Bài post hơn 5000 like, gần 2000 bình luận của Bệnh viện Nhi đồng 1

Liên quan đến vụ "bác sĩ từ chối khám cho trẻ đang sốt cao", Bệnh viện Nhi đồng 1 mới đây đã có chia sẻ đến người dân.

Trước thông tin, "bác sĩ từ chối khám cho trẻ đang sốt cao", sau khi tiến hành xác minh, Bệnh viện Nhi đồng 1 mới đây gửi thông báo đến người dân:

"Bệnh viện Nhi Đồng 1 trân trọng ghi nhận sự quan tâm của gia đình và cộng đồng đối với phản ánh về quá trình khám cho một bệnh nhi ngày 05/10/2026.

Chúng tôi thấu hiểu sự lo lắng của gia đình khi trẻ đang không khỏe và rất tiếc vì việc giao tiếp giữa bác sĩ và thân nhân bệnh nhi tại phòng khám đã mang đến trải nghiệm chưa như mong đợi. Bệnh viện đã rà soát quá trình thăm khám trẻ và đã có buổi làm việc trên tinh thần cởi mở, cầu thị với người nhà để giải quyết tất cả những nội dung gia đình đã đăng tải.

Theo kết quả xác minh, trẻ đã được tiếp nhận, sàng lọc trước đó tại phòng Lọc bệnh Cấp cứu để đánh giá tình trạng bệnh. Khi ghi nhận trẻ sốt, nhân viên y tế đã xử trí hạ sốt trước, kiểm tra dấu hiệu sinh tồn ổn định và ghi nhận phiếu chuyển tình trạng bé cần đăng kí khám chuyên khoa để tiếp tục thăm khám, theo dõi.

Theo tường trình của bác sĩ, vào thời điểm xảy ra sự việc, phòng khám đang tiếp nhận các bệnh nhi theo thứ tự và đồng thời trả kết quả xét nghiệm cho những trẻ đã khám trước. Người nhà đưa trẻ vào phòng ngồi chờ với lý do trẻ mệt và khu vực đợi ở bên ngoài đông người. Bác sĩ đã yêu cầu gia đình chờ bên ngoài để bảo đảm không gian thăm khám cho các bệnh nhi trong phòng vì còn khoảng 3-4 trẻ sẽ vào khám sau khi có kết quả xét nghiệm. Tuy nhiên do đang khám bệnh nhân đông, bác sĩ đã chưa giải thích đầy đủ cho cho gia đình để hiểu và cảm thấy thoải mái với đề nghị này.

Khi đến lượt trẻ, bác sĩ gọi tên để xác nhận đúng người bệnh theo đúng quy trình trước khi khám. Đây là bước cần thiết nhằm bảo đảm an toàn trong thăm khám và kê đơn. Tuy nhiên do cách giao tiếp của bác sĩ thời điểm đó đã khiến người nhà cảm thấy chưa được hỏi trực tiếp nên đã chưa phản hồi lại, dẫn đến cuộc trao đổi sau đó có khuynh hướng căng thẳng hơn. Qua sự việc trên, bản thân bác sĩ cũng nhận thấy cần phải kiểm soát cảm xúc tốt hơn, đồng thời dành nhiều thời gian để tư vấn, giải thích cho thân nhân để tránh những tình huống tương tự.

Theo giải trình của bác sĩ, với lo ngại tiếp tục tranh luận không chỉ làm chậm việc thăm khám trẻ mà còn ảnh hưởng đến việc khám cho các bệnh nhân khác đang đợi nên bác sĩ đã chủ động liên hệ bộ phận điều hành và nhờ đồng nghiệp khác khám ngay cho trẻ để có thể tiếp tục khám các bệnh nhi khác đang chờ.

Sau khi tiếp nhận tin từ Bác sĩ phòng khám, bộ phận điều hành đã nhanh chóng có mặt, đưa trẻ đến bác sĩ khác để được thăm khám ngay, đồng thời cử nhân sự hỗ trợ trẻ cùng gia đình trong quá trình xét nghiệm, chụp phim, nhận thuốc và hoàn tất lượt khám. Các giấy tờ liên quan ghi nhận trẻ đã được khám sàng lọc trước, khám chuyên khoa sau đó, thực hiện xét nghiệm và được kê đơn có dữ liệu đầy đủ. Trước khi trẻ ra về, Điều hành Khu Khám Bệnh đã xin lỗi gia đình về sự việc, ghi nhận phản ánh để xác minh và báo cáo lãnh đạo xem xét.

Ngay khi nhận được thông tin, Bệnh viện đã xác minh trên hệ thống bệnh nhân, làm việc với bác sĩ đã trực tiếp thăm khám, điều hành khu khám bệnh và nhân viên đã hỗ trợ đưa trẻ đi xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, nhận thuốc để xác minh sự việc, đồng thời liên hệ với thân nhân để hỏi thăm tình hình sức khoẻ của bé, mời thân nhân vào bệnh viện để thảo luận nhằm ghi nhận sự việc khách quan hơn.

Tại buổi làm việc sáng ngày 08/10/2026, đại diện bệnh viện và thân nhân đã cùng trao đổi trên tinh thần cởi mở, cầu thị, lắng nghe ý kiến của đôi bên và cùng nhau giải quyết trọn vẹn các gút mắc. Bệnh viện rất lấy làm tiếc về việc bác sĩ đã có thái độ giao tiếp chưa phù hợp và chưa giải đáp thắc mắc, cũng như chưa cung cấp đầy đủ thông tin cần thiết cho người nhà bệnh nhi ngay thời điểm đó. Lãnh đạo khoa cũng gửi lời xin lỗi về việc bác sĩ chưa có thái độ phù hợp đối với người nhà, khoa đã họp và yêu cầu bác sĩ thực hiện cam kết, đồng thời nhắc nhở bác sĩ và xử lý theo quy định.

Mỗi kiến nghị, phản ánh của thân nhân bệnh nhi là một thông tin quý giá để Bệnh viện có phương án cải tiến nhằm không ngừng nâng cao chất lượng điều trị và mang lại cho thân nhân sự tiện lợi và trải nghiệm tốt hơn.

Trong giai đoạn cao điểm như hiện nay, bệnh viện đã tăng cường thêm phòng khám, bố trí khám thông tầm để giảm thời gian chờ và nhắc nhở nhân viên chú trọng giao tiếp, hỗ trợ người bệnh. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi hiệu quả các biện pháp này để nâng cao chất lượng phục vụ".

Trước đó, theo nội dung bài đăng trên Facebook C.T.M., sự việc xảy ra sáng ngày 5-10, tại phòng khám E03.06 của Bệnh viện Nhi đồng 1 TPHCM, con của chị M. bị sốt cao, lờ đờ, nôn ói, phải chờ khoảng 60 phút mới đến lượt khám do rất đông bệnh nhi.

Tại phòng khám E03.06, bác sĩ T.T.T.T. (khoa Nội tổng quát) và chị M. nói chuyện qua lại, bác sĩ đã lớn tiếng, thậm chí từ chối khám bệnh cho con của chị, dù bé đang sốt cao.

Theo bài đăng, bác sĩ T. sau đó bỏ ra ngoài. Một điều dưỡng có mặt, đưa bệnh nhi sang phòng khác để khám, đồng thời xin lỗi chị M. nhưng chị không đồng ý. Chị đề nghị đối thoại với bác sĩ T. ngay thời điểm đó nhưng bác sĩ từ chối gặp. Bài viết nhận được gần ba mươi ngàn lượt tương tác, hơn 8 ngàn lượt bình luận và hơn 2 ngàn lượt chia sẻ.