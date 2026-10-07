Chất bảo quản vượt ngưỡng 33 lần trong viên sủi giả nguy hiểm thế nào?: Trẻ em xuất hiện 6 triệu chứng cần đưa đến bệnh viện ngay

Xét nghiệm cho thấy, hơn 1,2 triệu viên sủi giả có chứa chất bảo quản Natri Benzoat với hàm lượng vượt từ 20 đến 33 lần, gây ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ người dùng.

Mới đây, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an thành phố Hà Nội vừa phối hợp các lực lượng chức năng triệt phá cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm bổ sung có dấu hiệu giả mạo; thu giữ hơn 1,2 triệu sản phẩm viên sủi các loại.

Đáng chú ý, kết quả phân tích 4 mẫu sản phẩm tại các cơ quan kiểm nghiệm cho thấy Natri Benzoat có hàm lượng từ 4,18% - 6,78%, trong khi mức cho phép theo quy định là không quá 0,2%, vượt từ 20 đến 33 lần (Natri Benzoat là chất bảo quản có khả năng ức chế vi khuẩn, nấm men, nấm mốc). Đặc biệt, một số thành phần như Vitamin B1, B3, B6 và các hoạt chất được quảng cáo trên nhãn không được phát hiện trong sản phẩm.

Lực lượng chức năng thu giữ hơn 1,2 triệu sản phẩm viên sủi - Ảnh: BCA

Trước thông tin trên, người dân vô cùng lo lắng liệu rằng việc sử dụng các sản phẩm viên sủi giả có gây hại đến sức khoẻ, nhất là đối với trẻ em.

Trao đổi về vấn đề này, ThS.Dược sĩ Nguyễn Thanh Tâm, Phó Trưởng khoa Dược, Bệnh viện Đa khoa Phương Đông, Natri benzoat được phép sử dụng trong giới hạn nhất định. Mức độ an toàn phụ thuộc vào hàm lượng, lượng tiêu thụ và đối tượng sử dụng.

"Vấn đề đáng lo ngại không chỉ là sản phẩm chứa Natri benzoat, mà là hàm lượng kiểm nghiệm cao hơn nhiều so với mức công bố", ông Tâm nói.

Ở những người nhạy cảm, Natri benzoat có thể gây nổi mề đay, kích ứng da hoặc khó chịu đường tiêu hóa. Trong điều kiện nhất định, chất này cũng có thể hình thành benzene khi có vitamin C trong môi trường phù hợp.

Một số nghiên cứu cũng đặt ra câu hỏi về khả năng Natri benzoat ảnh hưởng đến hành vi ở trẻ nhỏ, hệ vi sinh đường ruột và stress oxy hóa khi tiếp xúc ở mức cao. Tuy nhiên, không thể suy ra mọi sản phẩm chứa Natri benzoat đều gây ra những tác hại này.

Với trẻ em, việc kiểm soát hàm lượng đặc biệt quan trọng do liều lượng phơi nhiễm được đánh giá theo cân nặng. Một lượng nhỏ chất bảo quản trong tổng sản phẩm có thể trở thành mức phơi nhiễm đáng kể ở trẻ nhỏ nếu sử dụng sai liều hoặc sản phẩm có hàm lượng bất thường.

Các mẫu viên sủi giả chứa chất bảo quản vượt ngưỡng 33 lần - Ảnh: BCA

Bác sĩ Nguyễn Huy Hoàng, thành viên Hội Y học dưới nước và Oxy cao áp Việt Nam, đồng tình rằng hàm lượng Natri benzoat trong mẫu kiểm nghiệm cao hơn nhiều lần mức công bố là một vấn đề nghiêm trọng về chất lượng và an toàn sản phẩm, đặc biệt khi sản phẩm này có thể được trẻ em sử dụng.

Tuy nhiên, ông Hoàng cảnh báo không nên đồng nhất "vượt ngưỡng 33 lần" với "độc hơn 33 lần" hay cho rằng người đã sử dụng chắc chắn bị ngộ độc, tổn thương gan thận hoặc ung thư. Ông giải thích: "Mức độ ảnh hưởng còn tùy thuộc vào hàm lượng thực tế, lượng sử dụng, thời gian tiếp xúc và thể trạng từng người". Do đó, cần ngừng sử dụng sản phẩm nghi ngờ, theo dõi sức khỏe và chờ kết quả kiểm nghiệm, đánh giá y khoa để xác định nguy cơ, tránh gây hoang mang.

Theo báo cáo của cơ quan công an, kết quả kiểm nghiệm không phát hiện một số thành phần được công bố trên nhãn như rau má, vitamin B1, B3, B6 và một số hoạt chất khác. ThS. Tâm cho rằng điều này ảnh hưởng trực tiếp đến giá trị và tính trung thực của sản phẩm. Người tiêu dùng có quyền kỳ vọng các thành phần ghi trên nhãn phải có mặt với hàm lượng phù hợp.

Nếu vitamin hoặc hoạt chất quảng cáo không có trong sản phẩm, người dùng sẽ không nhận được lợi ích mong đợi. Đối với trẻ em, vấn đề này càng nghiêm trọng vì phụ huynh thường lựa chọn sản phẩm dựa trên nhãn mác và công dụng. Khi thành phần thực tế không đúng công bố, họ thiếu cơ sở để đánh giá lợi ích và nguy cơ đối với con mình.

Các chuyên gia khuyến cáo gia đình nên ngừng sử dụng sản phẩm. Nếu trẻ đã dùng nhưng không có biểu hiện bất thường, cha mẹ không nên quá lo lắng hoặc tự ý dùng thuốc "giải độc". Khi trẻ xuất hiện các dấu hiệu như nôn, đau bụng, tiêu chảy, nổi mẩn, khó thở, lơ mơ hoặc bất kỳ triệu chứng bất thường nào khác, cần đưa trẻ đến cơ sở y tế để được thăm khám.

Khi đi khám, nên mang theo sản phẩm hoặc vỏ hộp để bác sĩ xác định loại sản phẩm và mức độ tiếp xúc. Việc không có triệu chứng ngay sau khi sử dụng không đảm bảo sản phẩm an toàn tuyệt đối. Ngược lại, phụ huynh cũng không nên tự kết luận trẻ đã bị ngộ độc nếu chưa được bác sĩ đánh giá.

Phụ huynh nên giữ lại vỏ hộp, lọ sản phẩm, số lô, hạn sử dụng và thông tin nơi mua để phục vụ việc xác minh. Công an Hà Nội đề nghị các cá nhân, tổ chức từng mua hoặc sử dụng các sản phẩm này liên hệ Phòng Cảnh sát kinh tế để cung cấp thông tin phục vụ điều tra.