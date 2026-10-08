Nhiều người có tư tưởng hạn chế thịt cá một cách cực đoan để hạ mỡ máu, bảo vệ tim mạch. Trong khi có những loại cá tốt cho tim thì lại bị "ngó lơ".

Chế độ ăn uống là yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến mức cholesterol (mỡ máu). Cơ quan Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh khẳng định có thể "giảm cholesterol bằng cách ăn uống lành mạnh và tập thể dục nhiều hơn". Theo cơ quan này, loại cá tốt nhất nên ăn với người mỡ máu cao là các loại cá béo như cá thu, cá trích, cá hồi, cá mòi.

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‏Hiệp hội Tim mạch Mỹ (AHA) cũng khuyến nghị các gia đình nên ăn cá ít nhất 2 lần/tuần, ưu tiên các loại cá nhiều axit béo omega-3 như cá hồi, cá trích hoặc cá thu. Cá là nguồn protein nạc có chứa ít chất béo bão hòa. Lượng omega-3 có trong các loại cá béo giúp ngăn ngừa bệnh tim mạch và đột quỵ, giảm nguy cơ nhịp tim bất thường.

Nếu muốn kiểm soát mỡ máu và bảo vệ tim mạch, có 3 loại cá khi đi chợ hay siêu thị Việt bạn hất định đừng bỏ qua nhé:

1. Cá trích

‏Cá trích là nguồn cung cấp chất dinh dưỡng omega-3, vitamin D, vitamin B12 tuyệt vời, đồng thời chứa nhiều khoáng chất như canxi, kali và selen. Omega-3 trong cá trích được chứng minh cải thiện sức khỏe tim mạch, chống viêm, tăng cholesterol tốt. Một số nghiên cứu cho thấy axit omega-3 EPA và DHA tăng cường sức khỏe não bộ, giảm nguy cơ mất trí nhớ.

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Cá trích có hàm lượng chất sắt cao, giúp cơ thể sản xuất huyết sắc tố, là chất trong tế bào hồng cầu giúp máu vận chuyển oxy đi khắp cơ thể. Khi không có đủ chất sắt, cơ thể không thể tạo ra đủ lượng huyết sắc tố để thực hiện tốt chức năng này, dẫn đến thiếu máu. Loại cá này cung cấp vitamin D cực cao, giảm nguy cơ mắc các bệnh ung thư và tim mạch, giúp xương chắc khỏe.

‏Ngoài ra, cá trích được đánh giá là một trong những loại cá chứa lượng thủy ngân thấp nhất nên đây là nguồn thực phẩm sạch, an toàn.

‏2. Cá hồi

Nếu không xét tới giá cả đắt đỏ hơn so vứoi mặt bằng chúng, cá hồi được coi là "siêu sao" trong các thực phẩm tốt cho tim nhờ lượng omega-3 dồi dào, giảm nguy cơ cao huyết áp, xơ vữa động mạch và giảm chất béo trung tính. Axit béo omega-3 trong cá hồi có thể hỗ trợ làm giảm viêm, giảm đông máu và suy tim.‏

‏Ngoài ra loại cá này còn là nguồn cung cấp vitamin A, B, D, canxi và khoáng chất bổ sung magie, kali, selen… dồi dào. Cá hồi còn chứa nhiều protein, giúp bảo vệ sức khỏe xương, chữa lành vết thương và ngăn ngừa mất cơ. Nguồn vitamin B trong loại cá này có khả năng bảo vệ sức khỏe tim và não, duy trì hoạt động tối ưu của hệ thần kinh.‏

Cá hồi cũng có hàm lượng kali khá cao, kiểm soát huyết áp và giảm nguy cơ đột quỵ. Chất chống oxy hóa Astaxanthin cũng được tìm thấy trong loại cá này, giúp ngăn ngừa tổn thương trên da và giảm sự xuất hiện của nếp nhăn, cải thiện độ đàn hồi của da.

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‏Theo đánh giá của 10 nghiên cứu, ăn ít nhất 1 khẩu phần cá hồi mỗi tuần có liên quan đến giảm nguy cơ trầm cảm, cải thiện tâm trạng. Dù cá hồi rất tốt cho sức khỏe nhưng nhiều chuyên gia khuyến cáo không nên ăn nhiều quá 4 lần/tuần.‏‏

3. Cá thu

Cá thu giàu omega-3, protein, vitamin B12, vitamin D và có lượng khoáng chất selen dồi dào. Ngoài lợi ích phòng ngừa bệnh tim, giảm chất béo trung tính như cá hồi và cá trích, cá thu còn có giúp tăng cường tuần hoàn và lưu thông máu, cải thiện tình trạng huyết áp cao và giảm nguy cơ tắc nghẽn mạch máu. Axit omega-3 EPA và DHA có trong loại cá này đước chứng minh cải thiện nhận thức ở người mắc bệnh Alzheimer nhẹ.

‏Hiệp hội Tiểu đường Hoa Kỳ liệt kê các loại cá có nhiều omega-3, bao gồm cả cá thu, vào danh sách 10 siêu thực phẩm hàng đầu. Cá thu còn chứa các hợp chất chống viêm giúp giảm đau khớp và cứng cơ ở những người bị viêm khớp dạng thấp. Ngoài ra, lượng dầu cá trong cá thu còn chứa nhiều vitamin B12 cũng hỗ trợ ngăn ngừa bệnh ung thư.

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Lưu ý: Bạn nên ưu tiên chế biến cá bằng cách hấp, luộc hoặc kho nhạt, tránh chiên ngập dầu vì mỡ thừa sẽ tàn phá mạch máu. Chỉ nên ăn 2 - 3 bữa cá/tuần (khoảng 200 - 300g, riêng cá hồi không quá 4 lần/tuần) để nạp đủ Omega-3. Để tối ưu hạ mỡ máu, hãy kết hợp thêm rau xanh, yến mạch, đậu đỗ và duy trì tập thể dục 30 phút mỗi ngày.