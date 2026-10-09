Vaccine ung thư: Cuộc đua mới

Thế giới ghi nhận khoảng 20,6 triệu ca ung thư mới và gần 10 triệu người tử vong do ung thư vào năm 2024.

Tổ chức Y tế Thế giới và Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế đã đưa ra thông tin trên. Dự báo số trường hợp mắc ung thư mới mỗi năm có thể lên gần 35 triệu ca vào năm 2050. Đằng sau những con số này là thách thức để tạo ra vaccine ung thư .

Ung thư không phải một căn bệnh duy nhất. Các tế bào ung thư xuất phát từ chính cơ thể người bệnh, mang những đột biến khác nhau và tìm nhiều cách né tránh hệ miễn dịch. Vì vậy, bài toán tạo ra vaccine ung thư khó khăn hơn nhiều.

Theo đó, vaccine thông thường giúp hệ miễn dịch nhận ra một "kẻ lạ". Còn đối với ung thư, "kẻ lạ" lại mang nhiều đặc điểm của chính cơ thể chúng ta. Vì vậy, ý tưởng "dạy" hệ miễn dịch nhận diện ung thư từng nhiều lần bị thất bại. Tuy nhiên, bức tranh điều trị ung thư không chỉ toàn màu xám.

(Ảnh chụp màn hình)

Một bài toán lớn được đặt ra là làm thế nào để hệ miễn dịch nhận ra tế bào ung thư, khi chính những tế bào này luôn biến đổi và tìm cách ẩn mình? Đây chính là điểm xuất phát của cuộc đua vaccine ung thư hiện nay.

Vaccine ung thư không phải chỉ là một loại vaccine duy nhất. Một hướng đã được triển khai từ nhiều năm nay là phòng ung thư bằng cách ngăn chặn virus gây ung thư - như vaccine HPV phòng ung thư cổ tử cung, hay vaccine viêm gan B giảm nguy cơ ung thư gan.

Theo một nghiên cứu đăng trên Tạp chí về Liệu pháp Miễn dịch Ung thư năm 2025, có hơn 2.300 thử nghiệm lâm sàng vaccine điều trị ung thư được ghi nhận trên toàn cầu. Các nhà khoa học đang đi theo 3 con đường chính.

(Ảnh chụp màn hình)

Kết quả cho thấy khái niệm "vaccine ung thư" đang dịch chuyển mạnh mẽ - từ phòng ngừa virus sang điều trị, và tiến tới chủ động ngăn chặn khối u.

Dù đã có những bước tiến dài, y học vẫn cần thêm thời gian, dữ liệu và các thử nghiệm lớn hơn để khẳng định hiệu quả cuối cùng. Một thử nghiệm tích cực chưa thể là lời giải cho mọi loại ung thư.

Tuy nhiên, nhìn lại hành trình của vaccine ung thư, có thể thấy con người đang đứng ở một điểm rất khác so với vài thập kỷ trước. Lần đầu tiên, chúng ta có thể đọc được những dấu hiệu rất riêng của khối u, tìm mục tiêu để hệ miễn dịch nhận diện và thử huấn luyện cơ thể chống lại ung thư từ sớm hơn. Đó chưa phải là chiến thắng cuối cùng, nhưng chắc chắn là một bước tiến đáng kể trong nỗ lực bảo vệ sự sống.