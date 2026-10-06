28 tuổi, vừa là trụ cột kinh tế trong nhà, vừa chăm sóc con nhỏ, cuộc đời người phụ nữ này rơi vào bế tắc khi được thông báo mắc ung thư vú giai đoạn 3.

Chị Tiểu Mỹ (28 tuổi, sống tại Đài Loan, Trung Quốc) vốn là hình mẫu phụ nữ hiện đại khiến nhiều người ngưỡng mộ: công việc văn phòng ổn định, gia đình êm ấm với hai em bé xinh xắn. Hằng ngày, sau khi cuống cuồng lo cơm nước, bỉm sữa cho con, chị lại quay cuồng với đống sổ sách, hồ sơ ở công ty. Nhịp sống bận rộn dồn dập khiến chị Tiểu Mỹ thường xuyên rơi vào trạng thái kiệt sức, uể uải ngay từ khi vừa bước chân ra khỏi nhà.

Để tìm kiếm sự tỉnh táo và tự thưởng cho bản thân chút "năng lượng" tức thì, chị Tiểu Mỹ duy trì một thói quen buổi sáng suốt nhiều năm: Ghé qua quán quen mua một ly đồ uống ngọt đậm. Hôm thì là trà sữa béo ngậy đầy topping, hôm là cà phê sữa đá đóng chai ngọt lịm, có ngày lại là ly trà trái cây đậm vị đường. Với chị, cái vị ngọt ngào ấy là "liều thuốc cứu rỗi" tinh thần, giúp chị xốc lại năng lượng để gồng gánh cả công việc lẫn gia đình.

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Cho đến một ngày, khi đang tắm, chị vô tình chạm phải một cục nhỏ có thể "lăn lăn" ở ngực bên phải. Nó chỉ nhỏ như hạt đậu, ấn vào không hề có cảm giác đau đớn hay khó chịu. Nghĩ bụng mình còn trẻ lại khỏe mạnh, chị tặc lưỡi cho rằng đó chỉ là tắc tuyến sữa còn sót lại hoặc mụn nhọt thông thường.

Vài tháng sau, khi thấy khối u dường như to lên và vùng da quanh ngực hơi co rút nhẹ, chị Tiểu Mỹ mới đến bệnh viện kiểm tra. Kết quả sinh thiết như một sét đánh ngang tai: Chị đã mắc ung thư vú.

Cầm tờ kết quả trên tay, người mẹ trẻ sụp đổ hoàn toàn. Chị òa khóc nức nở ngay tại phòng khám: "Tại sao lại là tôi? Tôi không rượu bia, không thức khuya, gia đình không ai bị bệnh, lại cho cả 2 con bú sữa mẹ, sao tôi lại mắc ung thư khi mới 28 tuổi?".

Tội đồ giấu mặt sau vị ngọt ngào mỗi sáng

Trước sự bàng hoàng của bệnh nhân, bác sĩ Chen Rongjian, Giám đốc điều hành Trung tâm Phẫu thuật xâm lấn tối thiểu Bệnh viện Đa khoa Min Sing (Đài Loan, Trung Quốc) ngồi lại gỡ rối từng nút thắt trong lối sống của chị.

Khi nghe chị Tiểu Mỹ kể về thói quen nghiện đồ uống có đường mỗi sáng và chiều, bác sĩ Chen lặng người rồi lắc đầu xót xa. Bác sĩ "chỉ thẳng mặt" đây chính là yếu tố nguy cơ hàng đầu đẩy cơ thể người mẹ trẻ vào bi kịch.

Ông giải thích, việc nạp một lượng lớn đường tinh luyện và carbohydrate chế biến sẵn liên tục mỗi ngày sẽ khiến nồng độ đường huyết tăng vọt, kích hoạt các phản ứng viêm mãn tính âm thầm trong toàn bộ cơ thể. Tình trạng này kéo theo sự gia tăng bất thường của nồng độ insulin và hormone estrogen trong máu.

Sự mất cân bằng nội tiết tố kéo dài chính là "ngòi nổ" nguy hiểm nhất, kích thích các tế bào tuyến vú phân chia biến dạng và dần hóa ác tính. Rất nhiều nghiên cứu y khoa thế giới đã chứng minh, thói quen tiêu thụ đồ uống có đường liên quan trực tiếp đến việc tăng nguy cơ mắc ung thư vú, ung thư đại trực tràng và ung thư tuyến tụy.

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Chưa kể, vì vừa chăm con nhỏ vừa đi làm nên giờ giấc ăn uống, ngủ nghỉ của chị Tiểu Mỹ cũng rất thất thường, hay phải thức khuya tăng ca sau khi con ngủ. Chị không có thời gian vận động, thích đồ ngọt nên tăng cân nhiều sau sinh. Trong khi tất cả những yếu tố này đều làm tăng nguy cơ mắc ung thư vú.

Hiểu ra tất cả, chị ôm mặt khóc. Khi bình tĩnh lại, việc đầu tiên chị hỏi là "bệnh này có di truyền cho các con tôi không?", rồi mới tới làm thế nào để điều trị dứt điểm. Chị nói đau thế nào, tốn bao nhiêu chị cũng sẽ cố gắng chạy chữa. "Tôi không thể để các con tôi mất mẹ", chị nói.

4 tín hiệu cảnh báo ung thư vú phụ nữ tuyệt đối không được bỏ qua

Từ câu chuyện xót xa của chị Tiểu Mỹ, bác sĩ Chen Rongjian nhắc nhở chị em phụ nữ cần lắng nghe cơ thể và đi khám ngay nếu nhận thấy các dấu hiệu bất thường:

- Tiết dịch núm vú bất thường: Với phụ nữ sau sinh, việc tiết sữa sẽ giảm dần và dừng hẳn sau khi cai sữa. Nếu đột nhiên núm vú tiết dịch lạ, có màu bất thường hoặc kèm đau nhói, đó là dấu hiệu cảnh báo tuyến vú đang tổn thương.

- Xuất hiện khối u không đau: Khối u vú giai đoạn đầu thường nhỏ, bề mặt nhẵn và không hề gây đau đớn nên rất dễ bị ngó lơ. Bất kỳ hòn cục lạ nào ở vùng ngực cũng cần được bác sĩ kiểm tra ngay, tuyệt đối không đợi đến khi đau mới đi khám.

- Thay đổi màu sắc và bề mặt da vùng ngực: Làn da vùng ngực rất nhạy cảm. Nếu thấy da ngực xuất hiện các vùng không đều màu, nhăn nheo, sần sùi như vỏ cam hay co rút bất thường, bạn cần đi tầm soát sớm.

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- Sưng hạch ở vùng nách: Hạch nách sưng to là biểu hiện cảnh báo trực quan vì đây là khu vực dẫn lưu bạch huyết gần ngực nhất, ngầm báo hiệu tế bào bất thường đã tiến triển.

Ông nói thêm, nam giới cũng không nằm ngoài vùng "tấn công" của ung thư vú, nhưng tỷ lệ thấp hơn. Ung thư vú chịu tác động từ cả yếu tố bẩm sinh lẫn thói quen sinh hoạt. Để bảo vệ bản thân, tất cả mọi người, nhất là chị em phụ nữ cần chủ động thay đổi lối sống một cách toàn diện.

Chế độ ăn uống là mắt xích đầu tiên cần điều chỉnh bằng việc cắt giảm tối đa đồ uống có đường, thực phẩm chế biến sẵn, rượu bia và tăng cường thực phẩm tươi giàu chất chống oxy hóa. Đồng thời, việc kết hợp vận động thể chất ít nhất 30 phút mỗi ngày, tự kiểm tra ngực hàng tháng và tầm soát định kỳ chính là chìa khóa vàng giúp chủ động đẩy lùi căn bệnh này.

Nguồn và ảnh: Sohu, Woman.tvbs