Phụ nữ nên ăn món này thường xuyên: Ngon hơn thịt, nấu dễ lại giúp bổ sung canxi, tăng cường hệ miễn dịch

Món này không chỉ giàu canxi và dinh dưỡng mà còn vô cùng ngon miệng. Lớp vỏ giòn tan của đậu phụ bao bọc phần bên trong mềm mại, đậm đà hương vị. Điều tuyệt vời nhất là nó bổ dưỡng gấp 10 lần thịt, mà giá chỉ có vài chục nghìn - quá hời!

Khi bước vào tuổi trung niên, cơ thể con người giống như những cỗ máy đã hoạt động nhiều năm, cần được bảo dưỡng cẩn thận hơn. Điều này đặc biệt đúng với phụ nữ, những người có chức năng thể chất không còn tốt như trước khi sinh và nuôi dạy con cái. Tuy nhiên, nhiều phụ nữ quen sống tiết kiệm và luôn cảm thấy cần phải dành dụm tiền. Họ nghĩ rằng nếu chồng con không ở nhà, họ có thể ăn bất cứ thứ gì tìm được.

Thực tế thì hoàn toàn ngược lại. Phụ nữ trung niên đang ở giai đoạn mà các chức năng thể chất bắt đầu suy giảm. Họ có thể không nhận đủ canxi, hệ miễn dịch suy yếu, thiếu năng lượng và trông thiếu sức sống. Hôm nay tôi sẽ chia sẻ một món ăn tuyệt vời dành cho chị em trong bữa cơm mùa thu - đậu phụ kho nấm nhung hươu. Món này không chỉ giàu canxi và dinh dưỡng mà còn vô cùng ngon miệng. Lớp vỏ giòn tan của đậu phụ bao bọc phần bên trong mềm mại, đậm đà hương vị. Điều tuyệt vời nhất là nó bổ dưỡng gấp 10 lần thịt, mà giá chỉ có vài chục nghìn - quá hời!

Hàm lượng polysaccharid trong nấm nhung hươu cao hơn 30% so với nấm hương thông thường, và chúng có độ giòn độc đáo mà các loại nấm khác không có. Ngay cả khi nấu lâu, chúng vẫn giữ được độ giòn và hương thơm tươi mát, trở thành lựa chọn hoàn hảo để bồi bổ cơ thể mà không gây cảm giác ngấy trong mùa thu khô hanh.

Đậu phụ - một thực phẩm thiết yếu cho sức khỏe hàng ngày, rất giàu protein đậu nành và canxi. Vào mùa thu, người ta thường dễ bị suy yếu tỳ vị. Do đó ăn đậu phụ, dễ tiêu hóa và cung cấp đủ chất dinh dưỡng. Khi hai thành phần này kết hợp với nhau, hương vị và kết cấu được tăng cường, tạo nên một sự kết hợp hoàn hảo theo kiểu 1+1>3.

Ngay dưới đây, chúng ta cùng theo dõi công thức nấu món ăn này nhé, đảm bảo bạn sẽ thành công ngay cả khi mới học nấu ăn.

Rửa sạch nấm nhung hươu tươi và cắt nhỏ. Khi mua nấm nhung hươu, đừng chọn những cây quá trắng. Những cây có màu nâu nhạt và không bị dính tay sẽ tươi ngon hơn. Nếu không có nấm nhung hươu tươi, bạn có thể mua loại nấm khô rồi ngâm cho nở mềm.

Cắt đậu phụ thành những khối vuông 2cm. Cho một ít dầu vào chảo và chiên đậu phụ cho đến khi vàng đều các mặt. Chiên đậu phụ trước sẽ giúp đậu phụ không bị nát khi nấu và cũng tạo ra mùi thơm caramel.

Cho một ít dầu vào chảo, thêm tỏi băm và ớt ngọt đỏ thái hạt lựu rồi xào thơm. Sau đó cho nấm nhung hươu vào và xào nhanh trên lửa lớn trong 30 giây để nấm dậy mùi thơm.

Thêm 1 muỗng canh nước tương và 1 muỗng canh dầu hào rồi đảo đều. Thêm nửa bát bột bắp pha nước, trộn đều rồi đun sôi.

Cho đậu phụ đã chiên vào, nếm thử độ mặn, thêm chút muối và tinh chất cốt gà để tăng hương vị. Đậy nắp nồi lại và đun nhỏ lửa trong 3 phút. Cuối cùng, tăng lửa lớn để làm đặc nước sốt, rắc hành lá thái nhỏ lên trên, và thế là xong! Toàn bộ quá trình chỉ mất 10 phút - đơn giản và ngon miệng!

Món ăn này không giống như những món thịt nặng nề; nó rất dễ chịu khi ăn vào mùa thu, giúp làm dịu cổ họng. Gió mùa thu khô hanh, ăn quá nhiều đồ ăn nhiều dầu mỡ, hoặc đồ bổ với mong muốn "giữ gìn sức khỏe mùa thu" thực ra chỉ làm gánh nặng cho lá lách và dạ dày. Hương vị đơn giản, tươi mát của món ăn này, không quá nồng hay nặng nề, hoàn toàn phù hợp với tính chất bổ dưỡng của mùa thu. Bạn hãy nấu cho gia đình thưởng thức nhé!