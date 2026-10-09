Những sai lầm khiến tủ lạnh thành 'mồ chôn thực phẩm'

Việc đặt sai vị trí các loại thực phẩm trong tủ lạnh không chỉ gây bừa bộn mà còn có thể dẫn đến các vấn đề sức khỏe khá nghiêm trọng.

Không phải ngẫu nhiên mà tủ lạnh được chia thành nhiều khu vực, nhiều ngăn khác nhau. Mỗi ngăn, mỗi khu vực thích hợp với một loại thực phẩm nhất định.

Đáng tiếc là phần lớn mọi người đều không đánh giá đúng tầm quan trọng của việc này. Họ thường đặt thực phẩm vào trong tủ lạnh một cách ngẫu hứng. Điều này không chỉ khiến tủ lạnh không thể phát huy tối đa chức năng bảo quản, mà còn khiến đồ ăn, thức uống trở nên biến chất, mất chất và gây độc.

Tủ lạnh được chia thành nhiều ngăn, nhiều khu vực khác nhau vì mục đích nhất định.

Ngăn đá

Đây là nơi có nhiệt độ thấp nhất, dùng để bảo quản thực phẩm lâu dài.

Kệ chính: Dùng chứa các loại thịt, cá, hải sản tươi sống cần để lâu, thực phẩm đông lạnh đóng gói (khoai tây chiên, kem...).

Cửa tủ lạnh ngăn đá: Nhiệt độ khu vực này dễ biến động nhất khi mở cửa. Nơi đây thích hợp để các loại hạt khô, đá viên, hoặc các thực phẩm đã chế biến sẵn được cấp đông.

Ngăn mát

Kệ trên cùng: Nơi đây thường có nhiệt độ cao hơn so với những kệ dưới. Do đó, vị trí này phù hợp để chứa các loại thực phẩm đã nấu sẵn hoặc thực phẩm không cần hâm nóng ở nhiệt độ cao.

Để đồ ăn nấu sẵn ở ngăn trên cùng giúp chúng được an toàn, tránh việc bị rò rỉ hoặc ảnh hưởng bởi các loại thực phẩm khác. Hơn nữa, kệ trên thường là khu vực nổi bật nhất, người sử dụng dễ dàng nhìn thấy và xử lý trước những món đồ đã được chế biến, tránh tình trạng bị quên hoặc do không nhìn thấy mà để thức ăn bị lâu và hỏng.

Các loại thực phẩm ăn liền, bánh ngọt, sữa chua, các loại nước giải khát cũng nên được đặt ở kệ trên cùng trong ngăn mát.

Kệ giữa: Sữa tươi, trứng, các sản phẩm từ sữa (phô mai, bơ) thích hợp để ở vị trí này. Lưu ý, không nên để sữa ở cánh cửa tủ vì nhiệt độ ở đó không đủ lạnh để giữ sữa tươi lâu.

Kệ dưới cùng: Đây là nơi lạnh nhất ngăn mát , dành riêng cho thịt, cá tươi sống dùng trong ngày. Bạn bắt buộc phải để chúng trong hộp kín hoặc bọc chặt bằng màng bọc thực phẩm để tránh nước thịt nhỏ giọt gây nhiễm khuẩn chéo sang các ngăn khác.

Sai lầm của nhiều người là để sữa tươi ở cánh cửa tủ lạnh.

Hộc tủ kéo (ngăn rau củ)

Khu vực này được thiết kế để giữ độ ẩm, giúp rau củ không bị héo. Nếu có hai hộc riêng biệt, một bên nên được sử dụng để rau xanh, một bên để trái cây. Không để chung rau và trái cây vì một số loại quả như chuối, táo tiết ra khí ethylene làm rau nhanh bị nát, úa.

Cánh cửa tủ ngăn mát

Vì thường xuyên mở ra mở vào, khu vực này chỉ nên chứa các thực phẩm có chất bảo quản tự nhiên hoặc khó hư hỏng như: Các loại nước sốt, gia vị (tương ớt, tương cà, sốt mayonnaise, nước mắm), nước lọc đóng chai, nước trái cây đóng hộp, các loại mứt...

Các mẹo nhỏ giúp sử dụng tủ lạnh an toàn

Quy tắc 70%: Chỉ chứa tối đa 70% dung tích tủ, để lại các khoảng trống để không khí lạnh đối lưu đều khắp các ngăn.

Nguyên tắc FIFO (vào trước - ra trước): Thực phẩm mua trước hoặc có hạn sử dụng ngắn hơn hãy xếp ra phía ngoài để dùng trước.

Đợi nguội mới cho vào tủ: Thức ăn nóng cho ngay vào tủ sẽ làm tăng nhiệt độ đột ngột, khiến tủ lạnh phải gồng lên chạy quá tải và làm các thực phẩm xung quanh dễ bị thiu.

Vệ sinh định kỳ: Lau tủ 1-2 tháng/lần để khử mùi và triệt tiêu vi khuẩn tích tụ.

Tủ lạnh cần phải được vệ sinh định kỳ.

Các loại thực phẩm không nên để trong tủ lạnh

Tủ lạnh là nơi bảo quản, giúp kéo dài thời gian sử dụng của thực phẩm. Tuy nhiên, có những loại rau củ quả tốt hơn hết là nên để bên ngoài.

Cà chua

Cà chua là một trong những loại quả phổ biến trong bữa ăn hàng ngày, có giá trị dinh dưỡng cao và chứa nhiều vitamin, khoáng chất cùng các chất chống ôxy hóa. Tuy nhiên, việc bảo quản cà chua không đúng cách có thể làm giảm chất lượng của nó.

Một trong những lời khuyên phổ biến từ các chuyên gia dinh dưỡng là không nên bảo quản cà chua trong tủ lạnh. Nhiệt độ thấp có thể ảnh hưởng đến hương vị và kết cấu của quả.

Theo một nghiên cứu, cà chua được bảo quản trong tủ lạnh có thể mất đi hương vị tự nhiên, giảm mùi vị, khiến cà chua trở nên nhạt và ít ngọt hơn. Mặt khác, khi bảo quản cà chua trong tủ lạnh, các tế bào của quả cà chua sẽ bị tổn thương, làm cho chúng trở nên mềm, nhũn và dễ bị thối.

Nhiệt độ lạnh của tủ lạnh cũng có thể làm giảm hàm lượng lycopene - một chất chống ôxy hóa mạnh có trong cà chua, có tác dụng bảo vệ tế bào và giảm nguy cơ mắc các bệnh mãn tính.

Cà chua nên được bảo quản tại nơi khô ráo và thoáng mát, tránh ánh sáng trực tiếp. Cách làm này không chỉ giữ được hương vị tự nhiên của cà chua mà còn giúp bảo tồn giá trị dinh dưỡng của chúng lâu dài hơn.

Cà chua không thích hợp để trong tủ lạnh.

Khoai tây

Bạn tuyệt đối không nên để khoai tây sống còn nguyên vỏ vào ngăn mát tủ lạnh. Khi ở nhiệt độ thấp dưới 6°C, toàn bộ tinh bột trong khoai tây sống sẽ chuyển hóa thành đường khử. Điều này khiến khoai có vị ngọt bất thường, khi nấu thịt khoai bị sượng sần, đổi màu sậm hoặc đen đen nhìn mất thẩm mỹ.

Khi lượng đường chuyển hóa này được đem đi nấu ở nhiệt độ cao (như chiên, nướng, rán), chúng sẽ phản ứng với axit amin asparagine và tạo ra chất Acrylamide. Đây là một hợp chất hóa học có nguy cơ gây ung thư cao theo cảnh báo y tế.

Nếu lỡ gọt khoai tây nhiều mà chưa dùng hết, bạn hãy ngâm khoai ngập trong một bát nước lạnh rồi cất vào ngăn mát tủ lạnh và chỉ nên dùng trong vòng 24 giờ. Các món canh, khoai tây nghiền hoặc khoai tây đã luộc chín cần đợi nguội hẳn, bọc kín bằng hộp thủy tinh/nhựa rồi để ngăn mát và dùng càng sớm càng tốt.

Cách bảo quản khoai tây tốt nhất là nên để trong túi lưới thoáng khí và để ở góc khô, mát mẻ, tránh ánh sáng trực tiếp chiếu vào.

Tuyệt đối không nên bỏ khoai tây trong tủ lạnh.

Hành tây

Không nên để hành tây còn sống nguyên củ vào tủ lạnh. Nhiệt độ lạnh và hơi ẩm kích thích tinh bột bên trong củ hành chuyển hóa thành đường nhanh hơn, làm hành tây bị mất đi độ giòn, trở nên mềm, sũng nước, rỗng xốp và rất nhanh mọc mầm hoặc thối rữa.

Độ ẩm cao trong tủ lạnh là môi trường lý tưởng để các bào tử nấm mốc ký sinh trên vỏ hành phát triển. Thêm vào đó, mùi hăng nồng đặc trưng của hành tây nguyên củ sẽ lan tỏa, bám chặt vào các thực phẩm nhạy cảm vị như sữa, bánh ngọt, thịt hoặc các món ăn chín khác.

Hãy đặt hành tây ở những nơi tối, khô ráo và thông thoáng (như giỏ lưới, rổ mây hoặc túi giấy đục lỗ). Tránh tuyệt đối việc để chung hành tây với khoai tây vì khoai tây tiết hơi nước và khí ethylene sẽ khiến hành tây thối nhũn cực kỳ nhanh.

Dưa leo

Không nên để dưa leo trực tiếp trong tủ lạnh nếu bạn chỉ bảo quản theo cách thông thường, vì dưa leo rất nhạy cảm với nhiệt độ thấp. Khi để ở môi trường quá lạnh (dưới 10°C), dưa leo dễ bị “bỏng lạnh”, khiến vỏ bị nhăn nheo, phần ruột bên trong rữa nước, mềm nhũn và nhanh hỏng hơn so với khi để ở nhiệt độ phòng.

Cách bảo quản dưa leo tốt nhất là gói nó bằng giấy báo hoặc giấy bếp và đặt ở góc bếp mát lạnh.

Bỏ dưa leo trong tủ lạnh càng dễ hỏng.

Tỏi

Không nên bỏ tỏi sống nguyên củ vào tủ lạnh. Nhiệt độ lạnh sẽ “đánh thức” củ tỏi, khiến chúng nảy mầm. Dù tỏi mọc mầm không sinh độc tố như khoai tây, nhưng nó sẽ làm nhánh tỏi bị teo tóp, xốp rỗng, mất đi vị cay nồng và lượng dưỡng chất quan trọng.

Hơi ẩm trong tủ tích tụ trên lớp vỏ khô làm tỏi bị mềm nhũn, sinh nấm mốc đen. Ngoài ra, mùi tỏi sẽ ám rất nặng lên các thực phẩm nhạy cảm vị xung quanh như sữa, bơ, bánh ngọt.

Cách bảo quản tỏi tốt nhất là ở nhiệt độ phòng, đặt trong rổ thoáng khí, giỏ lưới hoặc túi giấy đục lỗ, tránh ánh nắng trực tiếp. Cách này giúp tỏi tươi ngon trong vài tháng liền

Đối với tỏi đã bóc sẵn hoặc băm nhỏ, bạn bắt buộc phải bỏ vào trong tủ lạnh. Tuy nhiên, bạn nên cho vào hộp thủy tinh hoặc túi nhựa kín. Việc đậy kín là bắt buộc để ngăn vi khuẩn xâm nhập và tránh mùi tỏi bay ra ngoài.