Móng tay dài, cặn bẩn đầy kẽ khiến người phụ nữ loét giác mạc

Người phụ nữ 63 tuổi bị viêm loét giác mạc do nấm sau thời gian dài dùng bàn tay chưa sạch, móng tay nhiều cặn bẩn để dụi mắt.

Người phụ nữ 63 tuổi đến Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình trong tình trạng mắt phải đau nhức dữ dội, thị lực giảm nghiêm trọng. Bác sĩ xác định bà bị viêm loét giác mạc do nấm.

Trước đó, bà nhiều lần đến các cơ sở y tế khác nhau, sử dụng nhiều loại thuốc nhưng tình trạng không cải thiện. Ngược lại, tổn thương ở mắt ngày càng nặng.

Khi khai thác kỹ công việc và thói quen sinh hoạt, bác sĩ nhận thấy một yếu tố đáng chú ý. Người phụ nữ làm việc tại một xưởng sản xuất mắm thủ công, thường xuyên tiếp xúc với các chất hữu cơ. Bà có móng tay dài, nhiều cặn bẩn bám sâu ở các kẽ móng.

Theo bác sĩ, trong những môi trường như vậy, bàn tay và đặc biệt là vùng dưới móng có thể lưu giữ nhiều vi sinh vật nếu không được vệ sinh kỹ. Khi đưa tay lên dụi mắt, lau mồ hôi hoặc chạm trực tiếp vào mắt, những tác nhân này có thể theo tay tiếp xúc với bề mặt nhãn cầu.

Móng tay dài còn làm tăng nguy cơ gây những vết xước nhỏ trên kết mạc và giác mạc khi dụi mắt. Đây có thể trở thành “cửa ngõ” để vi khuẩn, nấm hoặc các tác nhân gây nhiễm trùng khác xâm nhập.

Bàn tay của nữ người bệnh đến khám vì đau mắt.

Không phải trường hợp nào cũng dẫn đến tổn thương nghiêm trọng, nhưng nhiễm trùng giác mạc có thể diễn tiến nhanh. Người bệnh có thể xuất hiện viêm loét, để lại sẹo giác mạc, giảm thị lực, thậm chí mất khả năng nhìn nếu không được điều trị kịp thời.

Bàn tay mỗi ngày tiếp xúc với rất nhiều nguồn có thể mang theo vi sinh vật như điện thoại, tay nắm cửa, tiền, đất, bụi, thực phẩm hay các chất hữu cơ. Vì vậy, một động tác tưởng như vô thức như dụi mắt cũng có thể đưa những tác nhân này đến vùng mắt.

Nguy cơ không chỉ đến từ việc dụi mắt. Dùng tay chưa sạch để nhỏ thuốc, tháo lắp kính áp tròng hoặc xử lý các vấn đề quanh mắt cũng có thể làm tăng khả năng nhiễm khuẩn.

Theo các bác sĩ, người có biểu hiện đau mắt, đỏ mắt, cộm, chảy nước mắt, sợ ánh sáng hoặc nhìn mờ cần được khám sớm, đặc biệt khi triệu chứng kéo dài hoặc tăng dần.

Không nên tự mua thuốc nhỏ mắt sử dụng trong thời gian dài khi chưa xác định nguyên nhân. Một số bệnh lý về mắt có biểu hiện ban đầu khá giống nhau nhưng cách điều trị hoàn toàn khác, trong đó việc sử dụng thuốc không phù hợp có thể khiến tổn thương tiến triển nặng hơn.

Phòng bệnh bắt đầu từ những việc rất đơn giản. Rửa tay bằng xà phòng, làm sạch lòng bàn tay, mu bàn tay, kẽ ngón, đầu ngón và vùng quanh móng. Móng tay cũng nên được cắt ngắn, giữ sạch, nhất là với người thường xuyên làm việc trong môi trường có đất, bụi, thực phẩm hoặc chất hữu cơ.

Sau khi lao động, cần vệ sinh tay kỹ trước khi chạm lên mặt và vùng mắt. Với phần kẽ móng có nhiều chất bẩn, có thể dùng bàn chải mềm phù hợp để làm sạch, tránh để cặn bám lâu ngày. Trước khi nhỏ thuốc, đeo hoặc tháo kính áp tròng hay chăm sóc vùng mắt, cần rửa tay sạch và lau khô.