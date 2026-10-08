Bệnh viện Nhi đồng 1 xác minh thông tin "bác sĩ từ chối khám cho trẻ đang sốt cao"

Một bài đăng trên Facebook phản ánh bác sĩ của Bệnh viện Nhi đồng 1 TPHCM lớn tiếng với mẹ của một bệnh nhi và từ chối khám cho bé dù đang sốt. Bài viết nhận hàng chục ngàn lượt tương tác và hơn 8 ngàn bình luận.

Theo nội dung bài đăng trên Facebook C.T.M., sự việc xảy ra sáng ngày 5-10, tại phòng khám E03.06 của Bệnh viện Nhi đồng 1 TPHCM.

Con của chị M. bị sốt cao, lờ đờ, nôn ói, phải chờ khoảng 60 phút mới đến lượt khám do rất đông bệnh nhi.

Tại phòng khám E03.06, bác sĩ T.T.T.T. (khoa Nội tổng quát) và chị M. nói chuyện qua lại, bác sĩ đã lớn tiếng, thậm chí từ chối khám bệnh cho con của chị, dù bé đang sốt cao.

Theo bài đăng, bác sĩ T. sau đó bỏ ra ngoài. Một điều dưỡng có mặt, đưa bệnh nhi sang phòng khác để khám, đồng thời xin lỗi chị M. nhưng chị không đồng ý. Chị đề nghị đối thoại với bác sĩ T. ngay thời điểm đó nhưng bác sĩ từ chối gặp.

“Tôi đã có một trải nghiệm vô cùng tồi tệ vì thái độ và hành vi của BS T.T.T.T.”, tài khoản C.T.M. viết.

Bài viết nhận được gần ba mươi ngàn lượt tương tác, hơn 8 ngàn lượt bình luận và hơn 2 ngàn lượt chia sẻ.

Chiều 7-10, Bệnh viện Nhi đồng 1 TPHCM cho biết đã tiến hành họp xác minh, đề nghị bác sĩ T. giải trình về vụ việc; đồng thời bệnh viện đã liên hệ với người nhà bệnh nhi.

Phía bệnh viện khẳng định bệnh nhi đã được thăm khám, xét nghiệm ngay tại thời điểm xảy ra sự việc mà không bị trì hoãn hay ảnh hưởng đến sức khoẻ. Cùng với đó, bộ phận chăm sóc khách hàng cũng có mặt và ghi nhận biên bản. Bệnh viện Nhi đồng 1 cho biết sẽ có thông tin phản hồi sớm nhất về vụ việc.



