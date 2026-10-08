Sau ca phẫu thuật ung thư vú, nữ diễn viên sinh năm 1981 khoe những vết sẹo, một câu nói của cô khiến nhiều người đồng cảnh phải xúc động

Hứa Duy Ân chia sẻ điều cô mong muốn nhất sau bộ ảnh là có thể truyền thêm sức mạnh cho những người đang điều trị, đang hồi phục hoặc đang trải qua một giai đoạn khó khăn trong cuộc sống.

Từng trải qua phẫu thuật cắt bỏ tuyến vú và tái tạo sau khi được chẩn đoán ung thư vú, nữ diễn viên Hứa Duy Ân không giấu những thay đổi trên cơ thể. Trong bộ ảnh thực hiện cho một hoạt động cộng đồng, cô muốn gửi đến những người đang điều trị ung thư một thông điệp: bệnh tật có thể làm cơ thể thay đổi, nhưng không thể lấy đi giá trị, vẻ đẹp hay quyền được sống một cuộc đời trọn vẹn.

Cuối năm 2025, ở tuổi 44, Hứa Duy Ân được chẩn đoán mắc ung thư vú. Cô trải qua hành trình điều trị với những thay đổi không nhỏ về sức khỏe, cuộc sống và cả cơ thể, trong đó có phẫu thuật cắt bỏ tuyến vú và tái tạo.

Thay vì giấu đi những dấu vết của cuộc chiến với bệnh tật, nữ diễn viên nhiều lần lựa chọn chia sẻ câu chuyện của mình một cách cởi mở. Mới đây, cô tiếp tục xuất hiện trong một bộ ảnh phục vụ hoạt động cộng đồng về phòng chống ung thư vú.

Trong bộ ảnh, Hứa Duy Ân diện vest đen, trước ngực là dải ruy băng màu hồng - biểu tượng quen thuộc của chiến dịch nâng cao nhận thức về ung thư vú. Với cô, đây không đơn thuần là một bộ ảnh đẹp mà là cơ hội để gửi đi một thông điệp đến những người đang ở giữa hành trình điều trị.

“Bệnh tật không có nghĩa là chúng ta mất đi vẻ đẹp”

Hứa Duy Ân chia sẻ điều cô mong muốn nhất sau bộ ảnh là có thể truyền thêm sức mạnh cho những người đang điều trị, đang hồi phục hoặc đang trải qua một giai đoạn khó khăn trong cuộc sống.

Sau một ca phẫu thuật lớn, cơ thể có thể không còn giống trước. Có những thay đổi cần thời gian để làm quen. Có những ngày người bệnh thậm chí khó đối diện với hình ảnh của chính mình trong gương.

Nhưng Hứa Duy Ân muốn nhắc những người đang chiến đấu với ung thư rằng: bệnh tật không đồng nghĩa với việc họ đã mất đi vẻ đẹp; những vết sẹo cũng không có nghĩa họ đánh mất sự tự tin. Điều quan trọng hơn, một người từng mắc bệnh không nên bị định nghĩa cả cuộc đời chỉ bằng hai chữ “bệnh nhân”.

Bởi phía sau chẩn đoán, những lần điều trị và những vết sẹo vẫn là một con người với những ước mơ, tình yêu, niềm vui và quyền được sống theo cách mình mong muốn.

Có thể đã thay đổi, nhưng vẫn là chính mình

Hành trình chống ung thư có thể khiến một người thay đổi rất nhiều. Có những ngày mạnh mẽ, cũng có những ngày mệt mỏi. Có lúc muốn bước tiếp thật nhanh, nhưng cũng có lúc chỉ muốn được nghỉ ngơi và khóc một trận thật lâu.

Hứa Duy Ân không cố biến hành trình ấy thành một câu chuyện lúc nào cũng tích cực.

Cô nhắn nhủ những người đang điều trị rằng muốn khóc thì cứ khóc, mệt thì hãy cho mình quyền được nghỉ. Không cần lúc nào cũng phải tỏ ra mạnh mẽ.

Nhưng khi đã sẵn sàng đứng dậy, hãy nhớ rằng mình vẫn còn rất nhiều điều để sống.

“Chúng ta vẫn có thể ăn mặc đẹp, vẫn có thể cười thật to, vẫn có thể tự tin đứng trước ống kính. Chúng ta vẫn có thể dũng cảm, tự tin, vui vẻ, tử tế và yêu thương”

Thông điệp ấy đặc biệt có ý nghĩa với những phụ nữ phải đối diện với những thay đổi về cơ thể sau điều trị ung thư vú.

Ung thư vú: Đừng đợi đến khi cơ thể lên tiếng

Câu chuyện của Hứa Duy Ân cũng là lời nhắc nhở với mọi phụ nữ rằng ung thư vú không phải căn bệnh có thể chủ quan. Phát hiện càng sớm, cơ hội điều trị hiệu quả càng cao và người bệnh càng có nhiều lựa chọn điều trị phù hợp.

Phụ nữ nên chủ động quan tâm đến sức khỏe tuyến vú, chú ý những thay đổi bất thường như xuất hiện khối cứng ở vú hoặc vùng nách, vú thay đổi hình dạng hoặc kích thước, da vùng vú bị lõm hoặc dày lên, núm vú tụt vào trong, tiết dịch bất thường, đặc biệt là dịch có máu. Những dấu hiệu này không đồng nghĩa chắc chắn với ung thư, nhưng cần được bác sĩ kiểm tra để xác định nguyên nhân.

Đặc biệt, đừng chờ đến khi có triệu chứng mới đi khám. Tầm soát định kỳ theo độ tuổi, nguy cơ cá nhân và hướng dẫn của bác sĩ là cách quan trọng để phát hiện những tổn thương ở giai đoạn sớm, khi bệnh có thể chưa gây ra bất kỳ biểu hiện rõ ràng nào.

Mỗi phụ nữ cũng nên hiểu rõ tiền sử gia đình, các yếu tố nguy cơ của bản thân và trao đổi với bác sĩ để lựa chọn phương pháp tầm soát phù hợp. Với những người có nguy cơ cao, chẳng hạn tiền sử gia đình mắc ung thư vú hoặc mang một số đột biến gene liên quan, kế hoạch theo dõi có thể cần được thực hiện sớm và chặt chẽ hơn.

Đừng sợ một cuộc kiểm tra. Điều đáng sợ hơn là bỏ qua những dấu hiệu mà cơ thể đang cố gắng cảnh báo.

Câu chuyện của Hứa Duy Ân vì thế không chỉ nói về những vết sẹo sau ung thư, mà còn nhắc mỗi phụ nữ hãy yêu cơ thể mình bằng cách chủ động bảo vệ nó. Phát hiện sớm không thể đảm bảo mọi trường hợp đều có kết quả giống nhau, nhưng có thể tạo ra khác biệt rất lớn trong hành trình điều trị.

Bài và ảnh: Tvbs