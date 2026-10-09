Để bổ sung canxi, hãy luân phiên ăn 7 món dễ làm này: Đủ món thịt, rau và canh mà hiệu quả hơn nước hầm xương

Đây là 7 món ăn có thể giúp bạn bổ sung canxi cho cơ thể, đặc biệt khi nhà có người già và trẻ nhỏ - những đối tượng rất cần bổ sung canxi để phát triển chiều cao và củng cố hệ xương khớp.

Nhiều bậc phụ huynh, khi con cái bước vào giai đoạn tăng trưởng nhanh, bắt đầu nấu những món ăn có nước hầm xương đặc, sánh mịn mỗi ngày, tin rằng nước hầm càng thì càng giàu canxi. Tuy nhiên, canxi trong xương không thể được chiết xuất trong quá trình nấu nước hầm. Một bát nước hầm này chứa ít canxi hơn một ngụm sữa nhỏ, và tiêu thụ quá nhiều có thể dẫn đến tích tụ mỡ, khó tiêu và thiếu hụt chất dinh dưỡng. Cách bổ sung canxi hiệu quả nhất là thông qua các bữa ăn tự nấu hàng ngày. Các nguyên liệu giàu canxi kết hợp với phương pháp nấu nướng cân bằng đảm bảo hấp thụ canxi tốt và hấp dẫn trẻ em. Dưới đây là 7 món ăn để luân phiên nấu, mỗi ngày một lựa chọn khác nhau, và chúng hiệu quả hơn gấp 10 lần so với việc uống nước hầm xương:

1. Ngồng tỏi xào trứng

Nguyên liệu: 1 bó ngồng tỏi, 3 quả trứng, muối, tinh chất cốt gà, nước tương, dầu hào, bột ngũ vị hương và dầu ăn.

Cách làm món ngồng tỏi xào trứng

Rửa sạch ngồng tỏi và cắt thành từng đoạn nhỏ. Đánh tan trứng, thêm một chút muối và tinh chất cốt gà, trộn đều. Đổ dầu vào chảo, chiên trứng cho đến khi đông lại thì dùng phới xào đều thành các miếng nhỏ, rồi lấy ra, để riêng. Cho thêm một ít dầu vào chảo và xào ngồng tỏi. Khi ngồng tỏi gần chín, đổ trứng vào, thêm một ít nước tương, dầu hào và bột ngũ vị hương. Sau đó nêm thêm chút muối cho vừa ăn. Đảo nhanh và món ăn đã sẵn sàng để thưởng thức.

2. Canh cà chua, cải thảo non và thịt bò

Nguyên liệu: 2 quả cà chua chín, 1 cây cải thìa non, 150g thịt bò mềm, gừng băm nhỏ, hành lá thái nhỏ, muối, tiêu trắng, nước tương, tinh bột bắp và một ít dầu ăn.

Cách nấu canh cà chua, cải thảo non và thịt bò

Thái thịt bò thành những lát mỏng đều nhau, cắt ngang thớ rồi cho vào bát. Cho thêm một ít gừng băm, nửa thìa nước tương, một ít tiêu trắng và một thìa bột bắp vào thịt bò thái lát. Nhỏ vài giọt dầu ăn, trộn đều và ướp trong 10 phút để giữ độ ẩm và khử mùi tanh. Khía hình chữ X trên đỉnh quả cà chua, chần qua nước sôi, vỏ sẽ dễ dàng bóc ra, giúp cà chua có kết cấu mịn hơn. Bóc vỏ cà chua và cắt thành miếng nhỏ để dễ dàng nấu chín cho đến khi chúng tiết ra nước. Rửa sạch cải thìa non, cắt thành từng dải rộng, rồi tách riêng phần thân và lá.

Cho một ít dầu vào chảo, thêm cà chua thái miếng vào và đảo liên tục trên lửa vừa nhỏ. Từ từ xào cà chua cho đến khi chúng tiết ra tinh dầu màu đỏ và sánh lại thành dạng sệt, cà chua mềm hoàn toàn và nước dùng đậm đà hơn. Thêm đủ nước, đun sôi trên lửa lớn và nấu trong 2 phút để làm nước dùng cà chua chua ngọt. Cho phần thân cải thìa non vào và nấu trong 1 phút cho đến khi chín tái. Thêm lá cải thìa non vào và nấu thêm 30 giây nữa.

Hạ nhỏ lửa và cho từng lát thịt bò đã ướp vào, không cho tất cả vào cùng một lúc. Cho các lát thịt vào nồi và để yên cho chúng định hình. Nhẹ nhàng ấn chúng xuống để tránh chúng dính vào nhau. Đun nhỏ lửa ở mức trung bình trong 1.5 phút, cho đến khi thịt bò chín kỹ và đổi màu. Không nên nấu quá chín để tránh làm thịt bị dai. Thêm muối và một chút tiêu trắng cho vừa ăn. Khuấy đều để các hương vị hòa quyện, rắc hành lá thái nhỏ lên trên, sau đó tắt bếp và dọn ra ăn.

3. Món tráng miệng từ củ năng hoa mộc

Nguyên liệu: 10 củ năng, 50g táo đỏ, kỷ tử, tinh bột củ sen, đường phèn tùy khẩu vị, hoa mộc khô tùy khẩu vị

Cách làm món tráng miệng từ củ năng hoa mộc

Làm sạch củ năng, bóc vỏ và cắt thành từng miếng nhỏ. Cho táo đỏ, kỷ tử và tinh bột củ sen vào nửa bát nước và khuấy đều. Bạn có thể dùng bất kỳ loại tinh bột củ sen nào, kể cả loại không vị. Nếu không có tinh bột củ sen, bạn có thể dùng tinh bột ngô, tinh bột khoai lang hoặc tinh bột khoai tây thay thế. Cho củ năng đã thái nhỏ và nước vào nồi, thêm một ít đường phèn, đun sôi trên lửa lớn, sau đó giảm lửa xuống mức trung bình và tiếp tục nấu trong 10 phút. Đổ hỗn hợp tinh bột củ sen đã chuẩn bị vào nồi, vừa đổ vừa khuấy đều, tiếp tục đun sôi trong 2 hoặc 3 phút, sau đó tắt bếp. Rắc thêm hoa mộc khô hoặc cho một thìa đường mộc vào, khuấy đều.

4. Sườn heo hầm hạt dẻ

Nguyên liệu: 500g sườn heo, 250g hạt dẻ tươi, gừng thái lát, gốc hành lá, nước tương, nước tương đen, rượu nấu ăn, đường phèn, muối, dầu ăn.

Cách làm món sườn heo hầm hạt dẻ

Cắt sườn heo thành từng miếng nhỏ, chần sơ trong nước với gừng thái lát và rượu nấu ăn, hớt bọt, vớt ra, rửa sạch và để ráo; bóc vỏ ngoài và lớp màng trong của hạt dẻ. Cho một ít dầu vào chảo và đun nóng, sau đó xào sườn trên lửa vừa cho đến khi bề mặt hơi vàng. Phi thơm gừng thái lát và hành lá, sau đó cho rượu nấu ăn, nước tương, một ít nước tương đen và đường phèn vào. Xào cho đến khi nước sốt có màu vàng nâu. Đổ nước nóng vào sao cho ngập các nguyên liệu, đun sôi trên lửa lớn, sau đó giảm lửa nhỏ và ninh trong 35 phút. Thêm hạt dẻ vào và đun nhỏ lửa thêm 20 phút nữa cho đến khi hạt dẻ mềm và nhuyễn. Nêm muối vừa ăn và đun trên lửa lớn cho đến khi nước sốt sánh lại.

5. Cần tây xào thịt heo

Nguyên liệu: Thịt nạc vai, cần tây, tỏi băm, nước tương, dầu hào, muối, một ít mỡ heo.

Cách nấu món cần tây xào thịt heo

Thái thịt nạc vai thành các lát mỏng, cho vào bát, thêm nước tương, dầu hào rồi trộn đều. Ướp thịt trong khoarg 15 phút. Cho mỡ vào chảo, sau đó phi thơm tỏi băm rồi thêm thịt nạc vào xào đến khi đổi màu. Sau đó cho nước tương vào xào đến khi dậy mùi thơm để thịt có màu đẹp. Cho rau cần tây vào chảo, xào trên lửa lớn, sau đó thêm dầu hào và lượng muối vừa đủ. Xào cho đến khi cần tây chín mềm, sau đó là có thể dọn ra ăn.

6. Súp lơ xào trứng

Nguyên liệu: 500g súp lơ trắng, 3 quả trứng, dầu ăn và muối vừa đủ, 1 cọng hành lá, 1 lát gừng, 2 tép tỏi.

Các nấu món súp lơ xào trứng

Tách súp lơ thành những bông nhỏ và ngâm trong nước muối loãng khoảng 10 phút. Mặc dù súp lơ rất bổ dưỡng, nhưng nó thường chứa dư lượng thuốc trừ sâu và dễ thu hút côn trùng. Do đó, ngâm súp lơ trong nước muối vài phút trước khi ăn sẽ giúp loại bỏ côn trùng và dư lượng thuốc trừ sâu. Đập trứng vào bát và dùng đũa đánh cho đến khi nổi bọt. Đánh đều trứng cho đến khi hỗn hợp đồng nhất. Cắt nhỏ hành lá, thái sợi gừng và thái lát tỏi.

Đun sôi nước trong nồi, thêm một chút muối, rồi chần súp lơ cho đến súp lơ chín tới. Vớt súp lơ ra thả vào chậu nước lạnh để làm nguội, sau đó vớt ra để ráo và để riêng. Làm nóng dầu trong chảo, đổ trứng đã đánh vào và dàn đều. Khi trứng đông lại, dùng phới dẹt xào cho đến khi trứng chín mềm, tạo thành các miếng nhỏ. Lấy trứng ra, để riêng. Cho thêm một ít dầu vào chảo, sau đó cho hành lá thái nhỏ, gừng băm nhỏ và tỏi thái lát vào xào thơm. Cho súp lơ vào đảo khoảng 1 phút. Súp lơ đã chín nên không cần đảo quá lâu. Cho trứng, muối vào, đảo nhanh trên lửa lớn cho đến khi hỗn hợp đều, tắt bếp và dọn ra ăn.

7. Thịt viên hấp đậu nành

Nguyên liệu: Thịt lợn băm, đậu nành tươi, gừng, hành lá thái nhỏ, muối, nước tương, tinh bột bắp.

Cách làm món thịt viên hấp đậu nành

Cho gừng băm, một ít nước tương, muối và tinh bột vào thịt băm. Thêm từng chút nước một, khuấy đều theo cùng một hướng cho đến khi hỗn hợp sệt lại. Nặn hỗn hợp thành những viên thịt có kích thước vừa phải. Rửa sạch đậu nành và trải đều ở đáy bát. Sau đó xếp các viên thịt lên trên đậu nành. Cho một ít nước vào bát, hấp cách thủy trong 25 phút, sau đó rắc hành lá thái nhỏ lên trên để tăng thêm hương thơm.

Trên đây là 7 món ăn có thể giúp bạn bổ sung canxi cho cơ thể, đặc biệt khi nhà có người già và trẻ nhỏ - những đối tượng rất cần bổ sung canxi để phát triển chiều cao và củng cố hệ xương khớp. Những món ăn này đều đơn giản, dễ nấu và sử dụng toàn nguyên liệu quen thuộc.