâm trong bồn rửa hoặc hộp đựng xà phòng đầy nước vì nó sẽ tạo thành một ổ vi khuẩn.

3. Khử trùng hàng tuần để giảm thiểu vi khuẩn tích tụ

Theo các chuyên gia, bạn cũng nên khử trùng miếng bọt biển hai đến ba lần một tuần bằng cách thấm ướt hoàn toàn miếng bọt biển rồi quay trong lò vi sóng từ một đến hai phút hoặc ngâm vào nước sôi trong khoảng năm phút.

Ngoài ra, bạn cũng có thể cân nhắc việc đặt vào giàn trên cùng của máy rửa bát và chạy chu trình sấy khô bằng nhiệt độ cao để đảm bảo vệ sinh.

4. Phân loại mục đích sử dụng

Có một thực tế phổ biến ở các gia đình, đó là việc dùng chung một miếng bọt biển cho tất cả các hoạt động lau, rửa. Tuy nhiên, các chuyên gia khuyến cáo bạn tuyệt đối không dùng chung một miếng bọt biển cho mọi bề mặt mà nên tách riêng miếng rửa bát đĩa nồi chảo với miếng lau mặt bếp, thớt, hay bồn rửa.

Ngoài ra, bạn cũng tuyệt đối không dùng miếng bọt biển để lau nước từ thịt cá sống để tránh nhiễm khuẩn chéo vào bát đĩa ăn uống hàng ngày của gia đình, tăng nguy cơ nhiễm bệnh cho các thành viên.

5. Cân nhắc các giải pháp thay thế sạch hơn

Miếng bọt biển tuy có nhiều ưu điểm và vẫn có thể sử dụng nếu bạn tuân thủ các lưu ý trên. Tuy nhiên, bạn cũng có thể cân nhắc việc chuyển sang các vật dụng ít tích nước và dễ làm sạch hơn.

Có thể cân nhắc miếng rửa bát bằng silicon không thấm nước. (Ảnh: MXH)

Lựa chọn đầu tiên có thể kể tới chính là miếng rửa bát bằng silicone không thấm nước. Ưu điểm của miếng rửa bát silicon là rất nhanh khô, cực kỳ khó bám vi khuẩn.

Ngoài ra, bạn cũng có thể dùng xơ mướp tự nhiên thân thiện với môi trường, rất nhanh ráo nước. Bên cạnh đó, bạn cũng có thể tham khảo chổi cọ bát đĩa có tay cầm giúp dễ dàng dựng đứng cho nhanh khô.

(Tổng hợp)