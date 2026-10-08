Bệnh viện Nhi đồng 1 xin lỗi người nhà bệnh nhi vì bác sĩ chưa có thái độ phù hợp

Bệnh viện Nhi đồng 1 TPHCM vừa chính thức thông tin về vụ việc "bác sĩ lớn tiếng, từ chối khám bệnh cho bé đang sốt" gây xôn xao dư luận.

Chiều 8-10, Bệnh viện Nhi đồng 1 TPHCM có thông cáo báo chí liên quan đến vụ việc một nữ bác sĩ có thái độ lớn tiếng với mẹ bệnh nhi, từ chối khám dù bé đang sốt cao.

Người nhà bệnh nhi kể lại sự việc trên Facebook. Bài đăng nhận được hàng chục ngàn lượt tương tác, bình luận, chia sẻ của cộng đồng mạng.

Bệnh viện Nhi đồng 1 cho biết, đã gặp gỡ và làm việc với người nhà bệnh nhi vào sáng nay (ngày 8-10). Trước đó, bệnh viện tiến hành xác minh sự việc, liên hệ thân nhân hỏi thăm sức khỏe bệnh nhi, đề nghị bác sĩ tường trình.

Theo tường trình của bác sĩ, thời điểm xảy ra sự việc (ngày 5-10), phòng khám đang tiếp nhận khám theo số thứ tự, đồng thời trả kết quả xét nghiệm cho những trẻ đã khám trước.

Do bệnh nhi này mệt và khu vực bên ngoài đông người, người nhà đưa trẻ vào phòng ngồi chờ. Bác sĩ yêu cầu gia đình chờ bên ngoài để bảo đảm không gian cho các bé bên trong, vì còn khoảng 3-4 bé sẽ vào khám sau khi có kết quả xét nghiệm.

Tuy nhiên, do bệnh nhân đông, bác sĩ chưa giải thích đầy đủ cho cho gia đình để hiểu, thông cảm và hợp tác với đề nghị này.

Khi đến lượt trẻ, bác sĩ gọi tên để xác nhận đúng người bệnh trước khi khám. Đây là bước cần thiết nhằm bảo đảm an toàn trong thăm khám và kê đơn.

Tuy nhiên, cách giao tiếp của bác sĩ khiến người nhà cảm thấy chưa được hỏi trực tiếp, dẫn đến cuộc trao đổi có khuynh hướng căng thẳng hơn.

Bác sĩ lo ngại tiếp tục tranh luận sẽ làm chậm việc thăm khám và ảnh hưởng đến các bé khác đang chờ. Do đó, bác sĩ liên hệ bộ phận điều hành, nhờ đồng nghiệp khác khám cho bệnh nhi.

Bộ phận điều hành có mặt, cử nhân sự hỗ trợ trẻ cùng gia đình trong quá trình xét nghiệm, chụp phim, nhận thuốc và hoàn tất lượt khám.

Trước khi trẻ ra về, Điều hành khu Khám bệnh đã xin lỗi gia đình về sự việc, ghi nhận phản ánh để xác minh và báo cáo lãnh đạo xem xét.

Bệnh viện cũng xác nhận bác sĩ đã có thái độ giao tiếp chưa phù hợp, chưa giải đáp thắc mắc và cung cấp đầy đủ thông tin cho người nhà bệnh nhi.

Bệnh viện xin lỗi về việc bác sĩ chưa có thái độ phù hợp đối với người nhà. Khoa đã họp và yêu cầu bác sĩ thực hiện cam kết, nhắc nhở và xử lý theo quy định.