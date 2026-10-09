Bé 8 tuổi suýt mất mạng vì được bố mẹ thường xuyên cho ăn món "vạn người mê" thay cơm

Một bé trai 8 tuổi suýt mất mạng vì suy thận cấp sau thời gian dài được bố mẹ cho ăn và uống một món "vạn người mê". Đến khi bác sĩ nói ra nguyên nhân, cả gia đình ở Trung Quốc lặng người.

Mới đây, cậu bé 8 tuổi tên Tiểu Bảo (tên đã thay đổi) sống ở Hà Nam Trung Quốc nhập viện trong tình trạng toàn thân sưng húp, mi mắt phù nề nặng, cơ thể tím tái và khó thở dữ dội do suy thận cấp chuyển biến chứng suy tim nguy cấp.

Các bác sĩ xác định em bị suy thận cấp, kéo theo biến chứng tim mạch nghiêm trọng. Sau quá trình cấp cứu, tính mạng của cậu bé được giữ lại, nhưng chức năng thận bị tổn thương nặng và em phải tiếp tục điều trị lâu dài.

Sau khi thăm khám điều trị và khai thác tiền sử bệnh, bác sĩ chuyên khoa thận Yang Ying không khỏi xót xa. Khi nghe gia đình kể về thói quen ăn uống của con, ông thẳng thắn cảnh báo: "Bố mẹ chiều con quá đôi khi lại vô tình làm hại con."

Bé trai 8 tuổi nhập viện vì thường xuyên ăn món khoái khẩu là đồ uống ngọt và đồ chiên rán. Ảnh minh họa: ETtodday.

Theo lời người mẹ, Tiểu Bảo vốn không thích uống nước lọc vì cho rằng nước "nhạt". Mỗi khi con không chịu uống, bố mẹ lại chiều theo bằng cách mua trà sữa và các loại đồ uống có đường.

Không chỉ vậy, những món ăn nhanh như gà rán, khoai tây chiên cũng thường xuyên xuất hiện trong thực đơn của cậu bé.

Theo China News.cha mẹ nghĩ con còn nhỏ, thỉnh thoảng chiều con một chút sẽ không đáng ngại. Nhưng việc những lựa chọn này trở thành thói quen kéo dài lại là câu chuyện hoàn toàn khác.

Trà sữa, nước ngọt không thể thay thế nước lọc

Trà sữa và các loại đồ uống có đường thường chứa lượng đường đáng kể. Nếu trẻ uống thường xuyên, đặc biệt là dùng thay nước lọc, lượng đường và năng lượng nạp vào cơ thể có thể tăng cao.

Thói quen này về lâu dài có thể góp phần làm tăng nguy cơ thừa cân, béo phì và các vấn đề chuyển hóa. Đây đều là những yếu tố có thể ảnh hưởng bất lợi đến sức khỏe tim mạch và thận.

Vì vậy, nước lọc nên là lựa chọn chính để bổ sung nước cho trẻ. Trà sữa, nước ngọt và các loại đồ uống nhiều đường chỉ nên dùng ở mức hạn chế.

Gà rán, khoai tây chiên: ngon miệng nhưng nhiều muối và chất béo

Đồ ăn chiên rán thường chứa nhiều năng lượng, chất béo và natri. Nếu trẻ ăn thường xuyên, chế độ dinh dưỡng dễ trở nên mất cân bằng.

Đặc biệt, lượng muối cao trong khẩu phần có thể góp phần làm tăng huyết áp. Huyết áp cao kéo dài lại là một trong những yếu tố nguy cơ gây tổn thương thận.

Điều đó không có nghĩa trẻ phải tuyệt đối tránh mọi món ăn yêu thích. Điều quan trọng là cha mẹ cần kiểm soát tần suất, khẩu phần và ưu tiên thực phẩm tươi, ít chế biến trong bữa ăn hằng ngày.

3 thói quen uống nước cha mẹ cần tránh

Dùng nước ngọt, trà sữa hoặc nước ép thay nước lọc: Nhiều phụ huynh cho rằng nước ép trái cây là lựa chọn lành mạnh hơn nước ngọt. Tuy nhiên, nước ép vẫn chứa đường tự nhiên và khi uống với lượng lớn, trẻ có thể nạp vào cơ thể khá nhiều đường. Trái cây nguyên quả thường là lựa chọn tốt hơn vì cung cấp thêm chất xơ.

Tự ý cho trẻ uống nước điện giải khi không cần thiết: Dung dịch bù điện giải có vai trò quan trọng trong những trường hợp mất nước như tiêu chảy, nôn ói hoặc theo hướng dẫn của nhân viên y tế. Cha mẹ không nên tự ý sử dụng kéo dài cho trẻ khỏe mạnh.

Chủ quan với nguồn nước uống: Nước dành cho trẻ cần đảm bảo an toàn vệ sinh. Gia đình nên sử dụng nguồn nước đạt tiêu chuẩn, bảo quản đúng cách và tránh những sản phẩm đóng chai không rõ nguồn gốc. Nếu sử dụng nước đun sôi, cần bảo quản sạch sẽ và dùng trong thời gian phù hợp.

Những dấu hiệu bất thường ở trẻ cha mẹ không nên bỏ qua

Bệnh thận ở trẻ đôi khi diễn biến âm thầm. Khi nhận thấy những biểu hiện bất thường dưới đây, cha mẹ nên đưa trẻ đi khám thay vì tự theo dõi kéo dài:

Mí mắt hoặc chân tay bị phù: đặc biệt là tình trạng sưng phù bất thường vào buổi sáng hoặc phù kéo dài.

Nước tiểu thay đổi: nước tiểu có màu đỏ, nâu hoặc bất thường; tiểu ít rõ rệt; nước tiểu nhiều bọt kéo dài.

Trẻ mệt mỏi, chán ăn: kèm buồn nôn, nôn hoặc xanh xao kéo dài.

Các triệu chứng đường tiết niệu: tiểu buốt, tiểu rắt, đau vùng lưng hoặc hông, đặc biệt khi đi kèm sốt.

Những biểu hiện này không đồng nghĩa chắc chắn trẻ mắc bệnh thận, nhưng có thể là dấu hiệu cần được bác sĩ kiểm tra.